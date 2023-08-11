Украинские воины успешно атаковали позицию вражеских РСЗО БМ-21 "Град" вблизи Ясиноватой. ВИДЕО беспилотника

Аэроразведчики подразделения "Shadow" и артиллеристы 55-й ОАБР "Запорізька Січ" успешно атаковали две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" вблизи Ясиноватой Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцам удалось уничтожить одну из установок, а другую повредить. Видеозапись атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

"Кассетные боеприпасы в действии! Совместно с 55 ОАБр отправили в ад экипаж 2 градов. Всего 1 машина уничтожена с БК, другая повреждена. Не останавливаемся, работаем дальше на победу", - говорится в комментарии к видео.

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