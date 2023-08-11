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Новости Видео Война
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Украинские воины успешно атаковали позицию вражеских РСЗО БМ-21 "Град" вблизи Ясиноватой. ВИДЕО беспилотника

Аэроразведчики подразделения "Shadow" и артиллеристы 55-й ОАБР "Запорізька Січ" успешно атаковали две вражеские РСЗО БМ-21 "Град" вблизи Ясиноватой Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцам удалось уничтожить одну из установок, а другую повредить. Видеозапись атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

"Кассетные боеприпасы в действии! Совместно с 55 ОАБр отправили в ад экипаж 2 градов. Всего 1 машина уничтожена с БК, другая повреждена. Не останавливаемся, работаем дальше на победу", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Группа "Асгард" за день уничтожила 4 танка с помощью FPV-дронов "Дикі Шершні", которые были профинансированы сообществом Цензор.НЕТ. ВИДЕО

уничтожение (6923) Донецкая область (9648) 55 артиллерийская бригада (20) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+16
дерева на друзки... кацапобслуга рсзв на молекули...
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11.08.2023 12:07
+9
Дякуємо хлопцям за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.08.2023 12:07
+7
здоровья екіпажу
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11.08.2023 13:16
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дерева на друзки... кацапобслуга рсзв на молекули...
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11.08.2023 12:07 Ответить
Дякуємо хлопцям за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.08.2023 12:07 Ответить
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11.08.2023 12:10 Ответить
Знищений, набагато кращий має вигляд.
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11.08.2023 12:10 Ответить
Касетні ********** - то є сила: набагато більша вірогідність ураження.
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11.08.2023 12:26 Ответить
Чим це шмальнули по козломордим
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11.08.2023 12:36 Ответить
Оно просто испарилось.
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11.08.2023 12:39 Ответить
схоже на дядька Хімера ))
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11.08.2023 12:59 Ответить
Красівоє
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11.08.2023 13:09 Ответить
здоровья екіпажу
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11.08.2023 13:16 Ответить
Вечного здоровья!
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11.08.2023 15:20 Ответить
Авдіївка тримається і навіть атакували.
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11.08.2023 14:00 Ответить
zajebiste
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11.08.2023 15:02 Ответить
не дуже схоже на касетний, але потужно, кацапів на молекули розібрало
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11.08.2023 16:10 Ответить
Файна воронка на місці русні. Прощальний залп ББМ "Град" і до Кобзона !
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12.08.2023 12:06 Ответить
 
 