Українські воїни успішно атакували позицію ворожих РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої. ВIДЕО безпілотника

Аеророзвідники підрозділу "Shadow" та артилеристи 55-ї оабр "Запорізька Січ" успішно атакували дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося знищити одну із установок, а іншу пошкодити. Відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Касетні боєприпаси в дії! Спільно з 55 ОАБр відправили у пекло екіпаж 2 градів. Загалом 1 машина знищена з БК, інша пошкоджена. Не зупиняємось, працюємо далі на перемогу", - йдеться у коментарі до відео.

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