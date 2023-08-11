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Українські воїни успішно атакували позицію ворожих РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої. ВIДЕО безпілотника

Аеророзвідники підрозділу "Shadow" та артилеристи 55-ї оабр "Запорізька Січ" успішно атакували дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося знищити одну із установок, а іншу пошкодити. Відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах.

"Касетні боєприпаси в дії! Спільно з 55 ОАБр відправили у пекло екіпаж 2 градів. Загалом 1 машина знищена з БК, інша пошкоджена. Не зупиняємось, працюємо далі на перемогу", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла ліквідованих окупантів та знищена ворожа установка РСЗВ. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7235) Донецька область (8459) 55 артилерійська бригада (20) РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+16
дерева на друзки... кацапобслуга рсзв на молекули...
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11.08.2023 12:07
+9
Дякуємо хлопцям за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.08.2023 12:07
+7
здоровья екіпажу
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11.08.2023 13:16
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дерева на друзки... кацапобслуга рсзв на молекули...
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11.08.2023 12:07 Відповісти
Дякуємо хлопцям за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.08.2023 12:07 Відповісти
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11.08.2023 12:10 Відповісти
Знищений, набагато кращий має вигляд.
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11.08.2023 12:10 Відповісти
Касетні ********** - то є сила: набагато більша вірогідність ураження.
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11.08.2023 12:26 Відповісти
Чим це шмальнули по козломордим
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11.08.2023 12:36 Відповісти
Оно просто испарилось.
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11.08.2023 12:39 Відповісти
схоже на дядька Хімера ))
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11.08.2023 12:59 Відповісти
Красівоє
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11.08.2023 13:09 Відповісти
здоровья екіпажу
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11.08.2023 13:16 Відповісти
Вечного здоровья!
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11.08.2023 15:20 Відповісти
Авдіївка тримається і навіть атакували.
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11.08.2023 14:00 Відповісти
zajebiste
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11.08.2023 15:02 Відповісти
не дуже схоже на касетний, але потужно, кацапів на молекули розібрало
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11.08.2023 16:10 Відповісти
Файна воронка на місці русні. Прощальний залп ББМ "Град" і до Кобзона !
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12.08.2023 12:06 Відповісти
 
 