Українські воїни успішно атакували позицію ворожих РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої. ВIДЕО безпілотника
Аеророзвідники підрозділу "Shadow" та артилеристи 55-ї оабр "Запорізька Січ" успішно атакували дві ворожі РСЗВ БМ-21 "Град" поблизу Ясинуватої на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійцям вдалося знищити одну із установок, а іншу пошкодити. Відеозапис атаки українські воїни опублікували у соцмережах.
"Касетні боєприпаси в дії! Спільно з 55 ОАБр відправили у пекло екіпаж 2 градів. Загалом 1 машина знищена з БК, інша пошкоджена. Не зупиняємось, працюємо далі на перемогу", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+16 Панас Стець #551129
показати весь коментар11.08.2023 12:07
+9 Amber
показати весь коментар11.08.2023 12:07
+7 Григорій Григорович
показати весь коментар11.08.2023 13:16
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Панас Стець #551129
показати весь коментар11.08.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 16
Amber
показати весь коментар11.08.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 9
Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.08.2023 12:10 Відповісти Мені подобається 5
mykola1a3 Vasylev
показати весь коментар11.08.2023 12:10 Відповісти Мені подобається 1
Роман Дузінкевич
показати весь коментар11.08.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 3
Serhiy Talatynnik
показати весь коментар11.08.2023 12:36 Відповісти Мені подобається 0
Вадим Владимирович #550978
показати весь коментар11.08.2023 12:39 Відповісти Мені подобається 3
Андрюха71
показати весь коментар11.08.2023 12:59 Відповісти Мені подобається 3
Враг рода человеческого 666
показати весь коментар11.08.2023 13:09 Відповісти Мені подобається 3
Григорій Григорович
показати весь коментар11.08.2023 13:16 Відповісти Мені подобається 7
Nick Nemo
показати весь коментар11.08.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 1
Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар11.08.2023 14:00 Відповісти Мені подобається 3
Pi Bil
показати весь коментар11.08.2023 15:02 Відповісти Мені подобається 1
Lex Lexton
показати весь коментар11.08.2023 16:10 Відповісти Мені подобається 0
Иван Бурлаченко
показати весь коментар12.08.2023 12:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль