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Бойцы 59-й ОМБр из дрона уничтожили блиндаж оккупантов возле Песков. ВИДЕО

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в окрестностях Песков из дрона уничтожили блиндаж российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

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Автор: 

59 отдельная мотопехотная бригада (123) дроны (3917)


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Не уничтожили а почистили вентиляцию.
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11.08.2023 19:58 Ответить
В лунку сам покотився.
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11.08.2023 20:00 Ответить
Последнее время военные эксперты обратили внимание на новую тактику армии РФ которую они начали применять на купянском направлении.
Они каждый час направляют на позиции ВСУ группы по 20 - 30 человек которых тут же убивают украинцы, в результате чего рядом с позициями ВСУ образовался огромный скотомогильник с тысячами 200-х русских.
При этом командование РФ не забрало ни одного трупа что создает нестерпимую вонь на километры.
Этой тактике уже дали название - Тактическое наступление трупной вонью.
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11.08.2023 20:02 Ответить
Ювелірно
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11.08.2023 20:37 Ответить
👍
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11.08.2023 20:41 Ответить
 
 