Бойцы 59-й ОМБр из дрона уничтожили блиндаж оккупантов возле Песков. ВИДЕО
Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в окрестностях Песков из дрона уничтожили блиндаж российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.
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Они каждый час направляют на позиции ВСУ группы по 20 - 30 человек которых тут же убивают украинцы, в результате чего рядом с позициями ВСУ образовался огромный скотомогильник с тысячами 200-х русских.
При этом командование РФ не забрало ни одного трупа что создает нестерпимую вонь на километры.
Этой тактике уже дали название - Тактическое наступление трупной вонью.