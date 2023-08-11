Бойцы 59-й ОМБр из дрона уничтожили блиндаж оккупантов возле Песков. ВИДЕО

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в окрестностях Песков из дрона уничтожили блиндаж российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

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