Бійці 59-ї ОМБр з дрона знищили бліндаж окупантів біля Пісків. ВIДЕО

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ на околицях Пісків з дрона знищили бліндаж російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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