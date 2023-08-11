Бійці 59-ї ОМБр з дрона знищили бліндаж окупантів біля Пісків. ВIДЕО
Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ на околицях Пісків з дрона знищили бліндаж російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
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Они каждый час направляют на позиции ВСУ группы по 20 - 30 человек которых тут же убивают украинцы, в результате чего рядом с позициями ВСУ образовался огромный скотомогильник с тысячами 200-х русских.
При этом командование РФ не забрало ни одного трупа что создает нестерпимую вонь на километры.
Этой тактике уже дали название - Тактическое наступление трупной вонью.