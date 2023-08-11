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Бійці 59-ї ОМБр з дрона знищили бліндаж окупантів біля Пісків. ВIДЕО

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ на околицях Пісків з дрона знищили бліндаж російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Також дивіться: Бійці 59-ї ОМБр знищили важкий самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" окупантів. ВIДЕО

Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (126) дрони (4699)


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Не уничтожили а почистили вентиляцию.
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11.08.2023 19:58 Відповісти
В лунку сам покотився.
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11.08.2023 20:00 Відповісти
Последнее время военные эксперты обратили внимание на новую тактику армии РФ которую они начали применять на купянском направлении.
Они каждый час направляют на позиции ВСУ группы по 20 - 30 человек которых тут же убивают украинцы, в результате чего рядом с позициями ВСУ образовался огромный скотомогильник с тысячами 200-х русских.
При этом командование РФ не забрало ни одного трупа что создает нестерпимую вонь на километры.
Этой тактике уже дали название - Тактическое наступление трупной вонью.
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11.08.2023 20:02 Відповісти
Ювелірно
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11.08.2023 20:37 Відповісти
👍
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11.08.2023 20:41 Відповісти
 
 