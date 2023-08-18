РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11556 посетителей онлайн
Новости Видео Взяточники
3 990 32

Глава одной из ВВК столицы за $10 тыс. изготовлял справки о непригодности к военной службе, - ГБР. ВИДЕО

Глава военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК Киева выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что он являлся сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, председатель ВЛК изготовлял мужчинам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.

Глава одной из ВВК столицы за $10 тыс. изготовлял справки о непригодности к военной службе, - ГБР 01

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. Задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Организатор схемы — начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов США. Через день был задержан его сообщник — начальник Голосеевского военкомата.

Читайте: Миллиардер Блумберг поможет Киеву усовершенствовать публичные цифровые услуги, - Кличко

взятка (6158) Киев (25516) ГБР (2985) военно-врачебная комиссия (189)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Вони хіба не діляться?
показать весь комментарий
18.08.2023 15:43
+4
Чому "фіктивні"? Підпис, печатка - все справжнє. (не торкаючись питання законності існування "тцк" взагалі)
Мабудь, там і діагнози справжні, які просто не хотіли визнавати без грошей.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:46
+3
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
показать весь комментарий
18.08.2023 15:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
показать весь комментарий
18.08.2023 15:34 Ответить
.......................

Ой привезли до прийому

Чуприни голити.

Усе дрібні, усе малі,

Все багатих діти.

Той каліка-недоріка,

Той не вміє стати,

Той горбатий, той багатий,

Тих чотири в хаті.

Усі невлад, усіх назад,

В усіх доля мати.

А у вдови один син,

Та й той якраз під аршин.

.........................
Т.Г Шевченко
показать весь комментарий
26.12.2023 15:28 Ответить
10шт.ни дох.я с возможностью кидалово.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:39 Ответить
Це ж Київ.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:48 Ответить
100 чоловік,кожен по 10 тис...Зелень лопатою гребуть.Цікаво,як це все переводиться в безнал.І ще цікавіше,як всі ці шалені грошові Ніагари не привертають уваги компетентних органів...
показать весь комментарий
18.08.2023 15:41 Ответить
Вони хіба не діляться?
показать весь комментарий
18.08.2023 15:43 Ответить
В крипту в офлайн-обмінниках переводять та і все.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:47 Ответить
Чому "фіктивні"? Підпис, печатка - все справжнє. (не торкаючись питання законності існування "тцк" взагалі)
Мабудь, там і діагнози справжні, які просто не хотіли визнавати без грошей.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:46 Ответить
може бути. буває, що людина хвора, але умова придатна до служби. Коли ж за тебе береться комісія, то умовно придатність хворому без грошей довести важко. Не чув ніколи, щоб була така адвокатська контора, яка б працювала з залученням незалежних лікарів. але нема в Україні незалежних лікарів. Та й адвокатів мабуть також.
Тож вихід один: платити на повну. І як бачу розцінки ростуть ледь не по дням. В той же час одного молодого гомосєка (воював за днр у 14ому) відмазали за якусь пару тисяч. Ще й не призвуть, як неблагонадійного.
показать весь комментарий
18.08.2023 18:52 Ответить
Отож.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:11 Ответить
Там, згідно наказу 402, взагалі хєр проссиш грань між хворобою зі "значним порушенням функцій", та "помірним", коли ти обмеженно придатний (читай - придатний до передка), цим вони, падли, і користуються.
показать весь комментарий
18.08.2023 19:14 Ответить
Те що показують.це ж нульові відсотки.Так як з ковід сертифікатами.Спочатку за них брали великі гроші.а потім по 100 доларів були.Тут то ціна виросла.Давати комусь 10 тисяч це ж дурня.За ці гроші можна жити що ніхто тебе і не знайде.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:47 Ответить
Так хочеться ж з понтами жити, бо звик.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:49 Ответить
Мабудь, кому ховатися обридло, а хочеться нормально жити, щоб за руки усілякі пройдохи з тієї ж контори на вулицях не хапали, той і платить.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:50 Ответить
Якщо в нього є десятка.то він і норм автівку має,плюс в Києві і не дуже хапають.Це ж не село і райцентр.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:54 Ответить
Може він чітко вирішив виїхати та ніколи сюди не повертатися, до чого тут автівка?
показать весь комментарий
18.08.2023 16:10 Ответить
Якщо ж він задумав виїхати назавжди,то нехай шукав би інші варіанти.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:27 Ответить
Які? В Шлях додатися без якихось гарантій взагалі, за не то, щоби сильно менші гроші, чи через Тису вплав?
показать весь комментарий
18.08.2023 16:30 Ответить
Нехай би шукав,
показать весь комментарий
18.08.2023 16:33 Ответить
Цікавий інтер'єр на фото: воно вже в лікарні, після того, як "на початку серпня 2023 року" взяли подільників - відразу на лікарняний, зараз виявиться, що з його хворобами взагалі не живуть))
показать весь комментарий
18.08.2023 15:50 Ответить
від хвилювання тиск підскочив. звичайна справа
показать весь комментарий
18.08.2023 18:54 Ответить
Мабуть погано ділився. Половину "зароблених" грошей відберуть. Але не посадять все одно.
показать весь комментарий
18.08.2023 15:53 Ответить
замєчтАтєльно, татаровсько-дермаківська ДБР, операція "отвлєкація" проходить успішно, телемарафонський лохторат нічого не підозрює і возмущається у правильному напрямку...
а от шо там з мільярдними розкраданнями міні-стервства Рєзнікокова?
- чи акули корупції та зради наказали акул корупції та зради під час війни не займати, бо - неначасі.. нехай й надалі крадуть та зраджують?
- не розхитуйте сцарського човна, бо їхніх щурів тошнить-нУдить, вони аж позеленіли, і вже не тільки від доларів?
показать весь комментарий
18.08.2023 15:59 Ответить
херассе... расценки....
показать весь комментарий
18.08.2023 16:04 Ответить
Так виходить поки що, найекономнійша серед всіх лазійок ,довідка з дурки.(1,500)
показать весь комментарий
18.08.2023 16:12 Ответить
Ого, ставки растут
показать весь комментарий
18.08.2023 16:06 Ответить
Якщо у людини є руки, ноги, цілі очі, немає смертельних хвороб, то якого хєра її випускають з країни? Придумали бляха схєматоз пограбування населення через фіктивні довідки для виїзду за кордон, тепер цей цирк не можуть зупинити. дебіли.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:19 Ответить
Булоб краще якби ці гроші платили державі, та отримували якийсь документ з гербовою печаткою, а так у будь-який момент може статися кидок вже від держави.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:21 Ответить
Та нічого.Замість тих трьох відправили трьох доходяг.
показать весь комментарий
18.08.2023 16:39 Ответить
Чи не кончений в нас народ - сам дає хабарі без проблем і дивується звідкіля така корупція.
Захід візьми нас до себе 🤣
показать весь комментарий
18.08.2023 19:11 Ответить
Этой новости не менее 2 недель
показать весь комментарий
18.08.2023 19:18 Ответить
На фронт его сразу, окопы копать, а потом - на разминирование минных полей..
показать весь комментарий
20.08.2023 09:12 Ответить
 
 