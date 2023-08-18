Глава одной из ВВК столицы за $10 тыс. изготовлял справки о непригодности к военной службе, - ГБР. ВИДЕО
Глава военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК Киева выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Установлено, что он являлся сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года", - говорится в сообщении.
Так, председатель ВЛК изготовлял мужчинам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.
Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. Задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.
Организатор схемы — начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов США. Через день был задержан его сообщник — начальник Голосеевского военкомата.
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Ой привезли до прийому
Чуприни голити.
Усе дрібні, усе малі,
Все багатих діти.
Той каліка-недоріка,
Той не вміє стати,
Той горбатий, той багатий,
Тих чотири в хаті.
Усі невлад, усіх назад,
В усіх доля мати.
А у вдови один син,
Та й той якраз під аршин.
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Т.Г Шевченко
Мабудь, там і діагнози справжні, які просто не хотіли визнавати без грошей.
Тож вихід один: платити на повну. І як бачу розцінки ростуть ледь не по дням. В той же час одного молодого гомосєка (воював за днр у 14ому) відмазали за якусь пару тисяч. Ще й не призвуть, як неблагонадійного.
а от шо там з мільярдними розкраданнями міні-стервства Рєзнікокова?
- чи акули корупції та зради наказали акул корупції та зради під час війни не займати, бо - неначасі.. нехай й надалі крадуть та зраджують?
- не розхитуйте сцарського човна, бо їхніх щурів тошнить-нУдить, вони аж позеленіли, і вже не тільки від доларів?
Захід візьми нас до себе 🤣