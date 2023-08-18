Глава одной из ВВК столицы за $10 тыс. изготовлял справки о непригодности к военной службе, - ГБР. ВИДЕО

Глава военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК Киева выдавал фиктивные справки о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Установлено, что он являлся сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и начальника Голосеевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых Бюро разоблачило на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста в начале августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Так, председатель ВЛК изготовлял мужчинам пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе и передавал их своим сообщникам.

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов США. Задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Организатор схемы — начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов США. Через день был задержан его сообщник — начальник Голосеевского военкомата.

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