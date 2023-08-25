В РФ начали равнять с землей могилы ликвидированных "вагнеровцев": "Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию". ВИДЕО
В России начали уничтожать могилы ликвидированных в Украине "вагнеровцев".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой один из наемников рассказывает о действиях чиновников после уничтожения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликована в соцсети.
На записи "вагнеровец" показывает и рассказывает об уничтожении могил в селе Николаевка Самарской области РФ.
"Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли", - возмущается наемник на записи.
Топ комментарии
+67 133133
показать весь комментарий25.08.2023 15:05
+60 Порохобандерівець
показать весь комментарий25.08.2023 14:59
+57 Oleksiy Tym
показать весь комментарий25.08.2023 14:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча, жодних законних підстав для цього не було: приватні військові компанії, збройні формування у Росії заборонені. А добровольчі батальйони були узаконені лише у листопаді минулого року і лише як підконтрольні Міноборони структури.
У історії Росії не вперше не вперше виконавці жорстоких кремлівських рішень у результаті самі стають страченими чи репресованими.
Так само влаштовано парадоксальний ланцюг російських репресій. Спочатку влада придушує російське суспільство, а коли в країні справи починають йти погано, Кремль шукає винних вже у своєму середовищі. Тому варто чекати на нові вбивства і зачистки серед російської еліти.
BBC
кстати.... тот именно бох - Яхве, то 100% на стороне рашки.
а то что ты и прочие рабы в него вери.те, то ему и пофиг.... а теперь секрет, дочку убери, если к несчастью успела.... ну так вот....(богов нету. никаких.... упс по крайней мере - религиозных - то уж точно. тебе, лицемер, если предложат напр. - на Киев летит ракета, могут сбить, выбери СуперБиплию, или абонемент в укрытие... дякую, дуже дякую, все вы такие, Абсолютно. 99%, кроме ясно совсем уже разговаривающих с дуп\хами думай.... ах оставлю - Было бы тебе - ЧЕМ думать то )
ясно шо - намішали все шо нарили і сказали шо то тупо все японці.
правда ДНК тест японці провели і вчергове
вжахнулисьпереконались у підлості русні.
Уммм, так даже Сралин не очень боялся бохов и просто освобождал например финляндию ибо "Линия Маннегрейма" это была супер угроза 2-5млн. Финляндии для 200-млн. совка.
что неясно идиоту(судя по удивленной роже, - "идиот" это для него комплимент)
Сам же Отхожин сказал что никто на Парашку и не думал нападать то.
скиньте ему кто может цитату его шефа. подумаешь, скот разровняли с могилками - травку засеют, скот пастись будет, а двуногий скот - пить молочко(разведенное, "как мы любим") - и сравить пупина номер сколько там уже этого говна.... уже и голоса меняют даже
Мій коментар до цього відеоролику: "сваіх нє брасаєм!"©
я просто озвіріваю з таких буквочок.
ну, може то ти там десь типу тролиш кацапів.
я - пас, бо реально ... вони тупо ж й..бнуті.
хоча... знають шо неправі, але то же саме шо і віруни - знаєм тіпа шо вірим в духів, але - Як же замітно, Чуєш пацан, всі сусіди завідуют(ше таким голосом західним..... поймеш якшо українець на жаль)
говорить вагнерівська мразота , яка ₴бивала украінців в нашій краіні ,
а не на росіі 😠
Від кого ви захищаєтесь , кляті маньяки ?
страна одна и лоховская тожё даст бабло, разроют эти тысяча 800 могил и установят там чет там ... ну, что там опрёдёлят в Киёве по приказу из как там у вас ужё, тёль-абусалима шолё?
какиё жё вы ...... ага, я хотёл сказать типо - "сидитё тихо". мол... но будёт жё типо ... как там - онтё-арабизм шолё
тьху(я о воробьях, вот, украли семечки у соседа, я вот и не люблю всякое говно которое везде и всегде Виктору Федоровичу - и дальше цитата, вот)
говно
Підфарбовують статистику т.з. СВО.
If he was in L.A.
Бо воювали не на території Росії