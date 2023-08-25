В РФ начали равнять с землей могилы ликвидированных "вагнеровцев": "Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию". ВИДЕО

В России начали уничтожать могилы ликвидированных в Украине "вагнеровцев".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой один из наемников рассказывает о действиях чиновников после уничтожения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликована в соцсети.

На записи "вагнеровец" показывает и рассказывает об уничтожении могил в селе Николаевка Самарской области РФ.

"Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли", - возмущается наемник на записи.

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