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Волынские теробороновцы из дрона уничтожили блиндаж российских военных. ВИДЕО

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины бойцы Ковельского батальона 100-й бригады Волынской теробороны уничтожили блиндаж российских военных. По позициям россиян наши воины попали из FPV-дрона.

В уничтоженном блиндаже был личный состав одной из бригад РФ, информирует Цензор.НЕТ. Также был уничтожен боекомплект, хранившийся в блиндаже.

Смотрите: Нацгвардейцы 27 ОБр уничтожили российскую установку ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6980) ВСУ (6603)


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Приємні новини!
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09.09.2023 16:29 Ответить
А чого відео зникло, це так РЕБ працює?
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09.09.2023 20:11 Ответить
 
 