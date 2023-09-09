Волынские теробороновцы из дрона уничтожили блиндаж российских военных. ВИДЕО
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины бойцы Ковельского батальона 100-й бригады Волынской теробороны уничтожили блиндаж российских военных. По позициям россиян наши воины попали из FPV-дрона.
В уничтоженном блиндаже был личный состав одной из бригад РФ, информирует Цензор.НЕТ. Также был уничтожен боекомплект, хранившийся в блиндаже.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий09.09.2023 16:29 Ответить Мне нравится 2
klhlhhhhhhhhhhhkf
показать весь комментарий09.09.2023 20:11 Ответить Мне нравится 0
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