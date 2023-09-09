Волынские теробороновцы из дрона уничтожили блиндаж российских военных. ВИДЕО

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины бойцы Ковельского батальона 100-й бригады Волынской теробороны уничтожили блиндаж российских военных. По позициям россиян наши воины попали из FPV-дрона.

В уничтоженном блиндаже был личный состав одной из бригад РФ, информирует Цензор.НЕТ. Также был уничтожен боекомплект, хранившийся в блиндаже.

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