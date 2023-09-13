Пограничники уничтожили минные заграждения россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники уничтожили минно-взрывные заграждения оккупантов на Купянском направлении. Для этого бойцы ГНСУ использовали американский гранатомет Мk19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Смотрите также: Операторы дрона одним сбросом уничтожили состав российских противотанковых мин. ВИДЕО