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Новости Видео Война
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Пограничники уничтожили минные заграждения россиян на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники уничтожили минно-взрывные заграждения оккупантов на Купянском направлении. Для этого бойцы ГНСУ использовали американский гранатомет Мk19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Смотрите также: Операторы дрона одним сбросом уничтожили состав российских противотанковых мин. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6421) уничтожение (6916)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо, Америко.
Боже, бережи та поможи нашим захисникам
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13.09.2023 23:34
+7
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13.09.2023 23:45
+1
Прохід...в мінному полі...людиною. Якась туфта
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14.09.2023 06:51
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Дякуємо, Америко.
Боже, бережи та поможи нашим захисникам
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13.09.2023 23:34 Ответить
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13.09.2023 23:45 Ответить
два дебіла - оце сила
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14.09.2023 07:25 Ответить
фамилия Матросов
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14.09.2023 07:30 Ответить
могу предположить, что минные заграждения - это те предметы, которые видны на дороге. Ну и по ним прилетает в тот момент, когда мимо проходит орк. Прилёт мы не видим, т.к. этот кусок из видео вырезан
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14.09.2023 07:58 Ответить
Прохід...в мінному полі...людиною. Якась туфта
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14.09.2023 06:51 Ответить
В районе, где слышали взрывы, находится воинская часть №85683. Могло быть попадание в российскую установку ПВО.
По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели.
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14.09.2023 07:28 Ответить
Россияне заявили об атаке беспилотников в Евпатории
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14.09.2023 07:31 Ответить
ВСУ сбили 17 "Шахедов" из 22, которые запустили россияне, сдерживают врага на востоке и юге − Генштаб
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14.09.2023 08:10 Ответить
 
 