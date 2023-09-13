Пограничники уничтожили минные заграждения россиян на Купянском направлении. ВИДЕО
Пограничники уничтожили минно-взрывные заграждения оккупантов на Купянском направлении. Для этого бойцы ГНСУ использовали американский гранатомет Мk19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Топ комментарии
+7 Чайка Київ
показать весь комментарий13.09.2023 23:34
+7 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий13.09.2023 23:45
+1 петро удеч #477971
показать весь комментарий14.09.2023 06:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Боже, бережи та поможи нашим захисникам
По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели.