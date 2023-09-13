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Прикордонники знищили мінні загородження росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники знищили мінно-вибухові загородження окупантів на Куп’янському напрямку. Для цього бійці ДПСУ використовували американський гранатомет Мk19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дрона одним скидом знищили склад російських протитанкових мін. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо, Америко.
Боже, бережи та поможи нашим захисникам
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13.09.2023 23:34
+7
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13.09.2023 23:45
+1
Прохід...в мінному полі...людиною. Якась туфта
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14.09.2023 06:51
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Дякуємо, Америко.
Боже, бережи та поможи нашим захисникам
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13.09.2023 23:34 Відповісти
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13.09.2023 23:45 Відповісти
два дебіла - оце сила
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14.09.2023 07:25 Відповісти
фамилия Матросов
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14.09.2023 07:30 Відповісти
могу предположить, что минные заграждения - это те предметы, которые видны на дороге. Ну и по ним прилетает в тот момент, когда мимо проходит орк. Прилёт мы не видим, т.к. этот кусок из видео вырезан
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14.09.2023 07:58 Відповісти
Прохід...в мінному полі...людиною. Якась туфта
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14.09.2023 06:51 Відповісти
В районе, где слышали взрывы, находится воинская часть №85683. Могло быть попадание в российскую установку ПВО.
По улицам ездят машины скорой помощи и спасатели.
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14.09.2023 07:28 Відповісти
Россияне заявили об атаке беспилотников в Евпатории
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14.09.2023 07:31 Відповісти
ВСУ сбили 17 "Шахедов" из 22, которые запустили россияне, сдерживают врага на востоке и юге − Генштаб
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14.09.2023 08:10 Відповісти
 
 