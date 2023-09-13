Прикордонники знищили мінні загородження росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники знищили мінно-вибухові загородження окупантів на Куп’янському напрямку. Для цього бійці ДПСУ використовували американський гранатомет Мk19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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