Прикордонники знищили мінні загородження росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники знищили мінно-вибухові загородження окупантів на Куп’янському напрямку. Для цього бійці ДПСУ використовували американський гранатомет Мk19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба.
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+1 петро удеч #477971
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