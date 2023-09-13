Оператори дрона одним скидом знищили склад російських протитанкових мін. ВIДЕО

Розвідники Нацгвардії виявили ворожі позиції, де загарбники ховали протитанкові міни. Оператори БПЛА продовжили розвідку, поки окупанти не почали готувати протитанкові міни для встановлення на ділянці фронту.

Щойно росіяни підготували зброю, FVP-пілот скинув на неї вибуховий пристрій. Одного скиду вистачило, щоб знищити й ворожі міни, і особовий склад окупантів на позиції, передає Цензор.НЕТ.

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