Оператори дрона одним скидом знищили склад російських протитанкових мін. ВIДЕО
Розвідники Нацгвардії виявили ворожі позиції, де загарбники ховали протитанкові міни. Оператори БПЛА продовжили розвідку, поки окупанти не почали готувати протитанкові міни для встановлення на ділянці фронту.
Щойно росіяни підготували зброю, FVP-пілот скинув на неї вибуховий пристрій. Одного скиду вистачило, щоб знищити й ворожі міни, і особовий склад окупантів на позиції, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар13.09.2023 22:32
+12 KosAn30 JT26
показати весь коментар13.09.2023 22:31
+12 Vladyslav Novikov
показати весь коментар13.09.2023 22:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.
Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.
Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.
Движение продолжается.@
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
І здригнулася земля...