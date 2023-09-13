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Оператори дрона одним скидом знищили склад російських протитанкових мін. ВIДЕО

Розвідники Нацгвардії виявили ворожі позиції, де загарбники ховали протитанкові міни. Оператори БПЛА продовжили розвідку, поки окупанти не почали готувати протитанкові міни для встановлення на ділянці фронту.

Щойно росіяни підготували зброю, FVP-пілот скинув на неї вибуховий пристрій. Одного скиду вистачило, щоб знищити й ворожі міни, і особовий склад окупантів на позиції, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Човен російських окупантів догорає і тоне після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) міна (342)


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Топ коментарі
+14

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13.09.2023 22:32
+12
@По Бахмутскому направлению. ВСУ продвигаются в районе Курдюмовки.

Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.

Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.

Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.

Движение продолжается.@
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13.09.2023 22:31
+12
А ведь вдумайтесь:
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
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13.09.2023 22:34
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таргани встигли розбігтись (((
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13.09.2023 22:27 Відповісти
я думаю, що ні, вони анігілювались
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13.09.2023 22:30 Відповісти
думаю відбулись контузією (( бо дуже швидко здриснули
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13.09.2023 22:35 Відповісти
Вони випарувались ...
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13.09.2023 22:38 Відповісти
халам-балам
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14.09.2023 01:51 Відповісти
@По Бахмутскому направлению. ВСУ продвигаются в районе Курдюмовки.

Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.

Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.

Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.

Движение продолжается.@
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13.09.2023 22:31 Відповісти

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13.09.2023 22:32 Відповісти
А ведь вдумайтесь:
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
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13.09.2023 22:34 Відповісти
Та ну да. Первая после скольких? Те же Байрактары, сколько им уже?
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14.09.2023 00:04 Відповісти
Вероятно имеются в виду "свадебные" коптеры
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14.09.2023 07:32 Відповісти
Аж раптом жебануло
І здригнулася земля...
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13.09.2023 22:47 Відповісти
Кацпапня позасирала всі наші посадки! Ще чистить та чистить їх!
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13.09.2023 22:54 Відповісти
Епічненько…
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13.09.2023 23:58 Відповісти
Гарна бавовна
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14.09.2023 00:25 Відповісти
Гарна бавовна
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14.09.2023 00:26 Відповісти
Там рядом с минами в окопчике пару тел перед сбросом копошились. Надеюсь у них все в порядке?
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14.09.2023 10:24 Відповісти
 
 