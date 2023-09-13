Операторы дрона одним сбросом уничтожили склад российских противотанковых мин. ВИДЕО

Разведчики Нацгвардии обнаружили вражеские позиции, где захватчики скрывали противотанковые мины. Операторы БПЛА продолжили разведку, пока оккупанты не начали готовить противотанковые мины для установки на участке фронта.

Как только россияне подготовили оружие, FVP-пилот сбросил на него взрывное устройство. Одного сброса хватило, чтобы уничтожить и вражеские мины, и личный состав окупантов на позиции, передает Цензор.НЕТ.

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