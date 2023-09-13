Операторы дрона одним сбросом уничтожили склад российских противотанковых мин. ВИДЕО
Разведчики Нацгвардии обнаружили вражеские позиции, где захватчики скрывали противотанковые мины. Операторы БПЛА продолжили разведку, пока оккупанты не начали готовить противотанковые мины для установки на участке фронта.
Как только россияне подготовили оружие, FVP-пилот сбросил на него взрывное устройство. Одного сброса хватило, чтобы уничтожить и вражеские мины, и личный состав окупантов на позиции, передает Цензор.НЕТ.
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Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.
Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.
Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.
Движение продолжается.@
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
І здригнулася земля...