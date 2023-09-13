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Новости Видео Война
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Операторы дрона одним сбросом уничтожили склад российских противотанковых мин. ВИДЕО

Разведчики Нацгвардии обнаружили вражеские позиции, где захватчики скрывали противотанковые мины. Операторы БПЛА продолжили разведку, пока оккупанты не начали готовить противотанковые мины для установки на участке фронта.

Как только россияне подготовили оружие, FVP-пилот сбросил на него взрывное устройство. Одного сброса хватило, чтобы уничтожить и вражеские мины, и личный состав окупантов на позиции, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Воины 5-й ОШБр "поохотились" на российскую пехоту под Бахмутом: много "двухсотых". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) мина (277)


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Топ комментарии
+14

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13.09.2023 22:32
+12
@По Бахмутскому направлению. ВСУ продвигаются в районе Курдюмовки.

Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.

Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.

Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.

Движение продолжается.@
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13.09.2023 22:31
+12
А ведь вдумайтесь:
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
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13.09.2023 22:34
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таргани встигли розбігтись (((
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13.09.2023 22:27 Ответить
я думаю, що ні, вони анігілювались
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13.09.2023 22:30 Ответить
думаю відбулись контузією (( бо дуже швидко здриснули
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13.09.2023 22:35 Ответить
Вони випарувались ...
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13.09.2023 22:38 Ответить
халам-балам
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14.09.2023 01:51 Ответить
@По Бахмутскому направлению. ВСУ продвигаются в районе Курдюмовки.

Клещеевка, вчера писал о том что врага там нет. Идёт зачистка, фактически могу констатировать что населенный пункт переходит под контроль ВСУ.

Андреевка. Так же, писал раньше о том что враг её оставил. Населенный пункт так же можно считать подконтрольным ВСУ.

Ожидаем лишь формального подтверждения официальными источниками.

Движение продолжается.@
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13.09.2023 22:31 Ответить

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13.09.2023 22:32 Ответить
А ведь вдумайтесь:
Украина - первая и единственная страна в мире, которые наладила цикл использования дронов в военных целях. От проектирования, адаптации, создания тех-документации и технологий их производства до непосредственно промышленного производства, их применения (разведка\боевое задания\необходимые улучшения и модификации) и работающей кооперации между военными и изготовителями. И все это в условиях боевых действий, ракетных обстрелов и рассредоточения производства.
Подчеркиваю: первая и единственная. Ни у кого в мире, ни в Израиле, ни в США такого опыта просто нет.
"Ukraine" means leader.
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13.09.2023 22:34 Ответить
Та ну да. Первая после скольких? Те же Байрактары, сколько им уже?
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14.09.2023 00:04 Ответить
Вероятно имеются в виду "свадебные" коптеры
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14.09.2023 07:32 Ответить
Аж раптом жебануло
І здригнулася земля...
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13.09.2023 22:47 Ответить
Кацпапня позасирала всі наші посадки! Ще чистить та чистить їх!
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13.09.2023 22:54 Ответить
Епічненько…
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13.09.2023 23:58 Ответить
Гарна бавовна
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14.09.2023 00:25 Ответить
Гарна бавовна
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14.09.2023 00:26 Ответить
Там рядом с минами в окопчике пару тел перед сбросом копошились. Надеюсь у них все в порядке?
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14.09.2023 10:24 Ответить
 
 