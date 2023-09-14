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Новые кадры уничтоженного в оккупированном Севастополе российского БДК "Минск". ВИДЕО

В сети появились новые кадры крупного десантного корабля "Минск" ВМС РФ, пораженного украинской ракетой в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

Смотрите также: БДК "Минск" в оккупированном Севастополе был уничтожен, а не просто поврежден, - Oryx. ФОТО

Автор: 

корабль (2041) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+62
У кацапів є два варіанти:
- порізати на брухт
- ремонтувати п'ять-десять років, після чого, порізати на брухт.
Сподіваюсь, кацапи оберуть другий варіант!
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14.09.2023 20:33
+54
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14.09.2023 20:38
+40
Нет, ему ПИZZДА!
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14.09.2023 20:33
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"Будєт васстановлєн"!
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14.09.2023 20:30 Ответить
Нет, ему ПИZZДА!
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14.09.2023 20:33 Ответить
*****, дон,дон.
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14.09.2023 20:41 Ответить
Эхо в в пустом трюме - Zда..Zда..Zда..Zда
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14.09.2023 21:20 Ответить
єто судно бералуйськой Славаи .))
будет восстановлленно.))
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14.09.2023 21:47 Ответить
завтра в море
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15.09.2023 09:25 Ответить
Якщо до Ашота на автосервіс завезти -то "дня на три рАботы"...
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14.09.2023 21:33 Ответить
як одна пукіноїдка написала 'пацарапалі караблік і радуютса', ось тобі і 'пацарапаний караблік' в металобрухт
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14.09.2023 20:31 Ответить
А уявіть-но, скільки гайок та болтиків можна з того металу зробити...
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14.09.2023 22:41 Ответить
ДТ
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.

Втім, пресслужба 3 ОШБ https://t.me/ab3army/3146 стверджує , що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Там зазначають, що наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.
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14.09.2023 20:31 Ответить
то нашим ********** штабним в Києві хочеться пабєд.
Вони кожен день щось перемагають,особливо гроші з заходу
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14.09.2023 21:12 Ответить
аналоговнєт!
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14.09.2023 20:32 Ответить
Что с проводкой на корабле?Замыкание случилось?
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14.09.2023 20:32 Ответить
Не, покурили в неположенном месте...
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14.09.2023 20:37 Ответить
Так. Блискавка, коротке замикання, хлопок, задимлєніє. Плюс штук двадцять трупаків, "хароших руцкіх".
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14.09.2023 21:48 Ответить
И шо они там чинить собрались? Это ж уже груда металлолома
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14.09.2023 20:33 Ответить
подводная часть корпуса есть ? значит можно наварить , а то что оно будет стоит как новый ( а точнее - дороже ) кацапам похер , они еще поживут с туалетами на улице и без газа , ..........а если серьезно , то нужно быть дебилом , что бы вообще что то продолжать ремонтировать в этом доке , это уже мишень , пристреленная точка , и потопление самого дока - следующая цель.
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14.09.2023 20:41 Ответить
Перепрошую, але на відовлення цього корабля буде виділено у три рази більше, ніж він коштує новий, а потім ці суми будуть ще збільшені у зв'язку з інфляцією і здорожченням, а потім на нього ще якійсь кран впаде, після перерахунку нових сум, і їх засвоєнням там ще пару пожарів відбудеться, і лише після цього років через 10-15 буде прийняте рішення про списання цього корабля!

А Ви думаєте - чому російське МінНападу написало про майбутне відновлення цього корита?
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14.09.2023 20:48 Ответить
Логично
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14.09.2023 21:23 Ответить
Ну... "феномен Чорнобаївки" ніхто не скасовував. А кацапам вистачить дурного глузду спробувати його спростувати єдиним зрозумілим для них способом - можемпавтаріть.
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14.09.2023 22:43 Ответить
А бабло распилить?
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14.09.2023 21:05 Ответить
Етасятойе.
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14.09.2023 22:45 Ответить
У кацапів є два варіанти:
- порізати на брухт
- ремонтувати п'ять-десять років, після чого, порізати на брухт.
Сподіваюсь, кацапи оберуть другий варіант!
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14.09.2023 20:33 Ответить
В любому випадку- сухий док зайнятий на довгий термін..
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14.09.2023 21:35 Ответить
Док мабуть також своє отримав.
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15.09.2023 00:19 Ответить
Помните, как рашисты кричали про "москитный флот Украины"? Что с вашим-то флотом, шутники? Когда сами его снова топить будете?
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14.09.2023 20:35 Ответить
"кишки" згоріли - викинуть, з корпусу баржу для піску може зварять...
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14.09.2023 20:35 Ответить
Коли почнуть драпати з Криму, то й таке корито згодиться..Ще й білети продавати будуть..
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14.09.2023 21:37 Ответить
унітази і стіралки вивозити
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15.09.2023 06:51 Ответить
Жертва "профилактического гранатометания"!
Да кацапы?
Вы там ипанутые на всю голову:

У Севастополі знову чути вибухи: гауляйтери заявили про "профілактичне гранатометання"
https://24tv.ua/vibuhi-sevastopoli-14-veresnya-shho-vidbuvayetsya-krimu_n2392220
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14.09.2023 20:35 Ответить
да-ета ачєрєдноє бомбамєтаніє в парткі...
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14.09.2023 20:45 Ответить
Замість гранат намітали "кирпичі"..
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14.09.2023 21:39 Ответить
слава Украинским крымчанам , установившим маячек , ............ждет севастополь, ждет камчатка , ждет кранштадт .....
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14.09.2023 20:36 Ответить
...добряче камешек с нєба прилетів....Утонувшую ложку не паказивают...відімо геть погано з суденишком
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14.09.2023 20:37 Ответить
а що з палтусом?
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14.09.2023 20:37 Ответить
Кабачок зігнив
Крапка
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14.09.2023 20:38 Ответить
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14.09.2023 20:38 Ответить
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14.09.2023 20:42 Ответить
Моя хата зкраю,першим ворога зустрічаю.
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14.09.2023 20:43 Ответить
А тут ****! - Зорян Шкіряк.

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14.09.2023 20:52 Ответить
Так это Шкиряк, а где Зорян?
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14.09.2023 21:25 Ответить
Кажуть їх тільки по кроватці розрізнити можна..
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14.09.2023 21:41 Ответить
Ніт, трохи не так .
Ось як правильно: Зорян зі Шкіряком. Десь так само, як Чіп і Дейл.
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14.09.2023 22:48 Ответить
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14.09.2023 21:22 Ответить
Во-первых, оно не ваше. И во-вторых, там половина - из Украины.
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14.09.2023 23:24 Ответить
Ремонт удался..
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14.09.2023 20:41 Ответить
Зато гарно пофарбований.
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14.09.2023 21:03 Ответить
Й малопомітний для радарів НАТА...
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14.09.2023 21:42 Ответить
З цим коритом ще вчора було все ясно.
Більше цікавить стан підводного човна, що стояв у сусідньому доці.
І те, що його відео немає, викликає більше занепокоєння.
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14.09.2023 20:44 Ответить
Усе там добре - підводний човен став (частково) повітряним. Бо (частково) випарувався.
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14.09.2023 21:01 Ответить
Там ще простіше - аканчатільна атріцательна парємантіраван.
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14.09.2023 22:50 Ответить
Я не спеціаліст по суднах, але, здається корпус цілий й теоретично судно можна відновити. Єдине, що це може бути неможливо, наприклад, тому що, корпус піддався впливу високих температур, внаслідок чого могла змінитись структура металу. Відповідно не можна у подальшому його допускати до експлуатації. Ну й саме банальне може бути, що БДК був морально застарілим й його відновлення недоцільно. Тим не менш, судячи з побаченого на відео я би не став це називати словом "знищений".
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14.09.2023 20:47 Ответить
Если уничтожена или серьезно повреждена рубка корабля - корабля уже нет, только остов.
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14.09.2023 21:14 Ответить
Посмотри как он целый выглядит и как на этом видео. Там всё самое главное вхлам разнесено, такое не чинят, так как там пару лет уйдет чтоб только вырезать всё что уже негодное.
Хотя это какцапы, могут и "ремонтом" заняться
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14.09.2023 21:32 Ответить
Вони кузю 30 років ремонтують. І якийсь "петр великий" теж 30 років ремонтували... і списали.

В них там важливо, а би процеси розпилу йшли, а результат ЗАВЖДИ не важливий.
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15.09.2023 11:17 Ответить
мовою військових = корабль вигорел.
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14.09.2023 21:36 Ответить
Може бути відновлений лише до стану баржі - несамохідної
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15.09.2023 04:14 Ответить
Попало просто в нього!!! Шедевр!!!! Ще побачити екс ложку!!!!???
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14.09.2023 20:47 Ответить
Зате корпус свіжепофарбований! "Мертвый перед кончиной потел?" - "да, доктор" - "это хорошо"
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14.09.2023 20:49 Ответить
"А это мля чё ещё за мля...?!"
"А это, товарищ генерал, турбоэнкабулятор!"
"Сам мля вижу, шта тумлямлямлятор! Чё мля не покрашено!!!"
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15.09.2023 00:02 Ответить
Нужно повторить.
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14.09.2023 20:51 Ответить
СЛАВА ЗСУ. ДЯКУЮ GB. БОЖЕ храни Короля !!!!
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14.09.2023 20:51 Ответить
Ocen normalno otremontirovali karabl
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14.09.2023 20:58 Ответить
Короткий вердикт: П****Ц.
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14.09.2023 21:00 Ответить
Ахаха ***** выгорел как черт
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14.09.2023 21:00 Ответить
ВСУ отремонтировали по регламенту ...
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14.09.2023 21:06 Ответить
Супер)Просто виникає ще одне дуже негуманне питання :чому в купу цих рятувальників ще не прилетить щось,як вони по наших?(((
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14.09.2023 21:09 Ответить
Бо ППО працює. Наші не дуже ******* "повторювати" - кацапи теж вчаться. І витрачати штучні storm shadow на знищення запущених зенітних ракет - такий собі розмін...

Думаєте, чого наші луплять по всяким тарханкутам? Зробили щілину в завісі ППО - і вже через буквально декілька днів - лупонули по БДК чи підводному човну. Або по аеродрому під Саками, як торік, коли після одного з перших масованих застосуваннь AGM-88 (за тиждень знищили чи не десяток ПУ та радарів фронтових С-300).
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15.09.2023 11:23 Ответить
та похер на те старе корито, цікавіше що відбувається поруч, там де коптиться "чорна дира" парашинська
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14.09.2023 21:10 Ответить
Восстановлению не подлежит
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14.09.2023 21:16 Ответить
"Пациент скорее мертв, чем жив"
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14.09.2023 21:20 Ответить
Походу сгорела тока надстройка . Ниже фальшборта - то ниц. В противном случае борт обрел бы хвилястiсть, та як море в 3 бала. Видел одну военную кацапплавмастерскую на Сайпросе (Лимассол), которую кацапы пропили компании ЕDT. там палуба клепаная, мабуть трицадка - вся в гофре, когда-то ее лизал огонь.
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14.09.2023 21:26 Ответить
ЗЫ... ту плавмастерскую, компания использует вместо админздания + плотницкий цех + токарный. Там даже инструкции остались на кацапочелюстном изыге, у эл оборудования изготовленного в 1920-ых годах .
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14.09.2023 21:57 Ответить
триДцатка
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15.09.2023 07:20 Ответить
Нє жилєц.
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14.09.2023 21:29 Ответить
Вдарили точно в "каюту принятія решеній" в 1941-1942 роках люфтваффе ганяло кораблі ЧФ по морю як зайців. В липні 1942 з Севастополя втікали на ПЧ, вивезли тільки командування, бо краса і гордість ЧФ загнана аж в Грузію.
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14.09.2023 21:44 Ответить
Дуже красівий, зачот
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14.09.2023 21:48 Ответить
Нічого критичного насправді. Замінити ніс, корму, половину набору, рубку, палубу, двигун, озброєння, елекроніку, електричну систему, екіпаж... і як новенький.
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14.09.2023 21:49 Ответить
Какой набор , главной палубы с кницами? Пустяковая работа.
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14.09.2023 22:03 Ответить
.
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14.09.2023 22:53 Ответить
Надбудова то таке, нижче ватерлінії проблем не вбачається.
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14.09.2023 21:51 Ответить
никто не видел что там внутри еще))))
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14.09.2023 21:52 Ответить
Как можно просесть в плавдоке, развешо в случае, если бы ракета прошила и док.
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14.09.2023 22:01 Ответить
Авжеж, там великий і пустий танковий трюм, якби ракета прошил дно то корабель просів би. Хоча, враховуючи що він стоїть в доку, то схоже тримається на стапелях.
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14.09.2023 22:01 Ответить
В плавдоке - какие стапеля, там киль-блоки.
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14.09.2023 22:08 Ответить
Харе плавать
По чужим морям
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14.09.2023 21:56 Ответить
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14.09.2023 22:37 Ответить
Там наверно и дна не осталось куда попали
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15.09.2023 00:19 Ответить
Если бы так, то вместе с бетонным плавдоком ушел бы ко дну, бо пробоина была бы и в плавдоке.
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15.09.2023 06:26 Ответить
А як ся має Гроза Морів - "Кузя"?
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14.09.2023 22:52 Ответить
В принципе, можно добавить, чтобы он уже не выплыл из этого дока.
Док будет заблокирован для ремонта остальных корыт.
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14.09.2023 23:46 Ответить
Для тих, хто пише що корито підлягає відновленню, ось фото ДО того як проводка дала іскру:
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14.09.2023 23:53 Ответить
Бг-ггг... Обрубок рыболовного траулера с тупо транцем... Мабуть, шобы по совместительству браконьерничать... Да шо-та пошло не так...ХЕХ...
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15.09.2023 06:37 Ответить
Потешный флот.
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15.09.2023 08:07 Ответить
Походу йому Пізда вдаватися у техничні подробиці , рахую марна трата часу .
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15.09.2023 09:05 Ответить
За визначенням "рос мин нападения"-це- "незначительные повреждения", а як тоді б по їхньому мали б виглядати "значительные разрушения города масквы".
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15.09.2023 10:40 Ответить
 
 