Новые кадры уничтоженного в оккупированном Севастополе российского БДК "Минск". ВИДЕО
В сети появились новые кадры крупного десантного корабля "Минск" ВМС РФ, пораженного украинской ракетой в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, ночью 13 сентября был нанесен удар по судостроительному заводу в оккупированном Севастополе. Впоследствии стало известно, что был поврежден большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".
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+62 mrSmith
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Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.
Втім, пресслужба 3 ОШБ https://t.me/ab3army/3146 стверджує , що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Там зазначають, що наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.
Вони кожен день щось перемагають,особливо гроші з заходу
А Ви думаєте - чому російське МінНападу написало про майбутне відновлення цього корита?
- порізати на брухт
- ремонтувати п'ять-десять років, після чого, порізати на брухт.
Сподіваюсь, кацапи оберуть другий варіант!
Да кацапы?
Вы там ипанутые на всю голову:
У Севастополі знову чути вибухи: гауляйтери заявили про "профілактичне гранатометання"
https://24tv.ua/vibuhi-sevastopoli-14-veresnya-shho-vidbuvayetsya-krimu_n2392220
Крапка
Ось як правильно: Зорян зі Шкіряком. Десь так само, як Чіп і Дейл.
Більше цікавить стан підводного човна, що стояв у сусідньому доці.
І те, що його відео немає, викликає більше занепокоєння.
Хотя это какцапы, могут и "ремонтом" заняться
В них там важливо, а би процеси розпилу йшли, а результат ЗАВЖДИ не важливий.
"А это, товарищ генерал, турбоэнкабулятор!"
"Сам мля вижу, шта тумлямлямлятор! Чё мля не покрашено!!!"
Думаєте, чого наші луплять по всяким тарханкутам? Зробили щілину в завісі ППО - і вже через буквально декілька днів - лупонули по БДК чи підводному човну. Або по аеродрому під Саками, як торік, коли після одного з перших масованих застосуваннь AGM-88 (за тиждень знищили чи не десяток ПУ та радарів фронтових С-300).
По чужим морям
Док будет заблокирован для ремонта остальных корыт.