Нові кадри знищеного в окупованому Севастополі російського ВДК "Мінськ". ВIДЕО

У мережі з’явились нові кадри великого десантного корабля "Мінськ" ВМС РФ, який було уражено українською ракетою в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

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