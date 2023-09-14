УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5601 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
38 570 100

Нові кадри знищеного в окупованому Севастополі російського ВДК "Мінськ". ВIДЕО

У мережі з’явились нові кадри великого десантного корабля "Мінськ" ВМС РФ, який було уражено українською ракетою в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

Також читайте: ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО

Автор: 

корабель (1612) Севастополь (554)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
У кацапів є два варіанти:
- порізати на брухт
- ремонтувати п'ять-десять років, після чого, порізати на брухт.
Сподіваюсь, кацапи оберуть другий варіант!
показати весь коментар
14.09.2023 20:33
+54
показати весь коментар
14.09.2023 20:38
+40
Нет, ему ПИZZДА!
показати весь коментар
14.09.2023 20:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Будєт васстановлєн"!
показати весь коментар
14.09.2023 20:30 Відповісти
Нет, ему ПИZZДА!
показати весь коментар
14.09.2023 20:33 Відповісти
*****, дон,дон.
показати весь коментар
14.09.2023 20:41 Відповісти
Эхо в в пустом трюме - Zда..Zда..Zда..Zда
показати весь коментар
14.09.2023 21:20 Відповісти
єто судно бералуйськой Славаи .))
будет восстановлленно.))
показати весь коментар
14.09.2023 21:47 Відповісти
завтра в море
показати весь коментар
15.09.2023 09:25 Відповісти
Якщо до Ашота на автосервіс завезти -то "дня на три рАботы"...
показати весь коментар
14.09.2023 21:33 Відповісти
як одна пукіноїдка написала 'пацарапалі караблік і радуютса', ось тобі і 'пацарапаний караблік' в металобрухт
показати весь коментар
14.09.2023 20:31 Відповісти
А уявіть-но, скільки гайок та болтиків можна з того металу зробити...
показати весь коментар
14.09.2023 22:41 Відповісти
ДТ
Захисники стверджують, що бої там все ще тривають. Вони серйозні та важкі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що https://zn.ua/ukr/war/zsu-majut-uspikh-u-rajoni-trokh-naselenikh-punktiv-na-bakhmutskomu-naprjamku-karta.html ЗСУ звільнили Андріївку у Бахмутському районі Донецької області, рух вперед на південному напрямку цієї ділянки триває. https://t.me/annamaliar/1068 На своєму Tg-каналі вона зауважила, що зараз захисники закріплюються на зайнятих рубежах.

Втім, пресслужба 3 ОШБ https://t.me/ab3army/3146 стверджує , що заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Там зазначають, що наразі тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.

"Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - сказано у повідомленні бригади.
показати весь коментар
14.09.2023 20:31 Відповісти
то нашим ********** штабним в Києві хочеться пабєд.
Вони кожен день щось перемагають,особливо гроші з заходу
показати весь коментар
14.09.2023 21:12 Відповісти
аналоговнєт!
показати весь коментар
14.09.2023 20:32 Відповісти
Что с проводкой на корабле?Замыкание случилось?
показати весь коментар
14.09.2023 20:32 Відповісти
Не, покурили в неположенном месте...
показати весь коментар
14.09.2023 20:37 Відповісти
Так. Блискавка, коротке замикання, хлопок, задимлєніє. Плюс штук двадцять трупаків, "хароших руцкіх".
показати весь коментар
14.09.2023 21:48 Відповісти
И шо они там чинить собрались? Это ж уже груда металлолома
показати весь коментар
14.09.2023 20:33 Відповісти
подводная часть корпуса есть ? значит можно наварить , а то что оно будет стоит как новый ( а точнее - дороже ) кацапам похер , они еще поживут с туалетами на улице и без газа , ..........а если серьезно , то нужно быть дебилом , что бы вообще что то продолжать ремонтировать в этом доке , это уже мишень , пристреленная точка , и потопление самого дока - следующая цель.
показати весь коментар
14.09.2023 20:41 Відповісти
Перепрошую, але на відовлення цього корабля буде виділено у три рази більше, ніж він коштує новий, а потім ці суми будуть ще збільшені у зв'язку з інфляцією і здорожченням, а потім на нього ще якійсь кран впаде, після перерахунку нових сум, і їх засвоєнням там ще пару пожарів відбудеться, і лише після цього років через 10-15 буде прийняте рішення про списання цього корабля!

А Ви думаєте - чому російське МінНападу написало про майбутне відновлення цього корита?
показати весь коментар
14.09.2023 20:48 Відповісти
Логично
показати весь коментар
14.09.2023 21:23 Відповісти
Ну... "феномен Чорнобаївки" ніхто не скасовував. А кацапам вистачить дурного глузду спробувати його спростувати єдиним зрозумілим для них способом - можемпавтаріть.
показати весь коментар
14.09.2023 22:43 Відповісти
А бабло распилить?
показати весь коментар
14.09.2023 21:05 Відповісти
Етасятойе.
показати весь коментар
14.09.2023 22:45 Відповісти
У кацапів є два варіанти:
- порізати на брухт
- ремонтувати п'ять-десять років, після чого, порізати на брухт.
Сподіваюсь, кацапи оберуть другий варіант!
показати весь коментар
14.09.2023 20:33 Відповісти
В любому випадку- сухий док зайнятий на довгий термін..
показати весь коментар
14.09.2023 21:35 Відповісти
Док мабуть також своє отримав.
показати весь коментар
15.09.2023 00:19 Відповісти
Помните, как рашисты кричали про "москитный флот Украины"? Что с вашим-то флотом, шутники? Когда сами его снова топить будете?
показати весь коментар
14.09.2023 20:35 Відповісти
"кишки" згоріли - викинуть, з корпусу баржу для піску може зварять...
показати весь коментар
14.09.2023 20:35 Відповісти
Коли почнуть драпати з Криму, то й таке корито згодиться..Ще й білети продавати будуть..
показати весь коментар
14.09.2023 21:37 Відповісти
унітази і стіралки вивозити
показати весь коментар
15.09.2023 06:51 Відповісти
Жертва "профилактического гранатометания"!
Да кацапы?
Вы там ипанутые на всю голову:

У Севастополі знову чути вибухи: гауляйтери заявили про "профілактичне гранатометання"
https://24tv.ua/vibuhi-sevastopoli-14-veresnya-shho-vidbuvayetsya-krimu_n2392220
показати весь коментар
14.09.2023 20:35 Відповісти
да-ета ачєрєдноє бомбамєтаніє в парткі...
показати весь коментар
14.09.2023 20:45 Відповісти
Замість гранат намітали "кирпичі"..
показати весь коментар
14.09.2023 21:39 Відповісти
слава Украинским крымчанам , установившим маячек , ............ждет севастополь, ждет камчатка , ждет кранштадт .....
показати весь коментар
14.09.2023 20:36 Відповісти
...добряче камешек с нєба прилетів....Утонувшую ложку не паказивают...відімо геть погано з суденишком
показати весь коментар
14.09.2023 20:37 Відповісти
а що з палтусом?
показати весь коментар
14.09.2023 20:37 Відповісти
Кабачок зігнив
Крапка
показати весь коментар
14.09.2023 20:38 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 20:38 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 20:42 Відповісти
Моя хата зкраю,першим ворога зустрічаю.
показати весь коментар
14.09.2023 20:43 Відповісти
А тут ****! - Зорян Шкіряк.

показати весь коментар
14.09.2023 20:52 Відповісти
Так это Шкиряк, а где Зорян?
показати весь коментар
14.09.2023 21:25 Відповісти
Кажуть їх тільки по кроватці розрізнити можна..
показати весь коментар
14.09.2023 21:41 Відповісти
Ніт, трохи не так .
Ось як правильно: Зорян зі Шкіряком. Десь так само, як Чіп і Дейл.
показати весь коментар
14.09.2023 22:48 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 21:22 Відповісти
Во-первых, оно не ваше. И во-вторых, там половина - из Украины.
показати весь коментар
14.09.2023 23:24 Відповісти
Ремонт удался..
показати весь коментар
14.09.2023 20:41 Відповісти
Зато гарно пофарбований.
показати весь коментар
14.09.2023 21:03 Відповісти
Й малопомітний для радарів НАТА...
показати весь коментар
14.09.2023 21:42 Відповісти
З цим коритом ще вчора було все ясно.
Більше цікавить стан підводного човна, що стояв у сусідньому доці.
І те, що його відео немає, викликає більше занепокоєння.
показати весь коментар
14.09.2023 20:44 Відповісти
Усе там добре - підводний човен став (частково) повітряним. Бо (частково) випарувався.
показати весь коментар
14.09.2023 21:01 Відповісти
Там ще простіше - аканчатільна атріцательна парємантіраван.
показати весь коментар
14.09.2023 22:50 Відповісти
Я не спеціаліст по суднах, але, здається корпус цілий й теоретично судно можна відновити. Єдине, що це може бути неможливо, наприклад, тому що, корпус піддався впливу високих температур, внаслідок чого могла змінитись структура металу. Відповідно не можна у подальшому його допускати до експлуатації. Ну й саме банальне може бути, що БДК був морально застарілим й його відновлення недоцільно. Тим не менш, судячи з побаченого на відео я би не став це називати словом "знищений".
показати весь коментар
14.09.2023 20:47 Відповісти
Если уничтожена или серьезно повреждена рубка корабля - корабля уже нет, только остов.
показати весь коментар
14.09.2023 21:14 Відповісти
Посмотри как он целый выглядит и как на этом видео. Там всё самое главное вхлам разнесено, такое не чинят, так как там пару лет уйдет чтоб только вырезать всё что уже негодное.
Хотя это какцапы, могут и "ремонтом" заняться
показати весь коментар
14.09.2023 21:32 Відповісти
Вони кузю 30 років ремонтують. І якийсь "петр великий" теж 30 років ремонтували... і списали.

В них там важливо, а би процеси розпилу йшли, а результат ЗАВЖДИ не важливий.
показати весь коментар
15.09.2023 11:17 Відповісти
мовою військових = корабль вигорел.
показати весь коментар
14.09.2023 21:36 Відповісти
Може бути відновлений лише до стану баржі - несамохідної
показати весь коментар
15.09.2023 04:14 Відповісти
Попало просто в нього!!! Шедевр!!!! Ще побачити екс ложку!!!!???
показати весь коментар
14.09.2023 20:47 Відповісти
Зате корпус свіжепофарбований! "Мертвый перед кончиной потел?" - "да, доктор" - "это хорошо"
показати весь коментар
14.09.2023 20:49 Відповісти
"А это мля чё ещё за мля...?!"
"А это, товарищ генерал, турбоэнкабулятор!"
"Сам мля вижу, шта тумлямлямлятор! Чё мля не покрашено!!!"
показати весь коментар
15.09.2023 00:02 Відповісти
Нужно повторить.
показати весь коментар
14.09.2023 20:51 Відповісти
СЛАВА ЗСУ. ДЯКУЮ GB. БОЖЕ храни Короля !!!!
показати весь коментар
14.09.2023 20:51 Відповісти
Ocen normalno otremontirovali karabl
показати весь коментар
14.09.2023 20:58 Відповісти
Короткий вердикт: П****Ц.
показати весь коментар
14.09.2023 21:00 Відповісти
Ахаха ***** выгорел как черт
показати весь коментар
14.09.2023 21:00 Відповісти
ВСУ отремонтировали по регламенту ...
показати весь коментар
14.09.2023 21:06 Відповісти
Супер)Просто виникає ще одне дуже негуманне питання :чому в купу цих рятувальників ще не прилетить щось,як вони по наших?(((
показати весь коментар
14.09.2023 21:09 Відповісти
Бо ППО працює. Наші не дуже ******* "повторювати" - кацапи теж вчаться. І витрачати штучні storm shadow на знищення запущених зенітних ракет - такий собі розмін...

Думаєте, чого наші луплять по всяким тарханкутам? Зробили щілину в завісі ППО - і вже через буквально декілька днів - лупонули по БДК чи підводному човну. Або по аеродрому під Саками, як торік, коли після одного з перших масованих застосуваннь AGM-88 (за тиждень знищили чи не десяток ПУ та радарів фронтових С-300).
показати весь коментар
15.09.2023 11:23 Відповісти
та похер на те старе корито, цікавіше що відбувається поруч, там де коптиться "чорна дира" парашинська
показати весь коментар
14.09.2023 21:10 Відповісти
Восстановлению не подлежит
показати весь коментар
14.09.2023 21:16 Відповісти
"Пациент скорее мертв, чем жив"
показати весь коментар
14.09.2023 21:20 Відповісти
Походу сгорела тока надстройка . Ниже фальшборта - то ниц. В противном случае борт обрел бы хвилястiсть, та як море в 3 бала. Видел одну военную кацапплавмастерскую на Сайпросе (Лимассол), которую кацапы пропили компании ЕDT. там палуба клепаная, мабуть трицадка - вся в гофре, когда-то ее лизал огонь.
показати весь коментар
14.09.2023 21:26 Відповісти
ЗЫ... ту плавмастерскую, компания использует вместо админздания + плотницкий цех + токарный. Там даже инструкции остались на кацапочелюстном изыге, у эл оборудования изготовленного в 1920-ых годах .
показати весь коментар
14.09.2023 21:57 Відповісти
триДцатка
показати весь коментар
15.09.2023 07:20 Відповісти
Нє жилєц.
показати весь коментар
14.09.2023 21:29 Відповісти
Вдарили точно в "каюту принятія решеній" в 1941-1942 роках люфтваффе ганяло кораблі ЧФ по морю як зайців. В липні 1942 з Севастополя втікали на ПЧ, вивезли тільки командування, бо краса і гордість ЧФ загнана аж в Грузію.
показати весь коментар
14.09.2023 21:44 Відповісти
Дуже красівий, зачот
показати весь коментар
14.09.2023 21:48 Відповісти
Нічого критичного насправді. Замінити ніс, корму, половину набору, рубку, палубу, двигун, озброєння, елекроніку, електричну систему, екіпаж... і як новенький.
показати весь коментар
14.09.2023 21:49 Відповісти
Какой набор , главной палубы с кницами? Пустяковая работа.
показати весь коментар
14.09.2023 22:03 Відповісти
.
показати весь коментар
14.09.2023 22:53 Відповісти
Надбудова то таке, нижче ватерлінії проблем не вбачається.
показати весь коментар
14.09.2023 21:51 Відповісти
никто не видел что там внутри еще))))
показати весь коментар
14.09.2023 21:52 Відповісти
Как можно просесть в плавдоке, развешо в случае, если бы ракета прошила и док.
показати весь коментар
14.09.2023 22:01 Відповісти
Авжеж, там великий і пустий танковий трюм, якби ракета прошил дно то корабель просів би. Хоча, враховуючи що він стоїть в доку, то схоже тримається на стапелях.
показати весь коментар
14.09.2023 22:01 Відповісти
В плавдоке - какие стапеля, там киль-блоки.
показати весь коментар
14.09.2023 22:08 Відповісти
Харе плавать
По чужим морям
показати весь коментар
14.09.2023 21:56 Відповісти
показати весь коментар
14.09.2023 22:37 Відповісти
Там наверно и дна не осталось куда попали
показати весь коментар
15.09.2023 00:19 Відповісти
Если бы так, то вместе с бетонным плавдоком ушел бы ко дну, бо пробоина была бы и в плавдоке.
показати весь коментар
15.09.2023 06:26 Відповісти
А як ся має Гроза Морів - "Кузя"?
показати весь коментар
14.09.2023 22:52 Відповісти
В принципе, можно добавить, чтобы он уже не выплыл из этого дока.
Док будет заблокирован для ремонта остальных корыт.
показати весь коментар
14.09.2023 23:46 Відповісти
Для тих, хто пише що корито підлягає відновленню, ось фото ДО того як проводка дала іскру:
показати весь коментар
14.09.2023 23:53 Відповісти
Бг-ггг... Обрубок рыболовного траулера с тупо транцем... Мабуть, шобы по совместительству браконьерничать... Да шо-та пошло не так...ХЕХ...
показати весь коментар
15.09.2023 06:37 Відповісти
Потешный флот.
показати весь коментар
15.09.2023 08:07 Відповісти
Походу йому Пізда вдаватися у техничні подробиці , рахую марна трата часу .
показати весь коментар
15.09.2023 09:05 Відповісти
За визначенням "рос мин нападения"-це- "незначительные повреждения", а як тоді б по їхньому мали б виглядати "значительные разрушения города масквы".
показати весь коментар
15.09.2023 10:40 Відповісти
 
 