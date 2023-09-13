ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО

Великий десантний корабель "Мінськ", який сьогодні було уражено в окупованому Севастополі, було знищено, а не просто пошкоджено.

Як передає Цензор.НЕТ, світлину оприлюдни нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті

"Візуальне підтвердження тепер вказує на те, що десантний корабель типу "Ropucha" "Мінськ" було знищено, а не просто пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

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