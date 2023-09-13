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ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО
Великий десантний корабель "Мінськ", який сьогодні було уражено в окупованому Севастополі, було знищено, а не просто пошкоджено.
Як передає Цензор.НЕТ, світлину оприлюдни нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті
"Візуальне підтвердження тепер вказує на те, що десантний корабель типу "Ropucha" "Мінськ" було знищено, а не просто пошкоджено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.
Топ коментарі
+77 Саша Пончик
показати весь коментар13.09.2023 16:18
+72 Алекс Мышкевич
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+66 Sergei M #570318
показати весь коментар13.09.2023 16:21
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Скоро по потерям во флоте ,рашка сравняется с потерями СССР во время Второй мировой войны.
1) "Азов" (пр. 775);
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Королев";
5) "Минск";
6) "Николай Фильченков";
7) "Новочеркасск";
8) "Оленегорский горняк"
9) "Орск";
10) "Петр Моргунов";
11) "Цезарь Куников";
12) "Ямал";
13) "Саратов" (пр. 1171);
14) "Константин Ольшанский" (пр. 775) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр. 1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр. 1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр. 1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
Калі вы так будзеце прагнуць варожасьці не ад лукі, а менавіта ад беларусаў, тое з часам так і станецца, а шапкі, якімі вы ўсё закідаеце ворага замест уласнай зброі, могуць і скончыцца да таго моманту.
Щось не бачу жлдного протесту "простих " білорусів біля посольств.... не говорячи вже про супротив.
З твого конкретно міста вбивають наших дітей і дружин, і ви від цьго вже не відмиєтесь
Я бы бил дальше принципиально по ним.
Орки на ньому хотіли на Берлін за немкамі, а воно, он, як Українці вирішили, за сруськім карабльом, Фсьо!!
ППО витримає, в це вірю.