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ВДК "Мінськ" в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx. ФОТО

Великий десантний корабель "Мінськ", який сьогодні було уражено в окупованому Севастополі, було знищено, а не просто пошкоджено.

Як передає Цензор.НЕТ, світлину оприлюдни нідерландський портал Oryx, який документує втрати армій з фотографій та відео в інтернеті

"Візуальне підтвердження тепер вказує на те, що десантний корабель типу "Ropucha" "Мінськ" було знищено, а не просто пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

ВДК Мінськ в окупованому Севастополі було знищено, а не просто пошкоджено, - Oryx 01

Нагадаємо, вночі 13 вересня було завдано удару по суднобудівному заводу в окупованому Севастополі. Згодом стало відомо, що було пошкоджено десантний корабель класу Ropucha і субмарину Kilo.

Читайте: Під час нічної атаки на бухту Севастополя Starlink працював з перебоями. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

корабель (1611) Севастополь (553) знищення (7142)


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Топ коментарі
+77
Кацапня наші вітання.
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13.09.2023 16:18
+72
країна без флоту нищить флот вялікой морськой держави
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13.09.2023 16:41
+66
москва утопла
мінськ сгорів
це вже тенденція
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13.09.2023 16:21
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Такими темпами Севастополь будет демилитаризирован от Черноморского флота и базы ЧФ ещё до заключения перемирия и конца войны.
Скоро по потерям во флоте ,рашка сравняется с потерями СССР во время Второй мировой войны.
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13.09.2023 17:25 Відповісти
Так там до речі,ще й великі крани було знищено.
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13.09.2023 17:37 Відповісти
мінск і мос-ква згоріли
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13.09.2023 17:39 Відповісти
жесть доброй воли
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13.09.2023 17:52 Відповісти
Було БДК = 6+6 = 12. Залишилось - ? // "Соссия переводит 6 десантных кораблей из Средиземного в Черное море. ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 2022. Отряд БДК ВМФ соссии начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы принять участие в военно-морских учениях в Черном море. Дословно: "В настоящее время БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут проливами в течение следующих суток. Ранее отряд БДК осуществил заход в пункт мто ВМФ соссии на побережье Средиземного моря, где осуществил пополнение запасов гсм, пит.воды и продовольствия". Детали: В МО соссии отмечают, что в январе-феврале 2022 года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений..." - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/8/7323276/
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13.09.2023 17:52 Відповісти
значок різко виріс в ціні - став антикваріатом
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13.09.2023 18:25 Відповісти
Було БДК = 6+6 (+2?) = 14? = 13 (пр. 775) + 1 (пр. 1171). Залишилось - ? //
1) "Азов" (пр. 775);
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Королев";
5) "Минск";
6) "Николай Фильченков";
7) "Новочеркасск";
8) "Оленегорский горняк"
9) "Орск";
10) "Петр Моргунов";
11) "Цезарь Куников";
12) "Ямал";
13) "Саратов" (пр. 1171);
14) "Константин Ольшанский" (пр. 775) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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13.09.2023 18:26 Відповісти
"ОРСЬК" - найкраща назва для корита орків. "Орськ-1", "Орськ-2" тощо...
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13.09.2023 18:30 Відповісти
Точніше так: було БДК = 6+6 (+2?) = 14? = 11 (пр. 775) + 3 (пр. 1171). Мінус 2/6?. Залишилось - ? //
1) "Азов";
2) "Георгий Победоносец";
3) "Калининград";
4) "Константин Ольшанский";
5) "Королев";
6) "Минск";
7) "Николай Фильченков" (пр. 1171);
8) "Новочеркасск";
9) "Оленегорский горняк"
10) "Орск" (пр. 1171);
11) "Петр Моргунов";
12) "Саратов" (пр. 1171);
13) "Цезарь Куников";
14) "Ямал" - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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13.09.2023 19:12 Відповісти
''москва'' потонула, ''мінськ'' знищено-столиці двох ворожих країн. Знаково!
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13.09.2023 18:36 Відповісти
Трохі асьцярожней з марамі - яны час ад часу збываюцца.
Калі вы так будзеце прагнуць варожасьці не ад лукі, а менавіта ад беларусаў, тое з часам так і станецца, а шапкі, якімі вы ўсё закідаеце ворага замест уласнай зброі, могуць і скончыцца да таго моманту.
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13.09.2023 19:35 Відповісти
ще скажи, що це все Лука, а білоруси білі і пухнасті!!!
Щось не бачу жлдного протесту "простих " білорусів біля посольств.... не говорячи вже про супротив.
З твого конкретно міста вбивають наших дітей і дружин, і ви від цьго вже не відмиєтесь
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13.09.2023 20:14 Відповісти
Вы несёте всю полноту ответственности за действия вашего государства. Ну это так, чтобы без матов.
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13.09.2023 21:29 Відповісти
стесняюсь спросит. А у кацапов нет кораблей с названием: Будапешт, Рио де жанейро, Дели или Пекин?
Я бы бил дальше принципиально по ним.
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14.09.2023 01:16 Відповісти
Добрі новини
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13.09.2023 18:42 Відповісти
минск отправили к москве, молодцы
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13.09.2023 19:02 Відповісти
Пошкоджено до повного ЗНИЩЕННЯ, металобрухту непідлягає!!
Орки на ньому хотіли на Берлін за немкамі, а воно, он, як Українці вирішили, за сруськім карабльом, Фсьо!!
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13.09.2023 19:07 Відповісти
Красіво і оптимістично, тепер чекаємо прильотів від кацапів по мирним кварталам України.
ППО витримає, в це вірю.
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13.09.2023 20:45 Відповісти
Дуже добре,що згорів,надіюсь ще й надовго док заблокував.
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13.09.2023 21:31 Відповісти
это хороший знак
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14.09.2023 01:17 Відповісти
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