Під час нічної атаки на бухту Севастополя Starlink працював з перебоями. ІНФОГРАФІКА

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі в Starlink стався масштабний збій.

Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані мережі в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома", - зазначили вони у повідомленні, опублікованому о пів на четверту ранку.

Графік показує якість мережевого з’єднання у вересні. З нього видно, що нинішній збій був найсильнішим цього місяця - якість сигналу впала практично до нульових значень.

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Нагадаємо, біограф Маска Айзексон стверджував, що Маск хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку України.

Маск заперечував інформацію про відключення.

Водночас голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink дійсно не працювали в районі Криму деякий час, однак висловив сумнів щодо того, що це Маск наказав їх вимкнути.

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Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами. За даними OSINT-аналітиків, внаслідок удару пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу і пообіцяв, що "Далі буде".