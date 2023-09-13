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Під час нічної атаки на бухту Севастополя Starlink працював з перебоями. ІНФОГРАФІКА

starlink,старлінк

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі в Starlink стався масштабний збій.

Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, інформує Цензор.НЕТ.

"Дані мережі в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома", - зазначили вони у повідомленні, опублікованому о пів на четверту ранку.

Графік показує якість мережевого з’єднання у вересні. З нього видно, що нинішній збій був найсильнішим цього місяця - якість сигналу впала практично до нульових значень.

Читайте: У Сенаті США закликають провести розслідування щодо блокування доступу Starlink поблизу Криму

Під час нічної атаки на бухту Севастополя Starlink працював з перебоями 01

Нагадаємо, біограф Маска Айзексон стверджував, що Маск хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку України.

Маск заперечував інформацію про відключення.

Водночас голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink дійсно не працювали в районі Криму деякий час, однак висловив сумнів щодо того, що це Маск наказав їх вимкнути.

Також дивіться: Нічні вибухи в окупованому Севастополі справили незабутнє враження на росіянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВIДЕО

Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами. За даними OSINT-аналітиків, внаслідок удару пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу і пообіцяв, що "Далі буде".

Автор: 

Севастополь (553) Маск Ілон (634) Starlink (263)


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Топ коментарі
+33
Илон Мразь как мог пытался спасти носители Калибров в бухте Севастополя, чтобы его друг Владимир ***** мог и дальше убивать украинцев
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13.09.2023 14:37
+20
Ой як випадково все сталося.Реально?
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13.09.2023 14:37
+17
Значить не встигла Ілона кацапам підіграти. От і добре.
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13.09.2023 14:41
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Сторінка 2 з 2
Це пролог Вашого літературного твору?! Якщо це фантастика то саме те, а от на документалістику чи політичний прогноз точно не тягне, бо у останній час жодний з популярних та багатих бізнесменів не мріяв про політичну кар'єру тож думаю і Маск не буде винятком. І щось я не зрозумів що саме є "РУССКАЯ КЛУБНИЧКА" ( і у формі чого воно була піднесена), та яким чином це дозволило комусь з ФСБ опинитись у нього в ліжку?! Якийсь салат зі слів та без сенсу.
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13.09.2023 15:44 Відповісти
Ви пишете пости аби на них не звертали увагу? Впевненні?!
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13.09.2023 15:56 Відповісти
Якщо Вам байдуже думки інших, то тоді не публікуйте й власні, бо НЕ БУВАЄ так щоб ви щось висловили публічно а Вам на це не відповіли. Заведіть рибок у акваріумі яким можете висловлювати будь що, а вони Вам нічим не заперечать, бо це буде МОНОЛОГ! А у чатах були й будуть ДІАЛОГИ, для цього вони й існують!
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13.09.2023 16:10 Відповісти
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13.09.2023 17:56 Відповісти
Це Ваш вибір, як по мені хибний, але це Ви його зробили і це Ваша справа!
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13.09.2023 16:12 Відповісти
Не пишите эту *****.
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13.09.2023 16:04 Відповісти
яка спрощена картина світу в цих коментаторів
ніде не бували, інших мов не знають, крім общєпонятного йазика
та у мене в домі, в одному з найбагатших штатів США, три рази на місяць електрику вирубає, що там вже казати про інтернет
бо коли влупить блискавка в землю там стільки джоулів що ноль до фази підскакує
як кажуть "шіт хапенс"
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13.09.2023 15:46 Відповісти
Ви впевненні шо живете у найбагатішому штаті саме США, бо мої співкурсники з Нью Йорку ні про що подібне не жалілись. Та й у найбагатішому місті земної кулі знайдеться місце де із інтернетом та світлом буде погано, наприклад під мостом у коробці, або якщо вчасно не сплачуєш за послуги. І мова йде не про щось там що відбулось із проводами через якесь лихо, а про глобальний зв'язок, що можливо порівняти, для прикладу, із припиненням роботи супутників GPS і байдуже, по всій Землі, чи у якомусь її регіоні!!! Тож не треба плутати "божий дар" з яєчнею!
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13.09.2023 16:02 Відповісти
Пентагон специально купил для Украины 500 терминалов которые SpaceX не смогла бы отключать по своему капризу, так эта падла взяла и в самый ответственный момент вырубила вообще весь старлинк ПО ВСЕМУ МИРУ. Говнюк готов далеко идти. Боюсь его ждёт разочарование FSA, NASA и Пентагон могут легко поставить его раком. Например поступить с ним как с Firefly и Максом Поляковым. Его просто заставят продать SpaceX под угрозой лишения его лицензий на запуски.
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13.09.2023 16:35 Відповісти
Перерывы услуг возможны у любого провайдера. Их максимальная длительность и частота определены в документе SLA, который подписывают клиент и провайдер.
Клиент может отсудить у провайдера компенсацию, если условия SLA нарушены по вине провайдера Старлинк. Перерывы или сбои в предоставлении услуг могли быть результатом инцидентов безопасности, кибератакой. Обвинять компанию-провайдера и ее руководство, а уж тем более владельца (он не обязательно СЕО) до расследования и заявления компании- наивная детская глупость.
Старлинк- провайдер услуг для потребительского (бесприбільного) и коммерческого использования. Для Госдепа с Пентагоном Илон Маск предлагает специальные услуги более надежной и защищенной сети доступа Звездный Щит (:
https://www.cnbc.com/2022/12/05/spacex-unveils-starshield-a-military-variation-of-starlink-satellites.html

Желающие получить услуги Starshield- обращайтесь прямо к Илону Маску .
Но цены будут гораздо выше, чем в гражданской сети Старлинк.

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13.09.2023 17:16 Відповісти
Ніколай, тут водки нема.
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13.09.2023 18:32 Відповісти
Вы думаете Пентагон поверит в это дурака-валяние что мол, у старлинка абсолютно случайно, сам по себе случился "перерыв услуг" именно в тот день и в тот момент когда Украина наносила удар по севастопольской бухте? Вы считаете что в Пентагоне дурачки наивные сидят? Они специально купили у SpaceX зарезервированные терминалы, которые ДОЛЖНЫ БЫЛИ работать вне зависимости от капризов руководства SpaceX. Маск же решил вставлять палки в колёса, пусть хитрожопо и не прямо в открытую, но всё же против воли заказчика. В Пентагоне теперь поймут одну простую вещь: в самый ответственный момент Маск всегда как болванчик радостно будет дёргать свой "master kill switch". Не важно как это будет сделано, как провайдер услуги, способ он всегда найдёт, вне зависимости от строгости условий контракта. Вы себе можете представить ситуацию, когда у всех F-35 синхронно выходит из строя навигационное оборудование чётко в тот момент когда США будут проводить военную операцию по обороне Тайваня против НОАК? А Локхид Мартин такие скажут что они тут вообще не причём и всё как бы случайно, но при этом во всех соцсетях будут кукурекать о том что ядерная война это плохо и они за мир во всём мире, пусть Тайбей садиться за стол переговоров с Пекином и вообще сдался нам этот Тайвань, если придётся заплатить за него ядерной войной! Вот и я тоже считаю что такого не будет. Потому что Локхид это добросовестный и предсказуемый генеральный подрядчик. И там нету владельца с маниакально навязчивым комплексом мессии, решившим что ему виднее как будет лучше для всего человечества.
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13.09.2023 21:26 Відповісти
Маск гондон.
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13.09.2023 17:47 Відповісти
До речі, Маск сам зізнався що він хворіє на аутизм і що він раніше вживав наркотики: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57054850
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13.09.2023 17:58 Відповісти
Ну, ще хтось вважає ІлонМразя виробничником та інноватором?
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13.09.2023 17:59 Відповісти
шо за дурню тут в коменти несуть, хіба крім маска більше ніхто не має військових супутників і з більшою швидкістю передачі, чи їх теж не треба ганяти?
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13.09.2023 20:27 Відповісти
Коменты все на 5, ( а висновки -шукайте,між рядків)!!!!! маніпуляції редакції,нічого крім особистого зиску не приносить!!!
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13.09.2023 23:49 Відповісти
надеюсь сша с ним разберется
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14.09.2023 01:31 Відповісти
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