Під час нічної атаки на бухту Севастополя Starlink працював з перебоями. ІНФОГРАФІКА
В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі в Starlink стався масштабний збій.
Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, інформує Цензор.НЕТ.
"Дані мережі в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома", - зазначили вони у повідомленні, опублікованому о пів на четверту ранку.
Графік показує якість мережевого з’єднання у вересні. З нього видно, що нинішній збій був найсильнішим цього місяця - якість сигналу впала практично до нульових значень.
Нагадаємо, біограф Маска Айзексон стверджував, що Маск хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку України.
Маск заперечував інформацію про відключення.
Водночас голова ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink дійсно не працювали в районі Криму деякий час, однак висловив сумнів щодо того, що це Маск наказав їх вимкнути.
Як повідомлялося, суднобудівний завод Севастополя вночі на 13 вересня атаковано ракетами та безпілотними катерами. За даними OSINT-аналітиків, внаслідок удару пошкоджені десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo. Командувач Повітряних Сил Микола Олещук подякував пілотам Повітряних сил Збройних сил України за відмінну бойову роботу і пообіцяв, що "Далі буде".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ніде не бували, інших мов не знають, крім общєпонятного йазика
та у мене в домі, в одному з найбагатших штатів США, три рази на місяць електрику вирубає, що там вже казати про інтернет
бо коли влупить блискавка в землю там стільки джоулів що ноль до фази підскакує
як кажуть "шіт хапенс"
Клиент может отсудить у провайдера компенсацию, если условия SLA нарушены по вине провайдера Старлинк. Перерывы или сбои в предоставлении услуг могли быть результатом инцидентов безопасности, кибератакой. Обвинять компанию-провайдера и ее руководство, а уж тем более владельца (он не обязательно СЕО) до расследования и заявления компании- наивная детская глупость.
Старлинк- провайдер услуг для потребительского (бесприбільного) и коммерческого использования. Для Госдепа с Пентагоном Илон Маск предлагает специальные услуги более надежной и защищенной сети доступа Звездный Щит (:
https://www.cnbc.com/2022/12/05/spacex-unveils-starshield-a-military-variation-of-starlink-satellites.html
Желающие получить услуги Starshield- обращайтесь прямо к Илону Маску .
Но цены будут гораздо выше, чем в гражданской сети Старлинк.