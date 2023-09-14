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Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили БМП российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

Техника противника оказалась со взрывным сюрпризом – боекомплектом.

Смотрите также: Украинцы бойцы из "Стугни" уничтожили вражеский танк на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Стугна (79) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+13
Красавцы!
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14.09.2023 21:22
+11
63 Герої з ЄС змінили одяг цивільних на військову форму і загинули за Україну. Вічна їм Пам'ять.
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14.09.2023 21:33
+9
Знищення кацапа - богоугодна справа
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14.09.2023 21:32
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Красавцы!
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14.09.2023 21:22 Ответить
Стугна не хуже Джавелинов долбит. А Джавелинов шо то и не слышно.
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14.09.2023 22:32 Ответить
Скажем честно - хуже. Стугну на руках не унесёшь, это как минимум. Во-вторых там нема принципа "выстрелил и забыл", там нужно сопровождать, т.е. подставляться пока не попал.
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14.09.2023 22:52 Ответить
І усі суворі мамки, зі своїм "От шо тобі оті твої компютерні іграшки дадуть, яка зних польза?", сором'язливо потупили очі...
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14.09.2023 21:29 Ответить
Знищення кацапа - богоугодна справа
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14.09.2023 21:32 Ответить
63 Герої з ЄС змінили одяг цивільних на військову форму і загинули за Україну. Вічна їм Пам'ять.
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14.09.2023 21:33 Ответить
"Лепотааа!" (с)
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14.09.2023 22:10 Ответить
Красунчики!
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14.09.2023 22:26 Ответить
Красунчики. Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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14.09.2023 22:27 Ответить
У меня видео не открывается, требуют деньги за просмотр😟
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14.09.2023 23:52 Ответить
Непогано!
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15.09.2023 08:29 Ответить
ПРОФІ......
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15.09.2023 09:06 Ответить
дуже десь вдало пускову встановили
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15.09.2023 09:10 Ответить
 
 