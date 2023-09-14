Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили БМП российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов плюс.

Техника противника оказалась со взрывным сюрпризом – боекомплектом.

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