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Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Техніка противника виявилась з вибуховим сюрпризом - боєкомплектом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці зі "Стугни" знищили ворожий танк на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Стугна (83) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+13
Красавцы!
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14.09.2023 21:22
+11
63 Герої з ЄС змінили одяг цивільних на військову форму і загинули за Україну. Вічна їм Пам'ять.
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14.09.2023 21:33
+9
Знищення кацапа - богоугодна справа
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14.09.2023 21:32
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Красавцы!
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14.09.2023 21:22 Відповісти
Стугна не хуже Джавелинов долбит. А Джавелинов шо то и не слышно.
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14.09.2023 22:32 Відповісти
Скажем честно - хуже. Стугну на руках не унесёшь, это как минимум. Во-вторых там нема принципа "выстрелил и забыл", там нужно сопровождать, т.е. подставляться пока не попал.
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14.09.2023 22:52 Відповісти
І усі суворі мамки, зі своїм "От шо тобі оті твої компютерні іграшки дадуть, яка зних польза?", сором'язливо потупили очі...
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14.09.2023 21:29 Відповісти
Знищення кацапа - богоугодна справа
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14.09.2023 21:32 Відповісти
63 Герої з ЄС змінили одяг цивільних на військову форму і загинули за Україну. Вічна їм Пам'ять.
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14.09.2023 21:33 Відповісти
"Лепотааа!" (с)
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14.09.2023 22:10 Відповісти
Красунчики!
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14.09.2023 22:26 Відповісти
Красунчики. Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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14.09.2023 22:27 Відповісти
У меня видео не открывается, требуют деньги за просмотр😟
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14.09.2023 23:52 Відповісти
Непогано!
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15.09.2023 08:29 Відповісти
ПРОФІ......
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15.09.2023 09:06 Відповісти
дуже десь вдало пускову встановили
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15.09.2023 09:10 Відповісти
 
 