Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Техніка противника виявилась з вибуховим сюрпризом - боєкомплектом.

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