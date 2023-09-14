Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП окупантів. ВIДЕО
Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили БМП російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Техніка противника виявилась з вибуховим сюрпризом - боєкомплектом.
Топ коментарі
+13 Alexey Poltorak
показати весь коментар14.09.2023 21:22
+11 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар14.09.2023 21:33
+9 U A #508723
показати весь коментар14.09.2023 21:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бережи вас Господь, рідненькі