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Новости Видео Война
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Штурм и зачистка вражеских позиций бойцами 30-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского штурмовали вражескую позицию и захватили ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно работу танкистов, штурмовых групп и операторов боевых дронов. На последних кадрах раненый оккупант поднимает вверх руки.

Смотрите также: Воины 30 ОМБр нанесли мощный удар по позициям россиян. ВIДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) 30 отдельная механизированная бригада (153) бой (164)


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Топ комментарии
+28
Дякуємо хлопці, так тримати!
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15.09.2023 10:04
+24
Є
Бать руzня zguxaє!
Як же приємно це спостерігати!
Такі відео мотивують донатити і допомагати рідним ЗСУ усім, чим можеш.
Кожен мepmвиũ кazan нестримно наближає нашу Велику Українську Перемогу!
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15.09.2023 10:06
+15
Кацапы НЕ люди . Я даже не знаю таких определений. Там где они находятся, просто несусветный срачь и помойка . Как можно срать там где ты находишся ?
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15.09.2023 10:40
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Дякуємо хлопці, так тримати!
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15.09.2023 10:04 Ответить
Є
Бать руzня zguxaє!
Як же приємно це спостерігати!
Такі відео мотивують донатити і допомагати рідним ЗСУ усім, чим можеш.
Кожен мepmвиũ кazan нестримно наближає нашу Велику Українську Перемогу!
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15.09.2023 10:06 Ответить
Шо воно там бурмоче, кнурориле?
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15.09.2023 10:08 Ответить
Ще щось і пи..ть.
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15.09.2023 10:09 Ответить
А як кацапи насмітили довкола себе.
Та, зрештою, і самі перетворилися на сміття.
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15.09.2023 10:12 Ответить
ета часть радной говєні на чужбінє-ну шоб била па дамашнєму...
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15.09.2023 10:14 Ответить
Бережи вас Господ, рідненькі
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15.09.2023 10:14 Ответить
good morning fucking рussians, glory to Ukraine
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15.09.2023 10:15 Ответить
Кацапы НЕ люди . Я даже не знаю таких определений. Там где они находятся, просто несусветный срачь и помойка . Как можно срать там где ты находишся ?
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15.09.2023 10:40 Ответить
чорти вони!
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15.09.2023 11:25 Ответить
Кари, московітам ***** за їх злочини в Україні! Страшної Кари!
Слава Захисникам України !
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15.09.2023 11:19 Ответить
Черв'яки, мать вашу...
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15.09.2023 11:28 Ответить
Як завжди молодці, 30-ка !
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15.09.2023 12:08 Ответить
Перед сдыханием решил портянки свежие намотать!
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15.09.2023 12:13 Ответить
чтобы зачистить эти облезлые посадки, не нужны штурмовые группы, что слпровождается ранениями и потерями украинских бойцов.
нужен НАПЛМ. и как можно больше
нужно выжигать кацапских тараканов огнем
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15.09.2023 12:32 Ответить
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15.09.2023 12:54 Ответить
По моєму на відео розгром. Якщо так піде далі, то їм хана. Ну оркам хана.
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15.09.2023 13:00 Ответить
На 0. 21, когда боец бросает гранату, справа от него пуля бьет в землю.
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16.09.2023 09:54 Ответить
 
 