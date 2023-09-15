Штурм и зачистка вражеских позиций бойцами 30-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского штурмовали вражескую позицию и захватили ее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно работу танкистов, штурмовых групп и операторов боевых дронов. На последних кадрах раненый оккупант поднимает вверх руки.
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+28 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий15.09.2023 10:04
+24 Neo Matrix
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+15 Сергей Бойко #578883
показать весь комментарий15.09.2023 10:40
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Бать руzня zguxaє!
Як же приємно це спостерігати!
Такі відео мотивують донатити і допомагати рідним ЗСУ усім, чим можеш.
Кожен мepmвиũ кazan нестримно наближає нашу Велику Українську Перемогу!
Та, зрештою, і самі перетворилися на сміття.
Слава Захисникам України !
нужен НАПЛМ. и как можно больше
нужно выжигать кацапских тараканов огнем