Штурм и зачистка вражеских позиций бойцами 30-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского штурмовали вражескую позицию и захватили ее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно работу танкистов, штурмовых групп и операторов боевых дронов. На последних кадрах раненый оккупант поднимает вверх руки.

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