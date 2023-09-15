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В российской Самаре горит подшипниковый завод. ВИДЕО

В российской Самаре загорелся подшипниковый завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара опубликованы в соцсетях. По информации местных телеграм-каналов, на заводе загорелся резервуар со смазкой.

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Автор: 

завод (513) пожар (5944) россия (95515) Самара (11)


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Топ комментарии
+33
Що є дуже продумано та правильно. Не треба знищувати 10 машинобудівних заводів, достатньо знищити один підшибниковий завод і вважай, що 10 машинобудівних заводів ти вже знищив
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15.09.2023 13:50
+28
- " Сильно горит? уже догорает? ... "

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15.09.2023 13:48
+16
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15.09.2023 13:55
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- " Сильно горит? уже догорает? ... "

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15.09.2023 13:48 Ответить
Яка файна бавовна!
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15.09.2023 14:10 Ответить
Интересно, а на чьей стороне сейчас был бы Высотский?
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15.09.2023 14:48 Ответить
Есть такая байка - после встречи Высоцкого и Солженицына в Париже в КГБ на следующий день пришли два отчета)) Думаю, это очень недалеко от правды, ибо того, что творил в совковое время Высоцкий и ему сходило с рук больше буквально не позволял себе никто.
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15.09.2023 16:29 Ответить
Гойда, сосияне!
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15.09.2023 13:49 Ответить
Що є дуже продумано та правильно. Не треба знищувати 10 машинобудівних заводів, достатньо знищити один підшибниковий завод і вважай, що 10 машинобудівних заводів ти вже знищив
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15.09.2023 13:50 Ответить
100% - це не чапельники робити )))
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15.09.2023 13:53 Ответить
то мабуть Залужному зателефонував якийсь американський ветеран-льотчик, який ще підшипникові заводи Рейха бомбив
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15.09.2023 13:55 Ответить
Схоже, таки цистерни з мастилом. Відновлять за пару тижнів.
От якби технологічні лінії погоріли - це вже інший балет.
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15.09.2023 13:59 Ответить
"Із іски возгорітца пламя"(Лєнін)
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15.09.2023 14:09 Ответить
з папіроси!
із кинутої папіроси возгоріцца рассєюшка !
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15.09.2023 15:44 Ответить
Згідно спогадів Альберта Шпеєра, щоб зупинити промисловість третього риму, бомбардувальна авіація союзників мала кожні два тижні руйнувати підшипникові заводи.
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15.09.2023 14:15 Ответить
О-о,це є дуже добре! Бо підшипники - еритроцити економіки. Що військової,що мирної!
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15.09.2023 13:51 Ответить
Для молоді,хто випадково не знав. Навіть в совдепії, де всі підприємства були державними,а люба приватна власність виключалася апріорі, підприємства по виготовленню підшипників позначалися як "ГПЗ" - государственный подшипниковый завод! Чому так? Та тому,що підшипники не відрізняються за призначенням: для військової техніки,чи для мирних комбайнів. Різниця тільки в якості приймання готової продукції.
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15.09.2023 13:59 Ответить
так і є. стратегічна продукція.
ціна підшипника 1 класу, наприклад, на порядки вища за ціну другого і потребує екстремально високої точності обладнання та чистоти виробництва.
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15.09.2023 14:08 Ответить
І це так не лише з підшибниками.
Електроніка теж сертифікується на 3 класи - побутова, промислова та для авіації/ракет/космонавтики. І за якістю і, звісно, за ціною
А якщо своєї електроніки немає, а в ракети щось ставити треба, то мікросхема з пральної машини мікросхему для ракет не замінить. Ні, ракета все ж таки полетить, але не завжди туди, куди треба.
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15.09.2023 14:15 Ответить
тут мова про підшипники та згорілий завод. офтоп не підтримую
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15.09.2023 14:18 Ответить
Сподіваюсь, що не самозагоряння - але гарно в будь-якому випадку))) Багатьом галузям буде просто піхва, але не тепла і волога, а типово какцапська - холодна і як наждак )))
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15.09.2023 13:51 Ответить
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15.09.2023 14:41 Ответить
А в резервуарі з мастилом жаряться орки. Згарище зовсім доросле.
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15.09.2023 13:52 Ответить
Що, вже і підшипники підпалили?
Вони ж залізні !
Во дают !

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15.09.2023 13:52 Ответить
а перед резервуаром, хор алєксандрова, соліст кабиздон с пестней "***** наш рулевой!".
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15.09.2023 13:54 Ответить
Это очень хорошо . Без подшибников технику не построишь.
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15.09.2023 13:55 Ответить
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15.09.2023 13:55 Ответить
блд, тупа країна, як можуть підшипники горіти, з якого лайна вони їх зліпили
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15.09.2023 13:58 Ответить
И првильно,что горит,какие нах подшипники,когда гвозди не умеют делать...
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15.09.2023 13:58 Ответить
Бог в поміч.
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15.09.2023 14:01 Ответить
щось слабенько,
як вони кажуть виброс врємєнного задимлєнія
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15.09.2023 14:02 Ответить
забавные у кацапов подшипники )))))
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15.09.2023 14:04 Ответить
То янукович - у него моральная травма, когда упал от яйца, а сказали шо шарикоподшипником его навернули...
Отомстил...
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15.09.2023 14:04 Ответить
Піду випью каву з шоколадом Рошен. Нехай горить
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15.09.2023 14:05 Ответить
А шоколад із ліпєцкаі хвабрікі?
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15.09.2023 14:27 Ответить
О! Іван-95...
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15.09.2023 15:06 Ответить
?
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15.09.2023 16:18 Ответить
Из 16 заводов, может только три делают подшипники к авиационным двигателям, минус один) ЗАО «Завод приборных подшипников» ОАО «Завод авиационных подшипников»

ГПЗ 4 Самара Подшипники для авиационных двигателей
https://rost-holding.ru/info/spravochnaya-informacziya/dejstvuyushhie-podshipnikovye-zavody-v-rossii/#h_75068068720431659339956396
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15.09.2023 14:08 Ответить
ага. за заявами в кцпів 16 тис танків, космос та три секретні вундервафлі у валізі хйла.
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15.09.2023 14:11 Ответить
Правильно, накуя їм ті подшипники? Хай на санях їздять як діди.
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15.09.2023 14:10 Ответить
Кажи, не кажи, всеодно курять в нєпаложєном мєсте...
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15.09.2023 14:12 Ответить
Покурили там де ще не прилітало!
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15.09.2023 14:13 Ответить
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15.09.2023 14:24 Ответить
Подшипники перегрелись!
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15.09.2023 14:32 Ответить
Як тепер шарікі без подшипників?
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15.09.2023 14:35 Ответить
Шаріки тепер-ка будуть з роліками...
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15.09.2023 16:04 Ответить
Финляндия вслед за странами Балтии запретила въезд российских машин.
Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября.

Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, могут беспрепятственно выехать из страны, но лишь до 16 марта 2024 г.

Теперь привести в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям». Валтонен пояснила, что Хельсинки считает важным единообразное применение санкций в странах-членах ЕС.
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15.09.2023 14:45 Ответить
А це не той завод де ******* верстати DMG MORI ?
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15.09.2023 15:30 Ответить
Харашо гарит.
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15.09.2023 15:40 Ответить
Схоже, госдура скоро прийме закон, що заборонить смаління папірос на території однієї смєхдєржави.
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15.09.2023 16:02 Ответить
Подшипниковых заводов немного у агрессора. А они везде нужны. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.09.2023 17:46 Ответить
 
 