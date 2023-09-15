В российской Самаре горит подшипниковый завод. ВИДЕО

В российской Самаре загорелся подшипниковый завод.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара опубликованы в соцсетях. По информации местных телеграм-каналов, на заводе загорелся резервуар со смазкой.

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