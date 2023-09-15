В российской Самаре горит подшипниковый завод. ВИДЕО
В российской Самаре загорелся подшипниковый завод.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара опубликованы в соцсетях. По информации местных телеграм-каналов, на заводе загорелся резервуар со смазкой.
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+33 arye z.
показать весь комментарий15.09.2023 13:50
+28 Mganga Zambezi #551726
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+16 степан степаненко #530338
показать весь комментарий15.09.2023 13:55
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От якби технологічні лінії погоріли - це вже інший балет.
із кинутої папіроси возгоріцца рассєюшка !
ціна підшипника 1 класу, наприклад, на порядки вища за ціну другого і потребує екстремально високої точності обладнання та чистоти виробництва.
Електроніка теж сертифікується на 3 класи - побутова, промислова та для авіації/ракет/космонавтики. І за якістю і, звісно, за ціною
А якщо своєї електроніки немає, а в ракети щось ставити треба, то мікросхема з пральної машини мікросхему для ракет не замінить. Ні, ракета все ж таки полетить, але не завжди туди, куди треба.
Вони ж залізні !
Во дают !
як вони кажуть виброс врємєнного задимлєнія
Отомстил...
ГПЗ 4 Самара Подшипники для авиационных двигателей
https://rost-holding.ru/info/spravochnaya-informacziya/dejstvuyushhie-podshipnikovye-zavody-v-rossii/#h_75068068720431659339956396
Запрет вступит в силу в полночь 16 сентября.
Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Финляндии, могут беспрепятственно выехать из страны, но лишь до 16 марта 2024 г.
Теперь привести в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям». Валтонен пояснила, что Хельсинки считает важным единообразное применение санкций в странах-членах ЕС.