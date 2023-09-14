В России взорвался газопровод вблизи Саратова. ВИДЕО
Вблизи российского Саратова произошел взрыв на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых зафиксирован пожар. Местные власти сообщают о разгерметизации.
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Черговий незначний епізод у нескінченній черзі безперевного кацапського пі@деца
Далі буде! @ізда вам русня
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Памперси сі скінчилися у окупантів ще у листопаді торік
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С предложением выступила партия ЛДПР.
Получается, четыре года страной, пусть и формально, руководил психопат. (c)
Вольфович с того света довольно пр взывает большой палец.
на улицах СаратАва..
Женатых правда тоже нет..
Вайюют против НАТАва...