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В России взорвался газопровод вблизи Саратова. ВИДЕО

Вблизи российского Саратова произошел взрыв на газопроводе Песчаный-Умет-Сторожевка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на которых зафиксирован пожар. Местные власти сообщают о разгерметизации.

Смотрите: В газопроводе высокого давления на Николаевщине обнаружен неразорвавшийся российский снаряд. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Ночные взрывы в оккупированном Севастополе произвели незабываемое впечатление на россиянина: "П#здец! #бать нах#й! Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6738) газопровод (831) пожар (5943) Саратов (46)


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Топ комментарии
+26
Що з хлебалом русня?
-Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.
Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».
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14.09.2023 10:35
+16
Отріцатєльно загерметізіровался...
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14.09.2023 10:33
+12
що, і капличку теж ми зруйнували ?

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14.09.2023 10:32
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Правила форума Совет форумчан
палити цигарки менше потрібно було б. а так все дуже гуд.
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14.09.2023 10:30 Ответить
Цигарка нещодавно була, замикання було, може що нове вигадають ..!?
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14.09.2023 10:40 Ответить
Може кондиціонер взірвався?
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14.09.2023 10:57 Ответить
Нех*уй куріть….
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14.09.2023 10:31 Ответить
що, і капличку теж ми зруйнували ?

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14.09.2023 10:32 Ответить
ага
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14.09.2023 10:45 Ответить
Отріцатєльно загерметізіровался...
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14.09.2023 10:33 Ответить
Ну шо кацапи?!
Черговий незначний епізод у нескінченній черзі безперевного кацапського пі@деца
Далі буде! @ізда вам русня
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14.09.2023 10:35 Ответить
Що з хлебалом русня?
-Сьогодні вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - «відмінусували» російський комплекс ППО «Тріумф» вартістю 1,2 млрд. дол.
Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».
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14.09.2023 10:35 Ответить
Слава Героям!
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14.09.2023 10:36 Ответить
-Як підкреслював голова СБУ Василь Малюк, «бавовна палала і буде палати». Джерела у Службі безпеки говорять, що росіян у Криму дуже скоро очікують нові сюрпризи.
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14.09.2023 10:39 Ответить
Кацапи вже другий рік реально обсираються від кожного шороху під час змагань ССО, ГУР МО, ВМС та ПС ЗСУ у окупованому Криму
Памперси сі скінчилися у окупантів ще у листопаді торік
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14.09.2023 10:42 Ответить
Дзюраве кацапське "пєпєо" рулить
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14.09.2023 10:39 Ответить
Якщо біля Євпаторії знищили комплекс «Тріумф» це дуже круто, це був головний рубіж ППО кацапні, тепер можна кошмарити русню і буде прориватись майже все
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14.09.2023 10:43 Ответить
Чим менше стає таких вундервафель, тим легше буде нищити решту. Дуже гарні новини)
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14.09.2023 10:50 Ответить
Кацапи у пабліках пишуть, що на заході Криму ппо у них не лишилося після атак по Саках, Тарханкуту та Євпаторії
А взяти ппо більше нема де Хіба перти з-за Уралу та повністю оголяти південний схід рфії А там Японія
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14.09.2023 10:58 Ответить
Японія то таке - їм треба братів акробатів боятися ( Китай і Північна Корея ).
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14.09.2023 11:46 Ответить
Дуже файна новина, бальзам на душу Скоро небо на Українським Кримом буде відкрито і тоді кацапи побачать шо таке каміння з неба.
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14.09.2023 10:45 Ответить
по этому и тянут с самолетами , план разработан до конца года лишить крым пво , но очень похоже на то что наши разведчики работают с перевыполнением плана. ...........к стати ( можно уже озвучить так как эта инфа уже озвучена ) , ночью когда нанесли удар по севастополю , со стороны моря прошли 2 самолета , низко очень ( судя по звуку ), может с них запускали ракеты.
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14.09.2023 12:18 Ответить
В Госдуме призвали признать душевным расстройством желание обязательно приобрести новую модель iPhone.

С предложением выступила партия ЛДПР.

Получается, четыре года страной, пусть и формально, руководил психопат. (c)
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14.09.2023 10:36 Ответить
Да. Тогда весь московський бомонд можно в дурку.

Вольфович с того света довольно пр взывает большой палец.
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14.09.2023 10:50 Ответить
Щось кацапи "перестаралися" - для шашликів полум'я завелике.... а так норм.
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14.09.2023 10:36 Ответить
Єта фсьо дісіптікони!!!
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14.09.2023 10:43 Ответить
Десептикони (англ. Decepticons) - противники Автоботів у вигаданому всесвіті трансформерів.
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14.09.2023 10:49 Ответить
"Укронацисти" - (англійською не існує) - противники рашистів у вигаданому світі "рускага міра", та завзяті російсько-філи (у технічному сенсі цього слова) у реальному житі...
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14.09.2023 12:25 Ответить
Безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу РЛС, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф"
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14.09.2023 10:47 Ответить
он оно че так много взрывов там было
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14.09.2023 10:48 Ответить
Тихо прийшов. Не тихо пішов!
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14.09.2023 10:49 Ответить
Зорян и Шкиряк
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14.09.2023 10:51 Ответить
СБУ спільно з ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії, - УП
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14.09.2023 10:53 Ответить
Как говорил один военный аналитик, чтобы победить превосходящего тебя противника нужно сделать сильные стороны противника слабыми а свои слабые стороны сделать сильными и ты победишь. Так и сейчас наблюдаем что казалось бы рашка огромная по территории страна, защитить не может не то что свои границы, а и магистрали, мосты, газо/нефтепроводы и даже города.
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14.09.2023 10:53 Ответить
Візитівку Яроша там знайшли?
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14.09.2023 11:00 Ответить
Проізошла спєціальная воєнная опєрація
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14.09.2023 11:01 Ответить
там было написано - Зорян и Шкиряк
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14.09.2023 11:04 Ответить
Осінь - грибна пора
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14.09.2023 11:07 Ответить
димний якийсь газ... дивно...
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14.09.2023 11:21 Ответить
Парней сАвсем нет хАластых
на улицах СаратАва..
Женатых правда тоже нет..
Вайюют против НАТАва...
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14.09.2023 11:54 Ответить
Я більш здивований тим що в саратовській області є газогін, ніж тим що він вибухнув.
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14.09.2023 12:02 Ответить
Газоотвод от города Засратова
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14.09.2023 12:47 Ответить
Кто-то жарит яичницу.
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14.09.2023 12:57 Ответить
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14.09.2023 13:35 Ответить
 
 