У Росії вибухнув газогін поблизу Саратова. ВIДЕО
Поблизу російського Саратова стався вибух на газогоні Піщаний-Умет-Сторожівка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмована пожежа. Місцева влада повідомляє про розгерметизацію.
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+26 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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Черговий незначний епізод у нескінченній черзі безперевного кацапського пі@деца
Далі буде! @ізда вам русня
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Як повідомляють наші джерела, по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети «Нептун».
Памперси сі скінчилися у окупантів ще у листопаді торік
А взяти ппо більше нема де Хіба перти з-за Уралу та повністю оголяти південний схід рфії А там Японія
С предложением выступила партия ЛДПР.
Получается, четыре года страной, пусть и формально, руководил психопат. (c)
Вольфович с того света довольно пр взывает большой палец.
на улицах СаратАва..
Женатых правда тоже нет..
Вайюют против НАТАва...