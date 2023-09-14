У Росії вибухнув газогін поблизу Саратова. ВIДЕО

Поблизу російського Саратова стався вибух на газогоні Піщаний-Умет-Сторожівка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі публікуються відеозаписи, на яких зафільмована пожежа. Місцева влада повідомляє про розгерметизацію.

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