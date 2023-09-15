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Новости Видео Война
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Уничтоженная оккупантами Клещиевка. ВIДЕО

Бойцы белорусского полка ВСУ имени Кастуся Калиновского опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения освобожденного села Клещиевка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что село практически полностью разрушено. До войны в селе проживало около 400 человек.

Смотрите также: Андреевка полностью уничтожена, там негде установить флаг, - 3-я ОШБр

Автор: 

освобождение (565) Донецкая область (9642) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+9
зато на узкому можна говорити і вчити вєлікіх узкіх пісатєлєй Пушкіна і Достоєвского

А будинки і всьо решта то все для західних буржуїв. Жити і без них можна
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15.09.2023 16:10
+9
Блдь! До сльоз! І мовчки...жодного слова! А що скажеш?! Хлопці-воїни, низкий уклін!
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15.09.2023 17:02
+7
тварі рашистські. кошмар
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15.09.2023 16:43
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зато на узкому можна говорити і вчити вєлікіх узкіх пісатєлєй Пушкіна і Достоєвского

А будинки і всьо решта то все для західних буржуїв. Жити і без них можна
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15.09.2023 16:10 Ответить
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15.09.2023 16:16 Ответить
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15.09.2023 19:06 Ответить
тварі рашистські. кошмар
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15.09.2023 16:43 Ответить
"Не вперше стара поривається
В обійми згрісти діточок
Щоб було все як полагається
Розкохано до кісточок" (С) гурт "Пирятин"
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15.09.2023 16:44 Ответить
Дивитися боляче, і це не поодинокі випадки. Усе буде Україна
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15.09.2023 16:52 Ответить
Блдь! До сльоз! І мовчки...жодного слова! А що скажеш?! Хлопці-воїни, низкий уклін!
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15.09.2023 17:02 Ответить
Уйобкі всю Україну хтять такою полишити. Дай вам Боже сил ,хлопці.
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15.09.2023 17:46 Ответить
Солдати спокійно йдуть. Стрілянини немає. Схоже Кліщіївка повністю визволена.
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15.09.2023 18:11 Ответить
pomagamy https://zrzutka.pl/w5tws3
https://www.youtube.com/watch?v=skMazPhXcjM
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15.09.2023 18:27 Ответить
Все можна відбудувати з часом були б люди і не було б російських окупантів поряд.
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15.09.2023 19:00 Ответить
И ******** из ООН не считают это геноцидом твари.
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15.09.2023 20:05 Ответить
Ходять по вулиці не ховаючись - не бояться снайперів. Значить передові позиції - принаймні за 2 км. А це означає - відкинули кацапів за залізницю і вся Кліщівка під контролем.
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15.09.2023 23:40 Ответить
 
 