Уничтоженная оккупантами Клещиевка. ВIДЕО
Бойцы белорусского полка ВСУ имени Кастуся Калиновского опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения освобожденного села Клещиевка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что село практически полностью разрушено. До войны в селе проживало около 400 человек.
Топ комментарии
+9 Sam Johns #554555
показать весь комментарий15.09.2023 16:10
+9 швеллер
показать весь комментарий15.09.2023 17:02
+7 ола жмуд
показать весь комментарий15.09.2023 16:43
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А будинки і всьо решта то все для західних буржуїв. Жити і без них можна
В обійми згрісти діточок
Щоб було все як полагається
Розкохано до кісточок" (С) гурт "Пирятин"
https://www.youtube.com/watch?v=skMazPhXcjM