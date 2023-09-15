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Новости Война
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Андреевка полностью уничтожена, там негде установить флаг, - 3-я ОШБр

андреевка

В результате боевых действий село Андреевка недалеко от Бахмута полностью разрушено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

"Освобождена (Андреевка - Ред.). К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток… Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат – важна. Это (контроль над Андреевкой - Ред.) важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать", - заявил Бородин.

Также читайте: 3 ОШБр об освобождении Андреевки: уничтожена почти вся пехота 72 ОМСБр рашистов

По его словам, россияне во время обороны сильно заминировали эту территорию, поэтому украинские военные продвигались по ней очень осторожно, чтобы сохранить "максимальное количество бойцов".

Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько рассказала Суспільному:

"Село Андреевка расположено в 3 километрах от села Клещиевка. Входило в состав Ивановского Старостинского округа. Село было очень маленькое. На 1 января 2022 года там было зарегистрировано 77 жителей. Никакой инфраструктуры там не было, в основном там проживали пожилые люди", - рассказала Данько .

По словам Данько, боевые действия в деревне начались с сентября 2022 года. В Андреевке повреждены все дома, все люди были эвакуированы в более безопасные регионы Украины. К моменту оккупации людей в селе уже не было.

Читайте также: ВСУ взяли под контроль Андреевку и имеют успехи вблизи Клищиевки Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

освобождение (564) Донецкая область (9524) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+25
Складіть купку з дохлих москалів і верхньому у сраку жердину з прапором...
Вуаля...
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15.09.2023 15:30
+8
На вчора *******
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15.09.2023 16:03
+6
аналогично асвабадим расею
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15.09.2023 16:23
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Складіть купку з дохлих москалів і верхньому у сраку жердину з прапором...
Вуаля...
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15.09.2023 15:30 Ответить
Де нехай українські собаки та українські волки поїдять
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15.09.2023 16:10 Ответить
То нехай з тієї купи й харчуються )
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15.09.2023 19:28 Ответить
Добре,що людей вивезли вчасно.Слава ЗСУ!
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15.09.2023 15:40 Ответить
аналогично асвабадим расею
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15.09.2023 16:23 Ответить
звільнили вже таку, в яку вона перетворилась при спробі окупувати російськими собаками
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15.09.2023 16:51 Ответить
То маляр ******* чи правду казала? Я вже заплутався.
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15.09.2023 15:50 Ответить
На вчора *******
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15.09.2023 16:03 Ответить
Такого даже гитлеровцы на оккупированных территориях не делали... 🤬
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15.09.2023 17:15 Ответить
 
 