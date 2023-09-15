Андреевка полностью уничтожена, там негде установить флаг, - 3-я ОШБр

В результате боевых действий село Андреевка недалеко от Бахмута полностью разрушено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

"Освобождена (Андреевка - Ред.). К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток… Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат – важна. Это (контроль над Андреевкой - Ред.) важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать", - заявил Бородин.

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По его словам, россияне во время обороны сильно заминировали эту территорию, поэтому украинские военные продвигались по ней очень осторожно, чтобы сохранить "максимальное количество бойцов".

Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько рассказала Суспільному:

"Село Андреевка расположено в 3 километрах от села Клещиевка. Входило в состав Ивановского Старостинского округа. Село было очень маленькое. На 1 января 2022 года там было зарегистрировано 77 жителей. Никакой инфраструктуры там не было, в основном там проживали пожилые люди", - рассказала Данько .

По словам Данько, боевые действия в деревне начались с сентября 2022 года. В Андреевке повреждены все дома, все люди были эвакуированы в более безопасные регионы Украины. К моменту оккупации людей в селе уже не было.

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