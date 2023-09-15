3 ОШБр об освобождении Андреевки: уничтожена почти вся пехота 72 ОМСБр рашистов

Воины 3 отдельной штурмовой бригады освободили Андреевку Донецкой области.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

- начальника бригадной разведки врага;

- трех комбатов;

- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники", - говорится в сообщении.

На данный момент бои продолжаются, подразделения бригады продолжают закрепляться на новых позициях.

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"Следовательно о конкретных цифрах 200х, 300х противника и других наиболее интересных деталях операции — позже. Подчеркиваем, подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг испытал тотальный провал.

Взятие и удержание населённого пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью", - подытожили воины.

Напомним, ранее об освобождении Андреевки сообщили в Генштабе ВСУ.