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Новости Война
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3 ОШБр об освобождении Андреевки: уничтожена почти вся пехота 72 ОМСБр рашистов

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Воины 3 отдельной штурмовой бригады освободили Андреевку Донецкой области.

Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:

- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники", - говорится в сообщении.

На данный момент бои продолжаются, подразделения бригады продолжают закрепляться на новых позициях.

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"Следовательно о конкретных цифрах 200х, 300х противника и других наиболее интересных деталях операции — позже. Подчеркиваем, подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг испытал тотальный провал.

Взятие и удержание населённого пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью", - подытожили воины.

Напомним, ранее об освобождении Андреевки сообщили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

Донецкая область (9524) деоккупация (847) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+50
Дуже гарна новина.ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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15.09.2023 09:11
+43
Молодці козаки наші! Нехай Вас Господь Бог береже! Удачі панове! Слава Україні!💪🇺🇦
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15.09.2023 09:12
+34
Далі по курсу, в районі Одрадівки, розташована "4-а окрема мотострілецька бригада (ЛНР)". Цих треба знищувати до останнього, бо вони ще гірші за кацапню.
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15.09.2023 09:37
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Дуже гарна новина.ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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15.09.2023 09:11 Ответить
Молодці козаки наші! Нехай Вас Господь Бог береже! Удачі панове! Слава Україні!💪🇺🇦
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15.09.2023 09:12 Ответить
одне слово-ГЕРОЇ !!!
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15.09.2023 13:18 Ответить
Героям Слава!
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15.09.2023 09:13 Ответить
Після вчорашніх інформаційних гойдалок нарешті пройшла інфа і від Генштабу і ось більш детальна від бригади. Заспокоїли.
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15.09.2023 09:17 Ответить
Плохо то шо рашисты не сдаватся в плен,тяжело нашим воинам.
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15.09.2023 09:20 Ответить
Если это те шо в Буче были,нах их в плен брать,их уничтожать нужно.
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15.09.2023 09:32 Ответить
Молодцi 3 ОШБр,справжнi героi!
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15.09.2023 09:36 Ответить
Далі по курсу, в районі Одрадівки, розташована "4-а окрема мотострілецька бригада (ЛНР)". Цих треба знищувати до останнього, бо вони ще гірші за кацапню.
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15.09.2023 09:37 Ответить
Так, у лнрівців у головах насрано, шо капець! Вони типу мстять нам за українську окупацію, дебіли кончені... На Сумщині люди кажуть, що кацапня так не лютувала, як ці виродки.
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15.09.2023 09:48 Ответить
Українська окупація - українських територій - таке могло народитись тільки в макітрі лугандійців .
Ну тоді по факту - вони теж були окупантами , бо мали українські паспорти , які отримували добровільно , були громадянами України і нічого проти цього не мали .
Ну зато тепер - вони паспортів України позбулись нарешті . А заодно і нормальної роботи , заводів , шахт , нормального водопостачання , електрики і т.д. Тепер жаліються кацапським пропагандонам що мовляв - не можуть зрозуміти від чого ж їх русня звільнила .? І навіщо .!?

- Росіянин скаржиться на докори мешканців окупованого Сєверодонецька: "От чего вы нас освободили? От еды? От воды? От электричества?". ВIДЕО Джерело:
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15.09.2023 10:42 Ответить
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15.09.2023 11:38 Ответить
@72 топовые типочки , у которых вагины ******** 2 танка ,********* комбрига,воровали бк и даже личный состав)))@(c)
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15.09.2023 09:51 Ответить
до свидания мама ,я вернусь в пакете
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15.09.2023 10:09 Ответить
они вернутся к мамам в виде пельменей, по 1 кило каждый
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15.09.2023 11:55 Ответить
17 з 17 шлюхедів знищено сьогодні вночі, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини
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15.09.2023 10:12 Ответить
это вам русня за Иловайск котел
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15.09.2023 10:26 Ответить
Це Вам, рашистські сволочі, за смерть друга "Фарша" помста! Усі згнієте в українській землі!!!
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15.09.2023 10:35 Ответить
Бажаю здоров"я, брати. Успіхів у виконанні бойових завдань. Повертайтесь неушкодженими..
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15.09.2023 10:39 Ответить
Смерть оркам.
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15.09.2023 10:47 Ответить
Рідні наші хлопчики!! Знищуйте покидьків! Хай Господь береже всіх Захисників України!
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15.09.2023 10:55 Ответить
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15.09.2023 11:28 Ответить
І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров'ю !!!
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15.09.2023 11:28 Ответить
Дуже Добре
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15.09.2023 15:54 Ответить
 
 