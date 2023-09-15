3 ОШБр об освобождении Андреевки: уничтожена почти вся пехота 72 ОМСБр рашистов
Воины 3 отдельной штурмовой бригады освободили Андреевку Донецкой области.
Об этом они сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала:
- начальника бригадной разведки врага;
- трех комбатов;
- почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники", - говорится в сообщении.
На данный момент бои продолжаются, подразделения бригады продолжают закрепляться на новых позициях.
"Следовательно о конкретных цифрах 200х, 300х противника и других наиболее интересных деталях операции — позже. Подчеркиваем, подразделения 72-й омсбр РФ неоднократно получали весомые потери и поражения от столкновений с Третьей штурмовой ранее. Теперь, после восстановления и перегруппировки, враг испытал тотальный провал.
Взятие и удержание населённого пункта Андреевка — наш путь к прорыву на правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления. За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца будет отплачено только кровью", - подытожили воины.
Напомним, ранее об освобождении Андреевки сообщили в Генштабе ВСУ.
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Ну тоді по факту - вони теж були окупантами , бо мали українські паспорти , які отримували добровільно , були громадянами України і нічого проти цього не мали .
Ну зато тепер - вони паспортів України позбулись нарешті . А заодно і нормальної роботи , заводів , шахт , нормального водопостачання , електрики і т.д. Тепер жаліються кацапським пропагандонам що мовляв - не можуть зрозуміти від чого ж їх русня звільнила .? І навіщо .!?
- Росіянин скаржиться на докори мешканців окупованого Сєверодонецька: "От чего вы нас освободили? От еды? От воды? От электричества?". ВIДЕО Джерело: