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Новости Видео Война
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Российский танк Т-72 уничтожен на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении вследствие совместной работы воинов роты ударных БПЛА 110-й бригады ТрО и 10-го ТУПС Госспецсвязи был обнаружен и уничтожен российский танк Т-72.

Соответствующее видео разместил телеграмм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) дроны (3912) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+4
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15.09.2023 21:03
+2
навряд чи знищили...
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15.09.2023 19:55
+2
З високою ймовірністю можна стверджувати що поцієнт втратив боєздатність.
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15.09.2023 20:02
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навряд чи знищили...
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15.09.2023 19:55 Ответить
З високою ймовірністю можна стверджувати що поцієнт втратив боєздатність.
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15.09.2023 20:02 Ответить
"Обоснуй"!
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15.09.2023 20:08 Ответить
якщо впіймати момент то буде видно як дрон пролітає башню і прямує в правий передній бік.
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15.09.2023 20:54 Ответить
Лови! А я бачу що влучило в моторний відсік І після вибуху палаючий клубок покотився вправо за кормою
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15.09.2023 21:12 Ответить
дрон влучив в передній правий бік
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16.09.2023 08:26 Ответить
"Та хай буде "гречка"!" Танк поїхав далі воювать А наші солдати збрехали Тебе такий розклад більше влаштовує?
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16.09.2023 08:49 Ответить
цілковито ні! але є надія що вже не поїде бо гусянка йому зрадила. але не знищений
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16.09.2023 10:10 Ответить
Не фантазуй"! "Герої-росіяни" під шквальним вогнем "гусянку" відремонтували і рушили далі "грамить укропов" А двигун відремонтувався сам собою!
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16.09.2023 10:22 Ответить
Кари, московітам *****, страшної кари!!
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15.09.2023 20:09 Ответить
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15.09.2023 21:03 Ответить
Мо, захист динамічний спрацював(
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16.09.2023 01:05 Ответить
 
 