Российский танк Т-72 уничтожен на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении вследствие совместной работы воинов роты ударных БПЛА 110-й бригады ТрО и 10-го ТУПС Госспецсвязи был обнаружен и уничтожен российский танк Т-72.
Соответствующее видео разместил телеграмм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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