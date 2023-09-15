Российский танк Т-72 уничтожен на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении вследствие совместной работы воинов роты ударных БПЛА 110-й бригады ТрО и 10-го ТУПС Госспецсвязи был обнаружен и уничтожен российский танк Т-72.

Соответствующее видео разместил телеграмм-канал Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает в прицеп квадроцикла с восемью оккупантами. ВИДЕО