Готовим с правоохранителями концептуальные шаги, которые дадут украинскому обществу больше справедливости, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 569-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов.
Работаем и для усиления институтов Украины, для возможности нашего государства окончательно уничтожить олигархически-коррупционные влияния. Влияния, которыми, в частности, Россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно "подъедать" суверенитет нашего государства.
Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированная устойчивость", - рассказал Зеленский.
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Щось не віриться
це що, прикол такий від яневтіка???
Да он лучше чем Райкин или Петросян!
Пошёл я спать,а то вссусь со смеху.
дозвіл стріляти а потім говорити
всім правоохоронцям по жезлу з дозволом на кущі
заборона використовувати відеокамери
все вилучене в якості заохочення, включно з капустою та петрушкою
мабудь це ще не все чого хоче банкова і мвс
і
ох уж эти китайцы....
От какого года он отсчитывал мы не знаем, но знаем, что цифрами он умеет жонглировать получше любого фокусника. Однако же мы помним - в Тольятти спустили план - набрать 2 тысячи добровольцев. Еще раз: ПЛАН по добровольцам. Дебилов набралось 250, о чем грустно вещал на каком-то заводе тамошний мэр, обещая списать долги, если кто согласится.
И мой товарищ из прежней жизни написал. Живет в другом городе, сильно подальше от Тольятти. Звонили из военкомата: Имя-Отчество, не желаете послужить по контракту в вооруженных силам Российской Федерации? Не желаю - ответил товарищ и повесил трубку. Ему лет, больше, чем мне и трудно представить себе более далекого от армии человека. Не служил, отродясь оружие в руках не держал, а мотивация - в гробу он их всех видал.
Плохо у них там, видать, с личным составом. С.Ауслендер.
наступний рік будемо вчити "концептуально"
Концепция президента - ****....ТЬ УКРАИНУ ,а заодно и США
Изменилась?
Чё он еще выдумал интересненького ?
Перед поездкой на ковер к Байдену
А до тих хто робив соц опитування СБУ прийшло з обшуками після публікації результатів, то все для зміцнення "демократії".....
-Я бы ответил Михаил Самуэльевич но как сказал знакомый гинеколог там ее тоже нет ..
..
Учитесь как лохов разводить...