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Новости Видео Война
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Готовим с правоохранителями концептуальные шаги, которые дадут украинскому обществу больше справедливости, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 569-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов.

Работаем и для усиления институтов Украины, для возможности нашего государства окончательно уничтожить олигархически-коррупционные влияния. Влияния, которыми, в частности, Россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно "подъедать" суверенитет нашего государства.

Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированная устойчивость", - рассказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+21
зеленський, ОП і справедливість???
це що, прикол такий від яневтіка???
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15.09.2023 21:37
+21
Ну прямо Юпітер громовержець як його послухати. А на ділі чергове "растьот процент жиров у маслє".
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15.09.2023 21:39
+18
А Єрмак дозволив?
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15.09.2023 21:34
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А Єрмак дозволив?
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15.09.2023 21:34 Ответить
Виборів в наступному році не буде. Узурпатор ти наш справедливий.
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15.09.2023 21:49 Ответить
" ... больше справедливости ..." (!!) ну , к примеру на 0.1% - и больше (!!) и честно (!!) - да ??Вопрос - а почему сейчас нет справедливости ??? Почему не исполняются Законы ??? 130 00 ментов , прокуратура , суды (любые) - ЧТО МЕШАЕТ ??? ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ??? аналогично и по демократии ...
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16.09.2023 00:40 Ответить
так це й є "Вау-концептуальні-кроки": розстріляє дбЄрмака, татарова та шаурму...
для начала ...
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15.09.2023 21:55 Ответить
Так він хоче вплив олігархів на себе перевести
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15.09.2023 21:56 Ответить
решаете как закрутить гайки наглухо и ввести право на свободный отстрел холопов!??
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15.09.2023 21:34 Ответить
Сам себе посадить, разом з Єлдаком і Бенею?

Щось не віриться
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15.09.2023 21:37 Ответить
зеленський, ОП і справедливість???
це що, прикол такий від яневтіка???
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15.09.2023 21:37 Ответить
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15.09.2023 22:01 Ответить
Та куди вже більше -- головне шоб хуже не стало
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15.09.2023 21:38 Ответить
концептуальні кроки
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15.09.2023 21:38 Ответить
Ну прямо Юпітер громовержець як його послухати. А на ділі чергове "растьот процент жиров у маслє".
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15.09.2023 21:39 Ответить
Це йому мабуть чат гпт пише спічі.
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15.09.2023 21:40 Ответить
*****,"знищити олігархічно-корупційні впливи"🤣😅
Да он лучше чем Райкин или Петросян!
Пошёл я спать,а то вссусь со смеху.
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15.09.2023 21:41 Ответить
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15.09.2023 21:47 Ответить
Пінчуківському Форбсу риг Шаурма пахне. Схоже, вони вже поділили майбутні сфери впливу. Їрмак і Пінчук

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15.09.2023 21:58 Ответить
Ну прямо Нью-Васюки! Ну не пиз..ки!
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16.09.2023 07:31 Ответить
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15.09.2023 21:43 Ответить
Татарова с Ярмаком посадят ?
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15.09.2023 21:44 Ответить
зупинка та перевірка без пояснення причини
дозвіл стріляти а потім говорити
всім правоохоронцям по жезлу з дозволом на кущі
заборона використовувати відеокамери
все вилучене в якості заохочення, включно з капустою та петрушкою
мабудь це ще не все чого хоче банкова і мвс
і
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15.09.2023 21:44 Ответить
130 000 ментов в стране, а их, умеющих владеть оружием и более или менее подготовленных на пополнение ВСУ не берут.
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15.09.2023 21:44 Ответить
Вони будуть в 2024 році захищати зелю від народу.
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15.09.2023 21:57 Ответить
Еще больше справедливости? Немножко для себя бы оставил, отец родной. Кто знает, может пригодится когда-нибудь.
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15.09.2023 21:44 Ответить
Єдину справедливість яку ти можеш дати - це повторити вчинок Геббельса у травні 45-го
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15.09.2023 21:44 Ответить
Краще б тебе шляки трафили..
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15.09.2023 21:49 Ответить
Коли, Вава

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15.09.2023 21:49 Ответить
....и примкнувшему к нему ЗЕленскому
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15.09.2023 22:02 Ответить
Пішло нах.. чмо тупориле!
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15.09.2023 21:49 Ответить
Значить, піару стане ще більше. Єдиний тєлімарахвон працюватиме й надалі, не покладаючи язиків.

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15.09.2023 21:55 Ответить
баняк з водою, який я поставила перед телевізором, після вечірніх мудозвонів вождя світиться ядучим ЗЄльним світлом

ох уж эти китайцы....
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15.09.2023 22:06 Ответить
По состоянию на это утро за 2023 год 300 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ. Об этом сообщил Владимир Путин.

От какого года он отсчитывал мы не знаем, но знаем, что цифрами он умеет жонглировать получше любого фокусника. Однако же мы помним - в Тольятти спустили план - набрать 2 тысячи добровольцев. Еще раз: ПЛАН по добровольцам. Дебилов набралось 250, о чем грустно вещал на каком-то заводе тамошний мэр, обещая списать долги, если кто согласится.

И мой товарищ из прежней жизни написал. Живет в другом городе, сильно подальше от Тольятти. Звонили из военкомата: Имя-Отчество, не желаете послужить по контракту в вооруженных силам Российской Федерации? Не желаю - ответил товарищ и повесил трубку. Ему лет, больше, чем мне и трудно представить себе более далекого от армии человека. Не служил, отродясь оружие в руках не держал, а мотивация - в гробу он их всех видал.

Плохо у них там, видать, с личным составом. С.Ауслендер.
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15.09.2023 21:55 Ответить
"Більше справедливості"? Це як? На 200 грамів чи на 100? І чим міряти? Горілкою, спиртом, детнатуратом, шмурдяком? А-а-а, мля... - відосіками! ...
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15.09.2023 21:56 Ответить
слово "потужно" вивчили
наступний рік будемо вчити "концептуально"
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15.09.2023 21:56 Ответить
Мінус бидло, що в цьому поганого? мало того що воно порушило ПДР, та ще розпочало бійку з поліцейскими.
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15.09.2023 22:57 Ответить

Концепция президента - ****....ТЬ УКРАИНУ ,а заодно и США
Изменилась?
Чё он еще выдумал интересненького ?
Перед поездкой на ковер к Байдену
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15.09.2023 21:59 Ответить
Ех, взяти оту зелену шоблу концептуально запакувати в бандеролі і концептуально кудись відправити .. подалі!
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15.09.2023 22:02 Ответить
Боже, забери його від нас!
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15.09.2023 22:05 Ответить
Коли наступить концептуальна справедливість в Україні,то це означатиме кінець для антиукраїнської "зеленої концептуальної, ворожої до України і її народу,проросійської влади ,
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15.09.2023 22:08 Ответить
Так це щоб більше "демократії" усі опозиційні канали ТВ закрили?
А до тих хто робив соц опитування СБУ прийшло з обшуками після публікації результатів, то все для зміцнення "демократії".....
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15.09.2023 22:10 Ответить
-Шура И где она справедливость Я вас спрашиваю где ?
-Я бы ответил Михаил Самуэльевич но как сказал знакомый гинеколог там ее тоже нет ..

..
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15.09.2023 22:11 Ответить
Концептуально дозволить депутатам СН, чиновникам, працівникам ОПи і їх родичам, мати коротко (і не тільки)ствольну зброю, та використовувати її без обмежень? Для захисту звісно від російських агентів - кого пристрелили, той і російський агент.
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15.09.2023 22:26 Ответить
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15.09.2023 22:29 Ответить
5-й год обещаниями кормит.
Учитесь как лохов разводить...
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15.09.2023 22:34 Ответить
Це все він - хрипата криса - https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA https://www.youtube.com/watch?v=VG6Q6skknbA

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15.09.2023 22:37 Ответить
Правоохоронці давно скурвились!
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15.09.2023 22:39 Ответить
Лідер **********.
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15.09.2023 22:42 Ответить
Тупий диктатор і справедливість? Це якесь зелене ноу-хау?
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15.09.2023 22:53 Ответить
якими такими правоохоронцями ? татаровим та свитою? знаємо ми ці кроки та вашу справедливість оманську
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15.09.2023 23:17 Ответить
1937. В.Блохін. Вершитель "справедливості"...
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15.09.2023 23:29 Ответить
Зверніть увагу, як тільки штати змінили умови надання допомоги, відразу докорінно змінилась тональність виконання всевеличнівовшого своєї партії на роялі.
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15.09.2023 23:30 Ответить
Невже заарештують всю корупційну Зельоную верхівку з Верховним Боневтіком включно?
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15.09.2023 23:34 Ответить
Жужжит как пчела! вова, ты главное там не перепрацюйся.
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15.09.2023 23:57 Ответить
Куди вже більше. Повна з.е-справедливість,як Стефанчук.
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16.09.2023 00:15 Ответить
Зеля віддай 40 мільйонів що Бєня тобі дав . Вони вкрадені в держави яку ти очолюєш , посиль справедливість таким вчинком . Зроби такий «концептуальний крок
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16.09.2023 05:25 Ответить
"200 рублєй нє спасут гіганта мислі....." Може пора починати з опи а не з жопи.
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16.09.2023 07:36 Ответить
Зеля напускає білше диму, що ніхто не здогадався чим він займається !
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16.09.2023 08:07 Ответить
 
 