Готовим с правоохранителями концептуальные шаги, которые дадут украинскому обществу больше справедливости, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 569-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Готовимся к важным международным мероприятиям, которые запланированы на вторую половину сентября. Сегодня провел несколько длительных совещаний по этому поводу. Делаем все, чтобы для Украины были весомые результаты – и в новых оборонных пакетах от партнеров, и в решениях международных институтов.

Работаем и для усиления институтов Украины, для возможности нашего государства окончательно уничтожить олигархически-коррупционные влияния. Влияния, которыми, в частности, Россия так долго пользовалась, чтобы ослаблять Украину, чтобы постоянно "подъедать" суверенитет нашего государства.

Сегодня провел широкое и содержательное совещание с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады Украины, правительства, Офиса. Готовим концептуальные шаги, которые дадут Украине, всему нашему обществу больше справедливости, а демократии в нашем государстве – гарантированная устойчивость", - рассказал Зеленский.

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