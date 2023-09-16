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Уничтожение российской пушки "Гиацинт-Б" на Запорожье. ВИДЕО

Воины ВСУ уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Очеретоватое, северо-восточнее Токмака.

Кадры с боевой работой показали аэроразведчики 65-й отдельной механизированной бригады. Для поражения российской пушки присоединилась артиллерия 44-й отдельной артиллерийской бригады, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

44 артиллерийская бригада (35) 65 ОМБр (32)


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Причаїлася і раптом розквіла
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16.09.2023 10:35 Ответить
Кацапи полінувалися навіть розосередить та заглибить запаси ***********? Розмістили на грунті навкруги гармати? Бо снарядом зі ствола "плюнуло" прямо зсередини вогнищ загоряння
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16.09.2023 10:39 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.09.2023 11:25 Ответить
Довго пристрілювались,але те того варте.
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16.09.2023 11:55 Ответить
 
 