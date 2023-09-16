Уничтожение российской пушки "Гиацинт-Б" на Запорожье. ВИДЕО
Воины ВСУ уничтожили российскую пушку "Гиацинт-Б" в районе населенного пункта Очеретоватое, северо-восточнее Токмака.
Кадры с боевой работой показали аэроразведчики 65-й отдельной механизированной бригады. Для поражения российской пушки присоединилась артиллерия 44-й отдельной артиллерийской бригады, передает Цензор.НЕТ.
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