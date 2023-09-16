Бойцы 3 ОШБр рассказали подробности освобождения Андреевки: подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и объявили ультиматум оккупантам: плен или смерть. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как взяли в плен захватчиков во время освобождения Андреевки. После ликвидации командиров 72 ОМСБр РФ, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке. Украинские воины подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть. В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.
Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада сообщила об освобождении Андреевки на Донетчине, во время которой 72 российская бригада была полностью разгромлена.
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зАралом пришли туда iполучили Смерть клятим ворогам
«У ході цих дій ліквідовано безпосередню всю гілку керівництва 72 окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. І упродовж дій в напрямку Кліщіївка і Курдюмівка, там, де займала оборону 72-а бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні, за такою моєю скромною інформацією, 72-а бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті Земля», - запевнив український військовослужбовець.
- Иду я значит по лесу, иду, а на меня стая волков (тут ему наливают граненный стакан водки). Он его выпивает.
- Ну а что дальше то было рассказывай?
- Иду я значит, стая волков, я значит за ружье хватаюсь, а патронов нет (снова выпивает стакан водки)
- Ну а что дальше то было рассказывай?
-Значит патронов нет, я бегу к дереву, начинаю лезть на него, а один волк за мною (стакан водки)
- Волк? За тобою? На дерево?? Ну а что дальше то было рассказывай?
Охотник уже пьяненький.
-Ну я значит за ветку хватаюсь, ветка ломается, я падаю, волки меня окружили.
Тут все мужики аж привстали, чтобы услышать развязку, наливают ему еще стакан.
- Ну а что дальше то было рассказывай?
Бывалый охотник уже еле сидя, смотрит на пустую тару из под водки:
А дальше съели меня на ***..))
- Ну значит, взяли немцы нас в плен, построили и дали выбор: или отпидо** сим или расстреляем
- А что же ты дедушка выбрал?
- Меня, внучек, расстреляли.
Ви наша гордість і надія , дякуємо за вшу роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Бо не ідейні кацапи вони воюють за гроші або за мобілізацією
Тому для України варто знищити ідейні кацапські думки
Від села нічого не залишилось.
Ну і навіщо це? Скільки ваших (українців) вони поклали, а ви їм даруєте життя. Недавно 51 тіло ваших полонених передали вам кацапи. Саме так, мертвих а не живих вам вернули кацапи. Крутий "обмінний фонд": живих кацапів на мертвих українців.
Підписала петицію)
Ну і навіщо це? Скільки ваших (українців) вони поклали, а ви їм даруєте життя. Недавно 51 тіло ваших полонених передали вам кацапи. Саме так, мертвих а не живих вам вернули кацапи. Крутий "обмінний фонд": живих кацапів на мертвих українців.