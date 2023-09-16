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Новости Война
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Бойцы 3 ОШБр рассказали подробности освобождения Андреевки: подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и объявили ультиматум оккупантам: плен или смерть. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как взяли в плен захватчиков во время освобождения Андреевки. После ликвидации командиров 72 ОМСБр РФ, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке. Украинские воины подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть. В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада сообщила об освобождении Андреевки на Донетчине, во время которой 72 российская бригада была полностью разгромлена.

Читайте: Комбат 3-й ОШБр Кухарчук об освобождении Андреевки: "Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду ВС РФ"

Автор: 

Донецкая область (9524) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+39
Креативно і результативно
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16.09.2023 09:39
+35
Хлопці , Ви найкращі і наймудріші Воіни в світі ,
Ви наша гордість і надія , дякуємо за вшу роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2023 09:48
+28
люблю наших сонечок. Поки що на всьому світі лише вони одні - як супергерої з казок.
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16.09.2023 09:58
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16.09.2023 09:39 Ответить
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16.09.2023 11:35 Ответить
І шо? Всіх убили?
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16.09.2023 09:40 Ответить
І шо? Статтю не дочитали?
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16.09.2023 09:46 Ответить
Нажаль ні,бо обменний фонд потрібен
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16.09.2023 09:46 Ответить
Ага , всіх москалів вбили і закопали
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16.09.2023 09:49 Ответить
ага, "один прибивав, а двоє держали мальчіків в трусіках" (с)
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16.09.2023 10:41 Ответить
ЗСУ в Андріївці практично знищили 72-у кацапську бригаду
зАралом пришли туда iполучили Смерть клятим ворогам
«У ході цих дій ліквідовано безпосередню всю гілку керівництва 72 окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. І упродовж дій в напрямку Кліщіївка і Курдюмівка, там, де займала оборону 72-а бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні, за такою моєю скромною інформацією, 72-а бригада збройних сил Російської Федерації не існує на планеті Земля», - запевнив український військовослужбовець.
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16.09.2023 10:27 Ответить
В общем лес, зима, горит костер и вокруг него сидят охотники. Один охотник, самый бывалый, начинает рассказывать историю:
- Иду я значит по лесу, иду, а на меня стая волков (тут ему наливают граненный стакан водки). Он его выпивает.
- Ну а что дальше то было рассказывай?
- Иду я значит, стая волков, я значит за ружье хватаюсь, а патронов нет (снова выпивает стакан водки)
- Ну а что дальше то было рассказывай?
-Значит патронов нет, я бегу к дереву, начинаю лезть на него, а один волк за мною (стакан водки)
- Волк? За тобою? На дерево?? Ну а что дальше то было рассказывай?
Охотник уже пьяненький.
-Ну я значит за ветку хватаюсь, ветка ломается, я падаю, волки меня окружили.
Тут все мужики аж привстали, чтобы услышать развязку, наливают ему еще стакан.
- Ну а что дальше то было рассказывай?
Бывалый охотник уже еле сидя, смотрит на пустую тару из под водки:
А дальше съели меня на ***..))
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16.09.2023 12:09 Ответить
-Дедушка, а расскажи как ты воевал в партизанах.
- Ну значит, взяли немцы нас в плен, построили и дали выбор: или отпидо** сим или расстреляем
- А что же ты дедушка выбрал?
- Меня, внучек, расстреляли.
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16.09.2023 14:50 Ответить
В этой старой кацапской сказке про волков и охотника, в конце "волки не съели кацапа на ху-", а стали в очередь и ******* кацапского охотника в жопу! После этого кацап каждый день ходил потом в лес! Одни люди его называли -лесником, другие называли его - **********, но для всех он был свой - россосиянский!
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17.09.2023 09:05 Ответить
Хлопці , Ви найкращі і наймудріші Воіни в світі ,
Ви наша гордість і надія , дякуємо за вшу роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.09.2023 09:48 Ответить
«Рус, сдавайся, в плену тебя ожидает теплая еда и горячий чай»
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16.09.2023 09:56 Ответить
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16.09.2023 11:38 Ответить
і що ??? здох кацап в полоні у німців і х*й йому на рило як мадяра дишель ...
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17.09.2023 07:46 Ответить
усрус не здавайся, нам и самим нужна теплая еда и горячий чай, а тебе будет холодная земля и много много мясоедных животных и насекомых!
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17.09.2023 09:09 Ответить
люблю наших сонечок. Поки що на всьому світі лише вони одні - як супергерої з казок.
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16.09.2023 09:58 Ответить
знать подмога не пришла, подкрепленье не прислали...что ж обычные дела, вас кацапов, *******...
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16.09.2023 10:06 Ответить
Рус Іван, здавайс! Живий будеш.
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16.09.2023 10:08 Ответить
..только смерть...
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16.09.2023 10:28 Ответить
пора з дронів їм на голову диряві ложки скидати
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16.09.2023 10:29 Ответить
Є такі кацапи які прагнуть здохнути за путлера вони ідейні а ідейних кацапів багато тому коли знищать багато ідейних кацапів які готові воювати навіть без виплат тоді для України буде полегшення
Бо не ідейні кацапи вони воюють за гроші або за мобілізацією
Тому для України варто знищити ідейні кацапські думки
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16.09.2023 10:32 Ответить
Це ж треба ... Виявляється на дрон ще й гучномовець можна підвісити.

Від села нічого не залишилось.
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16.09.2023 10:48 Ответить
Шайтана забрал шайтан.
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16.09.2023 11:31 Ответить
Зачем громкоговорители и плен ? Кого вы лечите ? Только тотальное ИСТРЕБЛЕНИЕ свино-сабак. Иначе всё впустую.
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16.09.2023 11:52 Ответить
Для обміну 🙁
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16.09.2023 12:05 Ответить
Дядя, ну хоть бы послушал что командир говорит на видео. Если можно пополнить обменный фонд, и не класть своих людей на выковыривание россиян из занятых домов - то вариант со сдачей в плен просто отличный.
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16.09.2023 13:45 Ответить
Я так розумію,що продовження історії нема)))узкіє нє сдаютса?Чи може узкім старший запрєтіл вєсті пєрєґавори і сдаватся?))вообщєм всє умєрлі))уна уна уна айн моменто....))))
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16.09.2023 13:07 Ответить
Та ні, частина абкаканих московитів здалося, а чистина, яка відмовилася, була знищена. Кожен окупант має бути знищеним, але бійці ЗСУ ще тубруються за обмінний фронд, бо там також є наші.
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16.09.2023 13:22 Ответить
Погляд з Америки:
Ну і навіщо це? Скільки ваших (українців) вони поклали, а ви їм даруєте життя. Недавно 51 тіло ваших полонених передали вам кацапи. Саме так, мертвих а не живих вам вернули кацапи. Крутий "обмінний фонд": живих кацапів на мертвих українців.
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16.09.2023 16:39 Ответить
Не 314зди якщо з амекрики а не з окопу. Живих теж віддають.
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17.09.2023 00:12 Ответить
Ну так, віддають. Азов уже весь на небесах. Підкреслюю Азов а не ті що були на Азовсталі. Саме Азов.
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17.09.2023 00:19 Ответить
На Цензорі є купа відео про обміни де повертають наших живих, нашо ото дурне писати я хз
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17.09.2023 00:30 Ответить
Азов?
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17.09.2023 01:40 Ответить
Інших повертати не треба?
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17.09.2023 16:50 Ответить
Таж Україна переможе, то Кацапія їх і так поверне. Чи ти не віриш в перемогу?
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18.09.2023 17:07 Ответить
не відмовились, а не почули. Хто не чув, то не наша вина.
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16.09.2023 19:14 Ответить
если кому не трудно,поддержите петицию.Мой друг погиб 3 ОШБр при освобождении Андреевки.25 лет.https://petition.president.gov.ua/petition/205888?fbclid=IwAR1Xq7OhEd3PxUe-8D8aQ3YNUYlUZLkhpQDcshmVT2lymhfAtVr-zHOmpYc
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16.09.2023 14:34 Ответить
Герою на позивний Фанта слава! Всім полеглим Героям-захисникам слава! І вічна пам'ять 🌻🌻
Підписала петицію)
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16.09.2023 17:55 Ответить
огромное вам спасибо.Дима (Фанта)был отличный человек и ПАТРИОТ Украины.Вернулся из Европы,после начала войны и пошел защищать Родину от существ из запоребрика.
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17.09.2023 09:18 Ответить
Погляд з Америки:
Ну і навіщо це? Скільки ваших (українців) вони поклали, а ви їм даруєте життя. Недавно 51 тіло ваших полонених передали вам кацапи. Саме так, мертвих а не живих вам вернули кацапи. Крутий "обмінний фонд": живих кацапів на мертвих українців.
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16.09.2023 16:37 Ответить
Живих на живих міняють. Чим швидше обміняють, тим більше шансів нашим полоненим з рашистського пекла вирватись.
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16.09.2023 20:52 Ответить
Які ж наші хлопці розумні. Коротко і ясно. Все по суті. Особливо частина про "бажання і сноровку" СУПЕР!
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17.09.2023 07:15 Ответить
один кацап из 72 батальона спасся и рассказал все как было - https://www.youtube.com/watch?v=4Ssl2hzMYck
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17.09.2023 09:14 Ответить
 
 