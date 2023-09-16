Бойцы 3 ОШБр рассказали подробности освобождения Андреевки: подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и объявили ультиматум оккупантам: плен или смерть. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как взяли в плен захватчиков во время освобождения Андреевки. После ликвидации командиров 72 ОМСБр РФ, остатки оккупантов еще скрывались в окруженном поселке. Украинские воины подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и командир 2-го штурмового батальона объявил ультиматум врагу: плен или смерть. В результате боевой операции часть оккупантов сдалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали на фейсбук-странице бригады.

Напомним, Третья отдельная штурмовая бригада сообщила об освобождении Андреевки на Донетчине, во время которой 72 российская бригада была полностью разгромлена.

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