Комбат 3-й ОШБр Кухарчук об освобождении Андреевки: "Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду ВС РФ"
Во время освобождения Андреевки в Донецкой области Вооруженные силы полностью уничтожили 72-ю бригаду Вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщил в фейсбуке командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Бой в самом населенном пункте длился двое суток, но перед этим были посадки. Много посадок, от которых почти ничего не осталось, собственно, как теперь и от самого населенного пункта, который враг в агонии кроет всем, что имеет. Каждый метр отвоеванной украинской земли, которая дается чрезвычайными усилиями в первую очередь наших штурмовиков, которые идут вперед, несмотря на непрерывную арту, авиацию и дроны врага", - отметил Кухарчук.
Он подчеркнул, что главная цель войн - не занятые территории, что, "безусловно, радует душу, наблюдая изменение обстановки на дипстейте", а уничтожение личного состава противника.
"И именно в этом контексте мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду из России. В ходе маневра и окружения противника ликвидированы три командира батальонов, начальник разведки бригады, куча командиров рот, офицерский и солдатский состава, уничтожено огромное количество ВВТ врага", - рассказал Кухарчук.
Он добавил, что в ходе непосредственных боев в самом населенном пункте второй штурмовой батальон потерял четырех бойцов, имена которых навсегда будут отчеканены в учебниках истории Украины.
"Хочу поблагодарить бойцов и командование 1-го штурмового, 1-го механизированного, 2-го механизированного, роту разведки, бригадную артиллерию, ребят из ДПСУ и командира 3ОШБр за слаженную работу и взаимодействие. Но особенно благодарю своих штурмовиков! Вы лучшие в мире! Горжусь и имею честь быть вместе с вами в одном подразделении!" - говорится в сообщении.
"Отдельно хочу вспомнить "Ахмат", который дал по тапкам еще за несколько дней до нашего мероприятия и так называемой ЧВК "Эспаньола", представители которой писали много всякой дечи в интернете вроде того, что хотят встретиться в боях с 3ОШБр, но которые, в том числе по словам пленных, никогда не принимали участия в прямых столкновениях и всегда избегали боев.
Напомним, ранее об освобождении Андреевки сообщили в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
просто треба писати 3 ОШБ АЗОВ
і нагадувати це весь час
а ти трохи не коректно про ЗСУ
тому СЛАВА ЗСУ
СЛАВА АЗОВУ
Тарганів не вмовляють, не залякують і не переконують.
Просто знищують.
Всех ждём! Всех любим!
Повертайтесь додому живі,неушкоджені та з ПЕРЕМОГОЮ!
не жалійте на рашистів ні куль ні ракет та снарядів! Бережіть себе в першу чергу! Ще раз дякуємо за наше більш-менш спокійне життя в тилу!!
Журналістам - не пишіть 3ОШБр, це не правильно, хоча би пробіл поставте: 3 ОШБр
Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре. По их словам, после того, как московские врачи оказались не способны вывести из комы Кадырова, его вернули обратно в Чечню - оттуда его планируют транспортировать за границу.
Чтобы полезть воевать с украинцами
Украинец за свою прекрасную землю -удавит
Ну это же ясно как дважды два
Путин - редкий дебил
Вічна пам'ять...
хлопцям , які загинули...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
переможцям!!!
Мають повне право героїзувати свою частину. І для себе особисто, і для рекрутинга.
Ти думаєш, як набирати одних з найсмілівіших воїнів? Мовчки?
ЦІКАВИЙ КОМЕНТ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011392028724&comment_id=Y29tbWVudDo3MjY2MTQyNjYxNDcwMjNfMjU3NjQ2MDEyNTg0NDY2Ng%3D%3D&__cft__[0]=AZV8fvKvhV-g1ZCBA5g4MS3CvA4zKUCQtKzHMOSQTFmOwpwZ329Ulh-SEgC3mXg_ITA4piE4GksU4Q_ku-f6VR-6UC293luFtJAA9pN06xSxCC9PXUBSV5JvRJ2RtOgWaA6jtGhnEGVodwHneENGuxe5Tytl9G3MJCQRleU7csq0AU8qpY6yih6cKvVOsmOUlPg&__tn__=R]-R Марина Андрієнко
Село,звісно шкода.... Пам'ятаю в 14- му році,коли наші десантники йшли на Донецьк
...вийшли люди з цього села і зупинили колону,не пустили.... А на ранок хлопці були атаковані.....Якось так...
То в районе между Краматорском и Славянском.
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
Г. С. Сковорода.
Україну все ховають вороги закляті,
А козаки вже відродились майже в кожній хаті.
Хай лютує ворожина,вітер дме зустрічний.
Пам'ятай,сусід північний-ворог наш одвічний.
Насаджав він козачків засланих у владу.
Треба бити ворогів з переду та с заду.
Щоб народу страшна лють курв тих зустрічала,
Щоб у них по під ногами скрізь земля палала.
Хлопців били,та за грати,щоб нас налякати?
Ви міркуйте,як втікати з нашої Хати.
Патріотів не злякати!Кайся курво,кайся!
Гнів народу підпалили,тепер начувайся.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа