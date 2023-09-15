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Новости Агрессия России против Украины Война
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Комбат 3-й ОШБр Кухарчук об освобождении Андреевки: "Мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду ВС РФ"

війна,зсу

Во время освобождения Андреевки в Донецкой области Вооруженные силы полностью уничтожили 72-ю бригаду Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил в фейсбуке командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Бой в самом населенном пункте длился двое суток, но перед этим были посадки. Много посадок, от которых почти ничего не осталось, собственно, как теперь и от самого населенного пункта, который враг в агонии кроет всем, что имеет. Каждый метр отвоеванной украинской земли, которая дается чрезвычайными усилиями в первую очередь наших штурмовиков, которые идут вперед, несмотря на непрерывную арту, авиацию и дроны врага", - отметил Кухарчук.

Он подчеркнул, что главная цель войн - не занятые территории, что, "безусловно, радует душу, наблюдая изменение обстановки на дипстейте", а уничтожение личного состава противника.

"И именно в этом контексте мы просто беспощадно уничтожили 72-ю бригаду из России. В ходе маневра и окружения противника ликвидированы три командира батальонов, начальник разведки бригады, куча командиров рот, офицерский и солдатский состава, уничтожено огромное количество ВВТ врага", - рассказал Кухарчук.

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Он добавил, что в ходе непосредственных боев в самом населенном пункте второй штурмовой батальон потерял четырех бойцов, имена которых навсегда будут отчеканены в учебниках истории Украины.

"Хочу поблагодарить бойцов и командование 1-го штурмового, 1-го механизированного, 2-го механизированного, роту разведки, бригадную артиллерию, ребят из ДПСУ и командира 3ОШБр за слаженную работу и взаимодействие. Но особенно благодарю своих штурмовиков! Вы лучшие в мире! Горжусь и имею честь быть вместе с вами в одном подразделении!" - говорится в сообщении.

"Отдельно хочу вспомнить "Ахмат", который дал по тапкам еще за несколько дней до нашего мероприятия и так называемой ЧВК "Эспаньола", представители которой писали много всякой дечи в интернете вроде того, что хотят встретиться в боях с 3ОШБр, но которые, в том числе по словам пленных, никогда не принимали участия в прямых столкновениях и всегда избегали боев.

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Напомним, ранее об освобождении Андреевки сообщили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

ликвидация (3492) Донецкая область (9524) Кухарчук Дмитрий (21) 3-я Отдельная штурмовая бригада (407)


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Топ комментарии
+77
ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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15.09.2023 17:47
+60
Пацаны, многих знаю лично, выживите, после победы много дел!
Всех ждём! Всех любим!
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15.09.2023 17:50
+56
Ми, хто сидить дома в кріслах та на диванах, повинні бути до кінця свого життя бути вдячні цим Героям.
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15.09.2023 17:57
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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15.09.2023 17:47 Ответить
потрібно все ж таки не путать АЗОВ, батальон Да Вин Чи, K-2 cпецпризначенці, з іншими бригадами ЗСУ. ЯЯкби всі були по рівню і мотивації як АЗОв то уже під Москвою б стояли. На мільон ЗСУ+нацгвардія- 5-10 тисяч азовців тіки
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15.09.2023 18:06 Ответить
По перше, а на фіга нам та масква? По друге, мотивації недостатньо. Треба ще зброя, боєкомплект та всі види забезпечення військ.
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15.09.2023 18:22 Ответить
порвже висажувати десант на сотнях мотрних лодках та транспортах в районі Нікополь, Чортомлик Нововоронцовка та вертушок. та дати там хлопцям квадрациклів пару сотень а може і більш шоб вони швидко продвинувшись на лівом березі Дніпра обрушили оборону орків. там у орків військ нема. один полк на 100 км фронту стоїть
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15.09.2023 19:14 Ответить
Ми, як пересічні диванні мрійники, можемо лише фантазувати щодо бажаних "героїчних епізодів", а в Генеральному штабі бачать всю картину більш професійно і детально.
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15.09.2023 19:35 Ответить
Передивились бойовиків?
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15.09.2023 19:42 Ответить
згоден частково
просто треба писати 3 ОШБ АЗОВ
і нагадувати це весь час
а ти трохи не коректно про ЗСУ
тому СЛАВА ЗСУ
СЛАВА АЗОВУ
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15.09.2023 23:23 Ответить
То так.
Тарганів не вмовляють, не залякують і не переконують.
Просто знищують.
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15.09.2023 17:50 Ответить
Пацаны, многих знаю лично, выживите, после победы много дел!
Всех ждём! Всех любим!
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15.09.2023 17:50 Ответить
Справ не менше важливих, як зараз,особливо для патріотів, нації, бо перемога над кацапами, важлива, але,на жаль тільки частина перемоги за Велику Україну.
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16.09.2023 08:42 Ответить
Дякуємо за ПОДВИГ.
Повертайтесь додому живі,неушкоджені та з ПЕРЕМОГОЮ!
не жалійте на рашистів ні куль ні ракет та снарядів! Бережіть себе в першу чергу! Ще раз дякуємо за наше більш-менш спокійне життя в тилу!!
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15.09.2023 17:55 Ответить
Ми, хто сидить дома в кріслах та на диванах, повинні бути до кінця свого життя бути вдячні цим Героям.
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15.09.2023 17:57 Ответить
+💯
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15.09.2023 18:06 Ответить
Ну, не треба так геть уособлювати, хтось же в резерві, хтось поки не мобілізований, хтось на броні, тобто важливий для виробництва - медицини і пр., Тобто в тилу - не значить от на дивані . 😳
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15.09.2023 20:53 Ответить
Все дуже добре, хлопцям респект і шана.

Журналістам - не пишіть 3ОШБр, це не правильно, хоча би пробіл поставте: 3 ОШБр
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15.09.2023 17:58 Ответить
Глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. На самолете его доставляли в Москву, но врачи ничем не смогли помочь, после чего Кадырова вновь вернули в Чечню. Сейчас его планируют перевести на лечение за границу, скорее всего, в ОАЭ.

Об этом сообщают источники OBOZREVATEL в чеченской диаспоре. По их словам, после того, как московские врачи оказались не способны вывести из комы Кадырова, его вернули обратно в Чечню - оттуда его планируют транспортировать за границу.
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15.09.2023 19:04 Ответить
Та нехай сидить в тій комі , навіщо турбувати, усипили би абищо.
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15.09.2023 20:57 Ответить
Чечня готує кинджали Тейп Беной так "залив сала за шкуру" решті чеченців що там "будут резать много баран"
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15.09.2023 21:09 Ответить
пишите правду - в наркотической коме
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15.09.2023 21:18 Ответить
Мені не доповідали
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15.09.2023 21:41 Ответить
пересічним диванним мрійникам не доповідає навіть жінка
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15.09.2023 22:04 Ответить
Не втікачам від призову судити холодноярця!
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17.09.2023 07:17 Ответить
*****, каким надо быть дебилом
Чтобы полезть воевать с украинцами
Украинец за свою прекрасную землю -удавит
Ну это же ясно как дважды два
Путин - редкий дебил
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15.09.2023 18:02 Ответить
Ото радійте,що він дебіл.До 22 року путін скупав Україну,а у 22 вирішив взяти нахрапом.Думав,що вийде.То і стало початком його кінця.
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15.09.2023 18:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
хлопцям , які загинули...

Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
переможцям!!!
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15.09.2023 18:03 Ответить
Господь!!! дякую. Бережи Ангелів Своїх--ЗСУ
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15.09.2023 18:04 Ответить
а про піхоту забули, нібито її там і небуло зовсім, позиції мабуть штурмовики тримали, і пгранцов доречі теж
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15.09.2023 18:04 Ответить
Дурню, штурмовики це і є піхота.
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15.09.2023 19:44 Ответить
про звичайних піхотинців з 33-кі
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15.09.2023 22:30 Ответить
Піхота є різна, дурню. Штурмовики, при розумному командуванні, в окопах сидіти не будуть.
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16.09.2023 18:06 Ответить
Вечная слава погибшим 4 бойцам...смерть даже 1000 кацапов не перекроет смерть одного нашего героя.
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15.09.2023 18:05 Ответить
Героям Слава !
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15.09.2023 18:07 Ответить
Хлопці , Ви наші Герої , дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.09.2023 18:07 Ответить
Слава героям!! сумуємо за полеглими воїнами...
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15.09.2023 18:08 Ответить
Продовжуйте й далі так!
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15.09.2023 18:12 Ответить
кухарчук як завжди, остинь, до виборів ще далеко. Вибивали багато підрозділів, тільки хтось штурмує і гине а хтось на цих подвигах піариться!
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15.09.2023 18:15 Ответить
Як хто? Зе.
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15.09.2023 18:19 Ответить
Вони творять історію Бригади. Прямо зараз.
Мають повне право героїзувати свою частину. І для себе особисто, і для рекрутинга.
Ти думаєш, як набирати одних з найсмілівіших воїнів? Мовчки?
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15.09.2023 18:25 Ответить
ти читати вмієш? якщо не знаєш хто такий кухарчук то сиди мовчки.
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15.09.2023 18:34 Ответить
если знаешь то расскажи. а то охаеваешь человека не обьяснив.
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15.09.2023 19:40 Ответить
Дякуємо всім і кожному воїну , справжні Герої!
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15.09.2023 18:17 Ответить
Дякуемо ЗСУ ‼️‼️‼️‼️

ЦІКАВИЙ КОМЕНТ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011392028724&comment_id=Y29tbWVudDo3MjY2MTQyNjYxNDcwMjNfMjU3NjQ2MDEyNTg0NDY2Ng%3D%3D&__cft__[0]=AZV8fvKvhV-g1ZCBA5g4MS3CvA4zKUCQtKzHMOSQTFmOwpwZ329Ulh-SEgC3mXg_ITA4piE4GksU4Q_ku-f6VR-6UC293luFtJAA9pN06xSxCC9PXUBSV5JvRJ2RtOgWaA6jtGhnEGVodwHneENGuxe5Tytl9G3MJCQRleU7csq0AU8qpY6yih6cKvVOsmOUlPg&__tn__=R]-R Марина Андрієнко

Село,звісно шкода.... Пам'ятаю в 14- му році,коли наші десантники йшли на Донецьк

...вийшли люди з цього села і зупинили колону,не пустили.... А на ранок хлопці були атаковані.....Якось так...
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15.09.2023 18:23 Ответить
от те 70 человек пожилых, которые жили в селе до войны, остановили десантников идущих на Донецк? Ага, верю!
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15.09.2023 18:32 Ответить
В квітні 2014 так і було, в Краматорську і в інших місцях тому що наших військових блокували місцеві жителі і не всі командири знаходили вірне рішення на відміну від того командира (було відео) який з гранатою в руці прокладав дорогу для БМП в натовпі цих "українців".
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15.09.2023 19:41 Ответить
Саме так і було. Збирався натовп рускамірців-домбасюків, попереду баби з дітьми, з немовлятами в тому числі, кидаються на техніку ... З прокляттями біндерівським хахлам. Що треба було робити, давити їх колесами і гусеницями, чи стріляти? Ніхто ж не був морально готовий до такого. Це зараз наші злі, мало зважали б на бидло.
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15.09.2023 19:50 Ответить
Якби тоді розуміли,яку загрозу несе українсько-кацапське і проче бидло. Але було так. Ми ж не поляки з прибалтами,тому й маємо таку війну,з такою владою.
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16.09.2023 08:47 Ответить
Треба було перед тим, у якомусь селі, заїхати на ставок і попросити пацанів наловити вам жаб, яких потім кинути у той натовп - баби порозбігались би з диким вереском, а мужикам можна і прикладом в рило. Інший варіант - самим надівши протигази, розфігачити вулик.
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16.09.2023 11:00 Ответить
Это не та Андреевка.
То в районе между Краматорском и Славянском.
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17.09.2023 08:46 Ответить
бригада (от 2 000 до 4 000)
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15.09.2023 18:26 Ответить
Не плач козломордий, дійде і до тебе черга.
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15.09.2023 18:39 Ответить
собака лаяла на дядю фраера
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15.09.2023 18:40 Ответить
Ти часом не заблукало лаптєноге хрюзькоязичне. Брись в спам.
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15.09.2023 18:44 Ответить
На коменти Ц частенько залазить кирзово-портяночне бидло. І як би воно не маскувались, сморід обісраних та засцяних штанів їх моментально видає.
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15.09.2023 19:53 Ответить
Щіро вітаю ЗСУ і народ України з новою Перемогою!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Героям слава!
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15.09.2023 18:35 Ответить
Хлопці, коли чуєте гасло Слава героям - це про Вас.
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15.09.2023 18:35 Ответить
Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати (Г. Сковорода)
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15.09.2023 18:37 Ответить
хіба ?Сковорода?
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15.09.2023 18:41 Ответить
ЗА УКРАЇНУ-НЕ ВМИРАТИ, А ВБИВАТИ.

Г. С. Сковорода.

Україну все ховають вороги закляті,

А козаки вже відродились майже в кожній хаті.

Хай лютує ворожина,вітер дме зустрічний.

Пам'ятай,сусід північний-ворог наш одвічний.

Насаджав він козачків засланих у владу.

Треба бити ворогів з переду та с заду.

Щоб народу страшна лють курв тих зустрічала,

Щоб у них по під ногами скрізь земля палала.

Хлопців били,та за грати,щоб нас налякати?

Ви міркуйте,як втікати з нашої Хати.

Патріотів не злякати!Кайся курво,кайся!

Гнів народу підпалили,тепер начувайся.
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21.11.2023 10:35 Ответить
Гарні новини, слава Богу, слава ЗСУ.
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15.09.2023 18:37 Ответить
Чим більше мертвих росіян тим краще
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15.09.2023 18:43 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/15/7419999/ Бельгия предоставит свои F-16 для обучения украинских пилотов
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15.09.2023 18:45 Ответить
https://youtu.be/-Ex8HIrKcro Освобождение Андреевки: ВСУ показали, как предлагали россиянам сдаться - Видео
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15.09.2023 18:50 Ответить
Смерть кацапам!
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15.09.2023 19:26 Ответить
Слава ЗСУ! Бережи ВАС Бог! Т.Г.Шевченко*Кацапа звідусіль жени!Хай здохне в ямі при дорозі! Ти подаєш йому води,а він вже сере на порозі!
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15.09.2023 19:57 Ответить
Так а де було сказано, що це за увесь час боїв за даний населений пункт втрати складають 4 особи?? Це тільки за один штурм. А так кожного дня протягом місяців, українська земля окроплювалась кров'ю наших бійців. Зрозуміло що в боях за Бахмут і околиці наші втрати складають тисячі вимитими і кілька десятків тисяч пораненими(((
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16.09.2023 02:16 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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16.09.2023 11:19 Ответить
Рідненькі, ви найкращі в світі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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16.09.2023 14:06 Ответить
 
 