Уничтожение вражеской бронемашины германским высокоточным снарядом SMArt 155. ВИДЕО
Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Данила с помощью высокоточного германского снаряда SMArt 155 калибра 155 миллиметров уничтожили российскую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник.
SMArt 155 – германский высокоточный снаряд, спроектированный для стрельбы на большие расстояния из гаубиц и самоходных артиллерийских установок для поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении.
Топ комментарии
+10 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+7 Сергей Кушнир #474364
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+5 Сергей Кушнир #474364
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... 9 разів упав.
СтрековаДиркіна опустили в прес хаті
Этапом из Твери - зла немерено...
Снаряд стоит 81 000 евро.
Сколько стоит БМП или Маталыга? Тот кто наводил на цель о чем думал - поразить самую важную цель в российской обороне, типа гаубицу, опорник, танк или просто шо-то увидеть и шмальнуть?
Кажись понабирали в аэроразведку ботанов, которые даже азов науки снайпера не знают, типа что важнее у врага - командир, пулеметчик, снайпер или радист...