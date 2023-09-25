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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеской бронемашины германским высокоточным снарядом SMArt 155. ВИДЕО

Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Данила с помощью высокоточного германского снаряда SMArt 155 калибра 155 миллиметров уничтожили российскую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник.

SMArt 155 – германский высокоточный снаряд, спроектированный для стрельбы на большие расстояния из гаубиц и самоходных артиллерийских установок для поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении.

Также смотрите: Артиллеристы 24-й бригады уничтожают вражескую технику на Донецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2338) Германия (6955) артиллерия (635) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251)


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Топ комментарии
+10
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25.09.2023 09:49
+7
Російські военкори пишуть, що на Ігоря Стрєлкова було скоєно напад під час прогулянки до СІЗО і зараз він виглядає так.

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25.09.2023 09:54
+5
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25.09.2023 09:58
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25.09.2023 09:49 Ответить
Не в хвост, так в гриву...
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25.09.2023 09:50 Ответить
Російські военкори пишуть, що на Ігоря Стрєлкова було скоєно напад під час прогулянки до СІЗО і зараз він виглядає так.

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25.09.2023 09:54 Ответить
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25.09.2023 09:58 Ответить
Такий макіяж єму ідьот
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25.09.2023 10:12 Ответить
Зашпортався і впав.
... 9 разів упав.
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25.09.2023 11:19 Ответить
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25.09.2023 11:22 Ответить
Чекаемо на новину Стрекова Диркіна опустили в прес хаті
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25.09.2023 10:15 Ответить
вот это погулял так погулял
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25.09.2023 10:18 Ответить
Донор почек для Кадырки!
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25.09.2023 12:35 Ответить
Владимирский централ - ветер северный!
Этапом из Твери - зла немерено...
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25.09.2023 19:10 Ответить
США помогут укрепить энергосистему Украины: подписали соглашение на 522 млн долларов
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25.09.2023 10:22 Ответить
Громкость звука в видео на цензоре идиотская .
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25.09.2023 10:26 Ответить
у меня нормальная
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25.09.2023 10:28 Ответить
мужиг, проверь своё железо, звук норм.
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25.09.2023 11:25 Ответить
Немужих , если тебе посоветуют проверить свои мозхи , не обращай внимания . У них есть , пусть и проверяют .
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25.09.2023 14:12 Ответить
Гриша, это Миша. Дубль два для альтернативно развитых: проверь своё железо, у всех звук нормальный.
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25.09.2023 14:37 Ответить
Ладно , отвечу , невзирая на то с кем общаюсь . При включении на воспроизведение видео на сайте , звук всегда на максимуме и начинает орать что есть дури . После уменьшения вручную всё нормально . Но каждое новое видео опять звук на максимуме .
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25.09.2023 15:00 Ответить
на максимум ты его поставил в своём железе.открой микшер и сбрось
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25.09.2023 15:15 Ответить
Нет там ничего в микшере конкретно по видео . Есть общий на браузер , никогда на максимуме не был . В ютубе предустановленные регулировки действуют , а на цензоре - нет . При включении всегда на максимуме .
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25.09.2023 19:31 Ответить
БРАУЗЕРНЫЙ СТАВЬ НА 15%, береги свои ухи
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26.09.2023 00:19 Ответить
Теперь про аэроразведчиков и их подготовке.
Снаряд стоит 81 000 евро.
Сколько стоит БМП или Маталыга? Тот кто наводил на цель о чем думал - поразить самую важную цель в российской обороне, типа гаубицу, опорник, танк или просто шо-то увидеть и шмальнуть?
Кажись понабирали в аэроразведку ботанов, которые даже азов науки снайпера не знают, типа что важнее у врага - командир, пулеметчик, снайпер или радист...
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25.09.2023 10:52 Ответить
Розумію пана... То ж і наші спочатку вагалися: бити чи не бити, зателефонували Шольцу, а він каже - бийте, в нас такого добра ще багато.
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25.09.2023 12:26 Ответить
 
 