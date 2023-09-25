Уничтожение вражеской бронемашины германским высокоточным снарядом SMArt 155. ВИДЕО

Артиллеристы 24-й ОМБр имени короля Данила с помощью высокоточного германского снаряда SMArt 155 калибра 155 миллиметров уничтожили российскую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку украинских воинов снял беспилотник.

SMArt 155 – германский высокоточный снаряд, спроектированный для стрельбы на большие расстояния из гаубиц и самоходных артиллерийских установок для поражения как стационарной бронетехники, так и техники в движении.

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