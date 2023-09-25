Пилот дрона-камикадзе проводит БПЛА между деревьями и направляет его прямо в блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Украинский пилот дрона-камикадзе с гроссмейстерской точностью поразил блиндаж российских оккупантов посреди леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись филигранной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"На этих кадрах не будет ни прямого попадания, ни эффектного подрыва боекомплекта. На этом видео - некий фантастический, гроссмейстерский уровень боевой работы украинского оператора FPV-дрона и новое слово в войне квадрокоптеров. Увлекательное пилотирование высочайшего уровня - между стволами деревьев, с разной быстротой, и самым точным, как в игольное ушко, попаданием в блиндаж оккупантов. Браво, ас! Суперсилу демонстрирует сводная тактическая группа "Адам" и 2-й стрелковый батальон имени Тараса Бобанича 67-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии.

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