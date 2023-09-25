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Новости Видео Война
14 093 28

Пилот дрона-камикадзе проводит БПЛА между деревьями и направляет его прямо в блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Украинский пилот дрона-камикадзе с гроссмейстерской точностью поразил блиндаж российских оккупантов посреди леса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись филигранной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"На этих кадрах не будет ни прямого попадания, ни эффектного подрыва боекомплекта. На этом видео - некий фантастический, гроссмейстерский уровень боевой работы украинского оператора FPV-дрона и новое слово в войне квадрокоптеров. Увлекательное пилотирование высочайшего уровня - между стволами деревьев, с разной быстротой, и самым точным, как в игольное ушко, попаданием в блиндаж оккупантов. Браво, ас! Суперсилу демонстрирует сводная тактическая группа "Адам" и 2-й стрелковый батальон имени Тараса Бобанича 67-й отдельной механизированной бригады", - говорится в комментарии.

Смотрите также: Оккупант попал под гусеницу своей бронемашины, убегая от украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) боевые действия (4049) Бутусов Юрий (4358) дроны (3917) 67 ОМБр (18)


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Топ комментарии
+26
Оператору - респект. Майстерність рівня Бог.
Звукорежисеру - двійка
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25.09.2023 10:47
+18
Рано чи пізно FPV почнуть масово оснащувати камерами нічного бачення, і тоді картина війни зміниться ще більше.
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25.09.2023 10:47
+15
ювелірна робота...думаю що за цивільного життя добре в комп'ютерні ігри грав
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25.09.2023 10:58
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Рано чи пізно FPV почнуть масово оснащувати камерами нічного бачення, і тоді картина війни зміниться ще більше.
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25.09.2023 10:47 Ответить
Оператору - респект. Майстерність рівня Бог.
Звукорежисеру - двійка
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25.09.2023 10:47 Ответить
Цейво...таки добре
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25.09.2023 10:50 Ответить
Нафіга викладати? Тепер кацапи двері будуть сіткою завішувати...
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25.09.2023 10:50 Ответить
смішний ти...
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25.09.2023 10:57 Ответить
та дурню хоч палець покажи...
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25.09.2023 10:59 Ответить
скількт бачу твої тези, все тобі "навіщо казали-навіщо показали?" Лячно до нестями, не знав що і палець тебе лякає
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25.09.2023 11:06 Ответить
...а раптом це середній палець?
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25.09.2023 11:13 Ответить
Аби ти крім як дивитись шоу спробував аби що зробити - може б і навчився доцільності дій.

А так - аби клоуни, шоу з фейерверками та " а какая разіца "...
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25.09.2023 11:24 Ответить
ти забув щось про "кацапа" написати...незачот
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25.09.2023 11:47 Ответить
ну ти ж зараз не подаєш ознак кацапа (ростеш потроху) - отже у даному випадку це недоречно.
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25.09.2023 11:59 Ответить
"доброго вечора, ми з України"
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25.09.2023 10:56 Ответить
ювелірна робота...думаю що за цивільного життя добре в комп'ютерні ігри грав
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25.09.2023 10:58 Ответить
"Безкоштовна доставка до вашої оселі. Не замовляли? Пофіг - вже оформлено!"
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25.09.2023 10:59 Ответить
Майстерний оператор дрону! Респект! Слава ЗСУ!👍🙏🙏🙏
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25.09.2023 11:12 Ответить
А ми до вас, в ранковий час...)))
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25.09.2023 11:24 Ответить
Оо, провів операцію, зробив декілька ''харошіх кацапів''👍
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25.09.2023 11:24 Ответить
100 ня таких пилотов на каждое направление и прорыв обеспечен
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25.09.2023 11:28 Ответить
грубо говоря 5ть направлений по 5ть вылитов за сутки это около 2500-3000 кацапов за сутки только от дронов FPV
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25.09.2023 11:32 Ответить
Вот и вы, с прибытием, здрасте.
Как здоровьице? 🤣🤣🤣
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25.09.2023 11:28 Ответить
кіберспортсмен
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25.09.2023 11:29 Ответить
А як там поживає той деятель що казав "весільні дрони, ситуацію не змінять, вони не важливі мені війскові сказали"? Щось не чутно про нього....
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25.09.2023 11:32 Ответить
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25.09.2023 12:21 Ответить
Туки-туки!!! Не ждали, падлы?
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25.09.2023 12:27 Ответить
♂️Full Master♂️
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25.09.2023 12:50 Ответить
Гарна робота.
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25.09.2023 13:51 Ответить
Тук, тук - принес посылку для вашего "малчика" 😀 Только я вам её отдам! 💣💥
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25.09.2023 15:37 Ответить
Курьера на дом заказывали?))
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25.09.2023 17:32 Ответить
 
 