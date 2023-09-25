Боевая работа бойцов 40-й артбригады имени Великого князя Витовта. ВИДЕО

Бойцы 40-й артбригады имени Великого князя Витовта опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты моменты ликвидации позиции операторов БпЛА, попадания в склад боеприпасов и уничтожения вражеского миномета.

"Работают "Крабы". Воины 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта показали кадры своей боевой работы. На видео можно видеть уничтожение позиции БпЛА, БК и миномета оккупантов", - говорится в комментарии к видео.

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