Партизаны обесточили базу рашистов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторные установки, снабжавшие рашистов электроэнергией.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"В Мариуполе Сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между ЖМР-23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством. Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности", - отметил он.
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