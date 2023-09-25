Партизаны обесточили базу рашистов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторные установки, снабжавшие рашистов электроэнергией.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе Сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между ЖМР-23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством. Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности", - отметил он.