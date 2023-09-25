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Партизаны обесточили базу рашистов в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторные установки, снабжавшие рашистов электроэнергией.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе Сопротивление обезвредило трансформаторные установки в районе между ЖМР-23 и с. Старый Крым, которые обеспечивали базу оккупантов электричеством. Огненное Сопротивление сопровождалось яркими спецэффектами в виде черного дыма и, как следствие, повышенным уровнем тревожности", - отметил он.

Автор: 

Мариуполь (5713) партизаны (179)


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Партизани іпашать кацапів!
Слава Українському Підпіллю!!!
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25.09.2023 17:18 Ответить
Брату заступника голови ОП Ростиславу Шурмі тепер нові відшкодування напевно будуть .
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25.09.2023 17:28 Ответить
а в Ялте свет пропал ..... на два дня
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25.09.2023 17:38 Ответить
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25.09.2023 18:03 Ответить
По такому случаю вечером обезвредим 0,5 водочки.
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25.09.2023 18:12 Ответить
 
 