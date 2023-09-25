Украинская артиллерия уничтожает российскую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецке. ВИДЕО
Наши артиллеристы уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео успешной атаки на технику оккупантов.
Топ комментарии
+11 Rusin
показать весь комментарий25.09.2023 19:13
+7 Шимус
показать весь комментарий25.09.2023 20:15
+6 Психіатрична Лікарня 2
показать весь комментарий25.09.2023 18:28
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий25.09.2023 18:18 Ответить Мне нравится 3
Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий25.09.2023 19:09 Ответить Мне нравится 1
alexandr shamov
показать весь комментарий25.09.2023 23:12 Ответить Мне нравится 1
✘
Психіатрична Лікарня 2
показать весь комментарий25.09.2023 18:28 Ответить Мне нравится 6
neverlok lok
показать весь комментарий25.09.2023 18:32 Ответить Мне нравится 0
Rusin
показать весь комментарий25.09.2023 19:13 Ответить Мне нравится 11
Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.09.2023 19:47 Ответить Мне нравится 1
Шимус
показать весь комментарий25.09.2023 20:15 Ответить Мне нравится 7
ПравдаЛюбка
показать весь комментарий25.09.2023 21:39 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль