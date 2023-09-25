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Украинская артиллерия уничтожает российскую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецке. ВИДЕО

Наши артиллеристы уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео успешной атаки на технику оккупантов.

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Автор: 

Донецьк (6322) уничтожение (6923) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+11
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25.09.2023 19:13
+7
Парни,не существует никакой «великой русской империи» и нет никакой «великой русской нации» Есть куча говна,в которую очередной обоссаный диктатор,бросает пачку дрожжей..
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25.09.2023 20:15
+6
ратуйте, дамбят ковбас!
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25.09.2023 18:28
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А чого нема "салютації"?
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25.09.2023 18:18 Ответить
Видимо очень удачное попадание. Прямо в установку. Там все разорвало.
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25.09.2023 19:09 Ответить
я тоже возмущен
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25.09.2023 23:12 Ответить
ратуйте, дамбят ковбас!
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25.09.2023 18:28 Ответить
МЛРС ?
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25.09.2023 18:32 Ответить
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25.09.2023 19:13 Ответить
В цій новині ключове є" в Донецьку")
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25.09.2023 19:47 Ответить
Парни,не существует никакой «великой русской империи» и нет никакой «великой русской нации» Есть куча говна,в которую очередной обоссаный диктатор,бросает пачку дрожжей..
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25.09.2023 20:15 Ответить
Аж сюди смердить не митою кацапщиною!
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25.09.2023 21:39 Ответить
 
 