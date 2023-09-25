Украинская артиллерия уничтожает российскую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецке. ВИДЕО

Наши артиллеристы уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано видео успешной атаки на технику оккупантов.

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