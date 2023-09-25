FPV-дрон догоняет квадроцикл, которым эвакуировали раненых оккупантов. ВИДЕО

На одном из направлений фронта наши военные выследили россиян. Раненого оккупанта захватчики загрузили на квадроцикл и планировали эвакуировать. Однако наши операторы БПЛА FPV-дроном "догнали" группу оккупантов и ликвидировали их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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