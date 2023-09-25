FPV-дрон догоняет квадроцикл, которым эвакуировали раненых оккупантов. ВИДЕО
На одном из направлений фронта наши военные выследили россиян. Раненого оккупанта захватчики загрузили на квадроцикл и планировали эвакуировать. Однако наши операторы БПЛА FPV-дроном "догнали" группу оккупантов и ликвидировали их.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+43 Яр Холодний
показать весь комментарий25.09.2023 20:31
+26 віктор федорович #394174
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Перед тим як викладати подібні відео авторам потрібно кілька разів думати головою. Інакше кілька хвилин гарного відосіка - можуть стати роками тюремного увязнення для українскього солдата
Але лохторат Зеленського прангне відосіків - замість тобго щоб думати головою
Кацапи - брехуни... Це відомо всім... З поля бою тікають за найменшої можливості... Це відомо всім... Звідки оператор знав, що то - не обман?
От як би дрон прилетів під час погрузки, це було б правове знешкодження військових держави-агресора!
А коли вже сіли і поїхали та ще й видно забинтованого пораненого....
- Слава Йсу!...
- Вовіки слава!
- Сідайте, дідо, підвеземо!
- Дякую, я почекаю...
Йде стрій солдат. Співають: "Ой ти Галю, Галю молодая...".
- Добридень, діду!
- Добридень, хлопці!...
- Ходімте з нами, ми Вам козуба донесемо...
- Та ні, дякую...Я почекаю...
Їде полуторка. З кузова виглядають синьо-червоні кашкети.
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