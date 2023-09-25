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FPV-дрон догоняет квадроцикл, которым эвакуировали раненых оккупантов. ВИДЕО

На одном из направлений фронта наши военные выследили россиян. Раненого оккупанта захватчики загрузили на квадроцикл и планировали эвакуировать. Однако наши операторы БПЛА FPV-дроном "догнали" группу оккупантов и ликвидировали их.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Читайте также: ВСУ успешно отражают атаки в районе сел Работино и Вербовое, идет контрнаступательная операция, - Силы обороны

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ликвидация (3538) дроны (3917)


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Топ комментарии
+43
На квадроциклі не було чітких знаків Червоного Хреста Вони не підпадають під статус "санітарно-евакуаційний транспорт"
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25.09.2023 20:31
+26
Вбивати можна лише здорових русскіх? з довідкою від лікаря?
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25.09.2023 20:29
+24
Ну, как покатались?
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25.09.2023 20:22
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Ну, как покатались?
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25.09.2023 20:22 Ответить
Концовка улыбнула
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25.09.2023 20:45 Ответить
👍
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26.09.2023 12:41 Ответить
Вбивати можна лише здорових русскіх? з довідкою від лікаря?
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25.09.2023 20:29 Ответить
Вбивати треба любых кацапов, но из за дибильного ролика через пять лет очередного Маркива вся страна будет из итальянской тюрьмы вытаскивать.
Вы потом постебетесь.
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25.09.2023 22:13 Ответить
Согласен
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25.09.2023 20:29 Ответить
а де там поранені? там всі здохлі.
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25.09.2023 20:29 Ответить
кацапи не люди
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25.09.2023 20:29 Ответить
ЛПІ або по-русскі ЧОС - так пропоную називати лаптєногіх. Поширюйте. Челвекообразниє существа - людиноподібні істоти!
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25.09.2023 21:22 Ответить
той що за кермом не був поранений, це вєрняк. В нього і цілили
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25.09.2023 20:30 Ответить
На квадроциклі не було чітких знаків Червоного Хреста Вони не підпадають під статус "санітарно-евакуаційний транспорт"
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25.09.2023 20:31 Ответить
нападати на медичні формування та санітарно-транспортні засоби, які мають належні відмітні емблеми (знаки) і сигнали, хоча відсутність емблем не означає відсутність захисту, що надається таким об'єктам, але ускладнює ідентифікацію таких об'єктів;

Перед тим як викладати подібні відео авторам потрібно кілька разів думати головою. Інакше кілька хвилин гарного відосіка - можуть стати роками тюремного увязнення для українскього солдата
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25.09.2023 21:33 Ответить
І хто ж їх посадить? Часом не ти?
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25.09.2023 21:48 Ответить
Ви випадково не виборець Зеленського?
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25.09.2023 21:51 Ответить
Випадково ні. А що? Це має до справи якесь відношення?
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25.09.2023 21:53 Ответить
кацапи мають здихати скрізь, там взагалі не зрозуміло їх стан і куди їхали, а може на позиції, тому їх треба вбивати скрізь і завжди. і тебе сортирного виборця шмарклявого гундоса ніхто питати не буде.
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25.09.2023 22:13 Ответить
Вітаю, ви вже по рівню розуму, здатності до аналізу та вихованню цілком підходите бути народним депутатом партії "Плуги народу".
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25.09.2023 23:22 Ответить
Я не вибирав, ні Zеленьського, ні слуг, але мене це відео зовсім не щокує! Ця легкопоранена істота, через місяць знову могла б стріляти в наших захисників мародерити, гвалтувати, вбивати цивільних. А так все добре, знало падло, куди їхало!
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26.09.2023 10:21 Ответить
тут не питання про орків . Тут питання - що такі відео -можуть стати підставою для судових перслідуваняь українських солдат після війни судовими органими ЄС наприклад .
Але лохторат Зеленського прангне відосіків - замість тобго щоб думати головою
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26.09.2023 10:52 Ответить
Червінського вже ув'язнили...
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25.09.2023 21:55 Ответить
Як можна порівнювати помсту картавої вахлі з утилізацією п*рів?
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25.09.2023 22:01 Ответить
Ніхто садити наших не буде, але такі відео прекрасно викорестає ворожа пропаганда як для свого свинонаселення так і на зовнішньому міжнародному рівні. Шкідливе відео так, то. Забаранило і доре, але вихвалятись цим це вже шкідливий перебор.
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25.09.2023 22:29 Ответить
Абсолютно з вами згоден
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25.09.2023 23:14 Ответить
А хто сказав, що там везли поранених? "Какие ваши даказательства?" Читав колись спогади німецького льотчика про Сталінград Вони на "Юнкерсах" вивозили поранених звідти Так от - коли винесли з літака чергові ноші з офіцером, що пролежав, весь забинтований, мовчки, весь політ - він зіскочив з нош і з радісними криками став бігать по аеродрому Перевірили: ніяких ран не виявили - перев"язки виявилися "липовими" Відвели на край аеродрому і розстріляли
Кацапи - брехуни... Це відомо всім... З поля бою тікають за найменшої можливості... Це відомо всім... Звідки оператор знав, що то - не обман?
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26.09.2023 05:28 Ответить
навіщо ви сюди завязуєте юридичний бік? я ж кажу, що юридично наслідків не буде, а от репутаційні втрати невідворотні, якщо правильно карти розіграть. Україна і українці розуміють війну, а всі інші не дуже, а тому проманіпулювать в цій ситуації з типу бідними пораненими свинями в трусіках тількі ідіот не зможе.
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26.09.2023 09:25 Ответить
"Нульовий"! А я завжди на все з "юридичного боку" дивлюся! Бо подібні речі завжди закінчуються "юриспруденцією" - тобто судовим розглядом Якщо тобі це - тяжко для сприйняття - то це твої проблеми (ми з тобою вже кілька разів сперечалися - рівень твого інтелекту мене "не вразив")
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26.09.2023 11:57 Ответить
Діду, чого від теба так різко засмерділо? Всрався?
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26.09.2023 22:13 Ответить
То тобі "пазухою підійшло"!
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27.09.2023 03:19 Ответить
тобто ви пропонуєте дати шанс оркам,щоб вони потім вбили наших дітей або згвалтували жінок?Логіка зеленого бабуїна!
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26.09.2023 10:17 Ответить
Здатність думати та аналізувати то не ваше
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26.09.2023 10:54 Ответить
Розпізнавальних знаків немає. А переносити одне одного на ношах - це росіянська народна забава.
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26.09.2023 10:20 Ответить
Так, "зальот" шо називаеться 100%!
От як би дрон прилетів під час погрузки, це було б правове знешкодження військових держави-агресора!
А коли вже сіли і поїхали та ще й видно забинтованого пораненого....
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26.09.2023 11:48 Ответить
Хто їх, блд, сюди звав????! Убивці прийшли убивати, всьо! Поранений москаль може накоїти стільки лиха ,що й сто сомалійських піратів не справляться. Тому кожна кацапська смерть --- врятоване українське життя. Життя дитини, життя дорослого. Навіть життя песика чи котика. Продовжуйте , браточки, не сумнівайтесь, слава ЗСУ!!
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25.09.2023 20:44 Ответить
Головне, що ні одна людина не постраждала! Але я згоден, що зайвий свинячий вереск нам не потрібен! Але я хотів би, щоб це показували поросяцуценям, що воно буде з ним, як що і воно полізе до України!!!
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25.09.2023 20:49 Ответить
тут хз - снимал один, летел второй, не факт, что координация вообще была - лучше бы прям к толпе здоровых в берлогу залететь, нет?
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25.09.2023 21:23 Ответить
Супер, білети до кобзона отримали на ходу
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25.09.2023 20:25 Ответить
Рашисти вдало евакуювались до пекла...
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25.09.2023 20:28 Ответить
Особливо доставили суворі сільські байкери
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25.09.2023 20:30 Ответить
По данным Сил специальных операций Украины, БДК «Минск» должен был покинуть сухой док на следующий день и выйти на боевое дежурство в Чёрное море, поэтому личный состав был на борту. В результате ракетного удара 13 сентября безвозвратные потери составили 62 члена экипажа.
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25.09.2023 20:36 Ответить
"Сидить старий дід на узліссі, край дороги. Поряд - козуб з грибами... Їдуть хлопці на возі, у кашкетах з "тризубами", співають: "Понад гаєм зелененьким Ходить Довбуш молоденький...".

- Слава Йсу!...

- Вовіки слава!

- Сідайте, дідо, підвеземо!

- Дякую, я почекаю...

Йде стрій солдат. Співають: "Ой ти Галю, Галю молодая...".

- Добридень, діду!

- Добридень, хлопці!...

- Ходімте з нами, ми Вам козуба донесемо...

- Та ні, дякую...Я почекаю...

Їде полуторка. З кузова виглядають синьо-червоні кашкети.

- О, гляди, старый хрыч бандеравский, сидит!...

- Ну от я й дочекався, - сказав дід, дістаючи з козуба протитанкову гранату...

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26.09.2023 05:07 Ответить
Їхали кацапи, торохтів їх трахтор
Раптом за спиною та й рвонув...
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25.09.2023 20:38 Ответить
Їхали кацапи, по чужій державі.
Астапа Бєндєру, шоп арєставать.
Потім як в'їбало, щось з Небес блакитних,
Бєзвєсті прапавшіє, по частях лежать.

Плаче мама й папа, бо такі закони,
бєзвєсті пропавшим - пісю, не Жигуль...
Жалость-то, що Ванька, був єдиним сином.
Треба було папє, ще раз! От рагуль...
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25.09.2023 21:19 Ответить
"Ани летят на "Ладе" - как в карете -
На кладбище пагибших сынавей!
И с завистью им вслед глядят саседи,
Радившие кагда-то дачерей!"
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26.09.2023 05:11 Ответить
!!!
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25.09.2023 20:38 Ответить
Нижний чин Бумбараш

принял геройскую смерть.

За веру, царя и отечество.

При посредстве...

воздушного шара.
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25.09.2023 20:40 Ответить
Они уже подсчитывали, за сколько продадут его почки, то, сё,
а тут вся арифметика накрылась.
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25.09.2023 20:43 Ответить
Сумніваюся, що їх підберуть, до того поки вони не засмерділи, чи песики зі свинями не з'їли! Та зовсім сумніваюся, що їх взагалі підберуть, касаби...
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25.09.2023 21:03 Ответить
У Творця з почуттям гумору все добре. Він створив свинособак для того, щоб інші Народи бачили, як жити неправильно і чим ЦЕ ВСЕ закінчується...
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25.09.2023 20:55 Ответить
Друг Пушкына - Чаадаєв, колись писав, що "русские" народжені для "назидания человечеству" - як не треба себе вести
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26.09.2023 05:17 Ответить
Прокатились с огоньком!
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25.09.2023 20:59 Ответить
Це точно!
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25.09.2023 21:04 Ответить
Ранили второй раз.
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25.09.2023 21:05 Ответить
Шо ви, пацики, на моциках, з повним баком бензіка...(с)
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25.09.2023 21:22 Ответить
Только перья полетели в разные стороны..
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25.09.2023 21:39 Ответить
Брешеш! не втечеш! 🤣🤣🤣
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25.09.2023 21:46 Ответить
Что-то пошло не так ... З самого початку вторгнення в Україну пішло не так. Життя дало тріщину, дебіли, ***!
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25.09.2023 21:51 Ответить
Схоже, що наздогнали, коли вже поверталися без поранених.... Не хвилюйтеся за кацапів...
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25.09.2023 22:38 Ответить
"Бачок потік..."
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25.09.2023 23:01 Ответить
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26.09.2023 00:16 Ответить
які поранені?
zштурмовік до белуги допився, везли в дурку - от і вся історія...
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26.09.2023 00:34 Ответить
Делай так три раза в день и спина болеть не будет.😂
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26.09.2023 01:26 Ответить
Bingo!!!
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26.09.2023 09:16 Ответить
 
 