ВСУ успешно отражают атаки в районе сел Работино и Вербовое, идет контрнаступательная операция, - Силы обороны

На Мелитопольском направлении продолжается контрнаступательная операция, Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки россиян в районе сел Работино и Вербовое.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что ВСУ продолжают отражать атаки противника в районе Авдеевки. В районе Марьинки враг за прошедшие сутки 14 раз безуспешно пытался взять наши позиции. Уже за эти сутки зарегистрировано еще несколько атак врага.

"Оккупанты несут потери и "отрываются" на мирном населении - бьют артиллерией, "Градами" прямо по Авдеевке", - проинформировал Штупун.

Кроме того, он сообщил, что на Шахтерском направлении украинские защитники продолжают держать оборону, наносят врагу потери и при малейшей возможности пытаются улучшить свое тактическое положение.

Штупун также отметил, что на Мелитопольском направлении идет наша наступательная операция.

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"Мы успешно отражаем атаки противника в районе с. Работино, продолжаем там закрепляться на занятых ранее рубежах. Похожая ситуация возле Вербового. И там, и там по врагу бьет наша артиллерия", – рассказал Штупун.

В общей сложности, по его словам, за минувшие сутки на Таврическом направлении украинские защитники выполнили 821 огневую задачу. Там общие потери врага составили 176 человек. Уничтожены 38 единиц военной техники. Среди них: 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 2 реактивные системы залпового огня.

Также за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 4 склада с боеприпасами и 2 других важных объекта врага, которые занимаются управлением на определенных уровнях.

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