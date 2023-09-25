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Операторы БпЛА обходят антридроновые сетки россиян в Бахмуте. ВИДЕО

Оккупанты завесили улицы Бахмута антидроновыми сетками. Так россияне пытаются защититься от украинских операторов FPV-дронов, регулярно атакующих их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дронов Сил обороны решили проверить эффективность российского изобретения. Инженеры оккупационных войск РФ недооценили мастерство украинских воинов. Вражеская цель была поражена с первой попытки.

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Автор: 

Бахмут (1602) дроны (3917)


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нанотехнологія номер 2
перша, це мангал на танку
а Ви як думали
параша в пєрєді планєти всєй
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25.09.2023 21:35 Ответить
Так, попереду, тільки напрямок на дно, до крейсеру Мацква ...
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25.09.2023 21:39 Ответить
Так, але це таки діє!

Таким чином можно і вхід в бліндаж убезпечити.
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25.09.2023 21:41 Ответить
так, але я про дорогу та танки
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25.09.2023 21:48 Ответить
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25.09.2023 21:41 Ответить
Є і інша інфа - що наш дрон притворився здохшим, просто спланував на посадку, прибігли їхні бійці, взяли його, перенесли, відрапортували керівництву.

Керівництво вирішило подивитись на нього, зібралась велика купа начальників, оточила його, роздивлялась.... і в цей момент дрон самоліквідувався! Разом з великою кількістю їхніх старших офіцерів!

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25.09.2023 21:45 Ответить
сейсмічний датчик цілі з відтермінуванням активації підривача у п'ять-десять хвилин, який активується після посадки. Це не дуже складна технічна задача.
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26.09.2023 01:29 Ответить
Вже є доповнене відео, де наши як раз той танк фіганули https://t.me/uniannet/112510
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26.09.2023 00:06 Ответить
 
 