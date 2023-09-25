Операторы БпЛА обходят антридроновые сетки россиян в Бахмуте. ВИДЕО

Оккупанты завесили улицы Бахмута антидроновыми сетками. Так россияне пытаются защититься от украинских операторов FPV-дронов, регулярно атакующих их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты дронов Сил обороны решили проверить эффективность российского изобретения. Инженеры оккупационных войск РФ недооценили мастерство украинских воинов. Вражеская цель была поражена с первой попытки.

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