Оккупированный Крым атакуют ракеты и беспилотники: на полуострове слышны взрывы. ВИДЕО
25 сентября во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. На полуострове слышны звуки взрывов: местные паблики сообщают о серии атак ракетами и беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после серии атак на полуостров оккупанты перекрыли движение через Крымский мост. А в Севастополе во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.
Также появилась информация, что в воздух с крымских аэродромов поднята почти вся авиация - чтобы уберечь ее от ракет и дронов. Это касается, в частности, вертолетов с джанкойского аэродрома.
Жители Севастополя во время воздушной тревоги не могли попасть в укрытие, потому что оно закрыто, сообщают в телеграмм-канале Крым UA.
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+57 Александр Чуднивец #474549
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"Глухой звук, которий только что било слишно -- ето дємонтаж нєкоєго хйла (раньше єво називалі владімрвладімрч), а также політічєского рєжима, созданого ім за 20 лєт. Спасібо РДК!"
6 метрів проти 4.5, діаметр 80 проти 40, запас ходу 1000 проти 7. Я ще розумію, якщо би габарити були однаковими, чи хоча би пропорційними, чи форма була схожа ... При такому загрублені всі торпеди однакові
Чи на думку редакції я маю за них хвилюватись?
Навіщо ця інфа доводиться до українського читача?
КОБИЛЄ ЧЛЄН ПРІДЄЛАТЬ!
.
Па просьбе ,так би мовити...і Камєшкі з неба ,кожен день ,та не прості ,важкенькі і з вибухівкою
Так что, пока летели ракеты и дроны - летчики успели приехать на аэродром и взлететь?
Однако..
шось мені підсказує нарікань не буде...
По Севастополю кучно пошло, сирены ревут не переставая, люди пошли в бомбоубежища, ПВО чего-то там пытается перехватывать. Тоже самое в Курске и Белгороде.
С каким результатом, мы узнаем, я думаю, завтра, с рассветом. Полагаю, это ночью штатный корабельный состав Черноморского флота или/и его авиации несколько сократится.
Но не будем забегать вперед. Пишут, что россияне срочно поднимают в воздух свою авиацию, пытаются вывести машины из-под удара.
Можно, конечно, использовать цитату из этой мрази Симоньян «соседи, как вам спится» или что-то в этом роде, но я не буду.
Если кто-то думает, что меня все это радует и я тут пляшу на балконе, как кретин Красовский - нет. Война - это плохо, обстрелы, тем более ракетные - очень плохо. Как житель Израиля и бывший военный полевой журналист, отлично знаю, что это такое. Я видел глаза своих детей, когда над домом «Железный купол» перехватывал ракеты.
Но еще я знаю, что украинцы сидят в убежищах с 24 февраля прошлого года (и далеко не все выходят оттуда или добегают до них живыми), знаю, кто все это начал (да все знают) и как это все закончить (тоже - не Бином Ньютона). Так что я в этой ситуации на стороне Украины. С 2014 года, причем.
Крымом все началось, там все и закончится.