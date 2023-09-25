Оккупированный Крым атакуют ракеты и беспилотники: на полуострове слышны взрывы. ВИДЕО

25 сентября во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. На полуострове слышны звуки взрывов: местные паблики сообщают о серии атак ракетами и беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после серии атак на полуостров оккупанты перекрыли движение через Крымский мост. А в Севастополе во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

Также появилась информация, что в воздух с крымских аэродромов поднята почти вся авиация - чтобы уберечь ее от ракет и дронов. Это касается, в частности, вертолетов с джанкойского аэродрома.

Жители Севастополя во время воздушной тревоги не могли попасть в укрытие, потому что оно закрыто, сообщают в телеграмм-канале Крым UA.

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