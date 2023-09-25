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Оккупированный Крым атакуют ракеты и беспилотники: на полуострове слышны взрывы. ВИДЕО

25 сентября во временно оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. На полуострове слышны звуки взрывов: местные паблики сообщают о серии атак ракетами и беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после серии атак на полуостров оккупанты перекрыли движение через Крымский мост. А в Севастополе во время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение.

Также появилась информация, что в воздух с крымских аэродромов поднята почти вся авиация - чтобы уберечь ее от ракет и дронов. Это касается, в частности, вертолетов с джанкойского аэродрома.

Жители Севастополя во время воздушной тревоги не могли попасть в укрытие, потому что оно закрыто, сообщают в телеграмм-канале Крым UA.

Читайте также: Российская ПВО не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства, - Игнат

Автор: 

взрыв (6742) Крым (26384) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+57
Сладкіх снов рашистскіє ублюдкі...
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25.09.2023 22:09
+49
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25.09.2023 22:43
+32
Всьо ідьот па плану )))
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25.09.2023 22:13
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Сладкіх снов рашистскіє ублюдкі...
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25.09.2023 22:09 Ответить
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25.09.2023 22:18 Ответить
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25.09.2023 22:09 Ответить
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25.09.2023 22:11 Ответить
Всьо ідьот па плану )))
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25.09.2023 22:13 Ответить
нова українська розробка - дрони демонтажникі дахів руснявих штабів!
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25.09.2023 22:18 Ответить
Через півроку:

"Глухой звук, которий только что било слишно -- ето дємонтаж нєкоєго хйла (раньше єво називалі владімрвладімрч), а также політічєского рєжима, созданого ім за 20 лєт. Спасібо РДК!"
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25.09.2023 22:35 Ответить
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25.09.2023 22:43 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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25.09.2023 22:47 Ответить
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25.09.2023 22:47 Ответить
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25.09.2023 22:54 Ответить
Екіпаж крутив педалі.
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25.09.2023 22:54 Ответить
Механик ракеты несколько минут был жив и повторял: «Лондон из зе кепител оф грейт бритаин. Айм фром лондон. Ху из он дьюти тудей?»
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26.09.2023 10:09 Ответить
Мощно , ничего не скажешь
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25.09.2023 23:11 Ответить
Наші показали підводний дрон сьогодні, може вже використовують? ))
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25.09.2023 22:11 Ответить
Може.....а ПВО до чого???
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25.09.2023 22:20 Ответить
Так для успішності завжди застосовується комплекс мір ))
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25.09.2023 22:24 Ответить
Це торпеда СЭТ-40.
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25.09.2023 22:28 Ответить
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25.09.2023 22:29 Ответить
https://itc.ua/ua/novini/marichka-video-pershyh-vyprobuvan-pidvodnogo-dronu/
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25.09.2023 22:30 Ответить
сэт-40, как и маричка имеет скорость около 30 узлов, вес - около пол тонны, боевая часть - около 80 кг.
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25.09.2023 22:45 Ответить
Вся остальная начинка, с другими возможностями, зависит от возможностей хай энда на соответствующий момент времени.
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25.09.2023 22:48 Ответить
А ще Марічка має заявлений запас ходу 1000 км проти 7 км, діаметр корпусу 80 см проти 40 см, і чисто візуально підводні крила, яких нема у СЕТ-40. А так да, дуже схожа ))
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25.09.2023 22:52 Ответить
ниже я писал о хай энде. Тобто, сегодня, появилась возможность увеличить автономность, я уж молчу о современной системе ориентации в пространстве. Но боевой заряд по весу и скорость - те же, ничего не изменилось, в этом плане.
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25.09.2023 22:56 Ответить
Ну так само можно порівняти волгу 1960х і фольксвген 2020х, мають по 4 колеса, запаску, лобове скло, 5 місць і попільничку.

6 метрів проти 4.5, діаметр 80 проти 40, запас ходу 1000 проти 7. Я ще розумію, якщо би габарити були однаковими, чи хоча би пропорційними, чи форма була схожа ... При такому загрублені всі торпеди однакові
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25.09.2023 23:04 Ответить
Да хоть до неба DIA, но вес торпедо-дрона, вес боевой головки и скорость - идентичны...
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25.09.2023 23:07 Ответить
Я Вас почув ...
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25.09.2023 23:08 Ответить
Как вам еще оБъяснить... Ну, давайте дрон будет в сто метров длиной, но его вес, вес боевого заряда и скорость будут такими , как и у СЭТ-40...
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25.09.2023 23:11 Ответить
Про попільничку , це було круто!👍
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26.09.2023 09:17 Ответить
Ось СЭТ-40, зовсім не схожа
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25.09.2023 22:39 Ответить
Типо, добавить еще 2 метра длины
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25.09.2023 22:49 Ответить
добавить до сэт-40
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25.09.2023 22:50 Ответить
І надути, щоб товща стала в 2 рази.
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25.09.2023 22:55 Ответить
Дык, надули - повысили автономность, а боевой заряд и скорость - тот же.
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25.09.2023 22:57 Ответить
Почему такие упорные доказывания про тот же боевой заряд если была инфа про 200кг?
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26.09.2023 06:52 Ответить
іш ти, камні радімиє літят а ані в укритіє намилілісь...
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25.09.2023 22:15 Ответить
то не скрепныя камни, гундяй не освятил
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25.09.2023 22:50 Ответить
А с каких муев сатанист гундяйка самозванной церкви - к небесам и богу?
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25.09.2023 22:53 Ответить
спроси у него
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25.09.2023 22:58 Ответить
Зачем у него спрашивать, если камни то скрепные.
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25.09.2023 23:02 Ответить
не спрашивай.
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25.09.2023 23:17 Ответить
Тыць, та й розвиднiлось. Мало того , шо позднее зажигание, еще и в лужу сделать.
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25.09.2023 23:19 Ответить
товаришь, иди проспись от стекломоя.
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25.09.2023 23:20 Ответить
Бг-ггг...ХЕХ... Давай жги исче. дурдом "солнышко".
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25.09.2023 23:24 Ответить
мы то пожгём, ты только таблетки не выплёвывай. А то капслочить всю жизнь будешь.
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25.09.2023 23:31 Ответить
Давай, досвидос... таблетка, капслок, гундяйка... Совдепия - все люди братья, все бабы - сестры... Моря, пустыни звезды - все меж собой раавня.
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25.09.2023 23:39 Ответить
Береги себя, не плюйся таблетками .
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25.09.2023 23:40 Ответить
Правду люди говорят, шо ты кацапа пiд гузно -з ганку, воно ж недолуге в кватирку преться... Отцепитесь уже.. Прилипала какой-то.
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25.09.2023 23:47 Ответить
у тебя ещё и склероз - сходи в начало треда и убедись кто к кому прилип. Поэтому киздуй и не оборачивайся.
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26.09.2023 12:55 Ответить
Спецоперація ідьот по плану😁
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25.09.2023 22:15 Ответить
Повітряні сили попередили, що вони по нас теж запустили - кілька груп "Шахедів" з Криму та з Півночі. Десь вже мають залітати в наш повітряний простір.
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25.09.2023 22:16 Ответить
От що мене менше всього хвилює - що мешканці Ватостополя не змогли потрапити до укриття.
Чи на думку редакції я маю за них хвилюватись?
Навіщо ця інфа доводиться до українського читача?
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25.09.2023 22:19 Ответить
Даремно. Аборигени відклали додакову цеглу, стоячи під зачиненим сховищем.
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25.09.2023 22:48 Ответить
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25.09.2023 22:20 Ответить
Що там крисчани і окупанти, вам весело зараз? А я пам'ятаю, як минулого року ви раділи, коли з Севастополя запускали ракети по українським містам.
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25.09.2023 23:35 Ответить
Ой , а клієнти , які вештаються в районі Чауди, виявляється , зовсім не монополісти в своєму роді діяльності.
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25.09.2023 22:21 Ответить
ЧТО ДЄЛАТЬ?
КОБИЛЄ ЧЛЄН ПРІДЄЛАТЬ!
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25.09.2023 22:25 Ответить
Крисчане наївно думали що окупація Криму пройде тихо і без шуму, тепер серуть кирпичинами, хай звикають до цих звуків )
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25.09.2023 22:25 Ответить
Уявляю морду ліца у кацапів , зараз .
.
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25.09.2023 22:31 Ответить
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25.09.2023 22:57 Ответить
Опять камни с неба... Да что ж такое...
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25.09.2023 22:33 Ответить
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25.09.2023 22:47 Ответить
Пам'ятаєте як волала припадашная кримчанка в 2014 році після " референдума" ....? Ой случилось ,наканецта я подохну в срасее....Слова обретают конкретный смысл

Па просьбе ,так би мовити...і Камєшкі з неба ,кожен день ,та не прості ,важкенькі і з вибухівкою
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25.09.2023 22:34 Ответить
"бойтесь своих желаний"
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25.09.2023 23:03 Ответить
Слід добавити: ідіоти.
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26.09.2023 08:36 Ответить
"Также появилась информация, что в воздух с крымских аэродромов поднята почти вся авиация - чтобы уберечь ее от ракет и дронов."
Так что, пока летели ракеты и дроны - летчики успели приехать на аэродром и взлететь?
Однако..
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25.09.2023 22:38 Ответить
От кацапи злетіли. А у нас чомусь чекають, що пролетить мимо. Якось так.
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25.09.2023 22:48 Ответить
Якось пук. Чому вирішено,що "чекають"? Просто так захотілося?
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26.09.2023 06:54 Ответить
от дуже і дуже хочется побачити "Марічку" в дії,
шось мені підсказує нарікань не буде...
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25.09.2023 22:49 Ответить
А назва ж яка!
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25.09.2023 22:51 Ответить
музика!
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25.09.2023 22:59 Ответить
https://youtu.be/0JrvVu_Ge3g Краща запальна
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25.09.2023 23:21 Ответить
Хто знає, зачєм крисчанє самі сєбя апстрєлівают???
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25.09.2023 22:50 Ответить
спирт, который выписали для протирки контактов реле на шахедах, благополучно спижжен и выпит. Поэтому там и сям недолёты и перелёты где ни попадя в Крыму.
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25.09.2023 23:28 Ответить
Смерть вам *****, щоб ви здохли....👹
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25.09.2023 22:51 Ответить
Тінь iPhone 15 зловісно впала на Ватостополь
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25.09.2023 22:56 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По Севастополю кучно пошло, сирены ревут не переставая, люди пошли в бомбоубежища, ПВО чего-то там пытается перехватывать. Тоже самое в Курске и Белгороде.

С каким результатом, мы узнаем, я думаю, завтра, с рассветом. Полагаю, это ночью штатный корабельный состав Черноморского флота или/и его авиации несколько сократится.

Но не будем забегать вперед. Пишут, что россияне срочно поднимают в воздух свою авиацию, пытаются вывести машины из-под удара.

Можно, конечно, использовать цитату из этой мрази Симоньян «соседи, как вам спится» или что-то в этом роде, но я не буду.

Если кто-то думает, что меня все это радует и я тут пляшу на балконе, как кретин Красовский - нет. Война - это плохо, обстрелы, тем более ракетные - очень плохо. Как житель Израиля и бывший военный полевой журналист, отлично знаю, что это такое. Я видел глаза своих детей, когда над домом «Железный купол» перехватывал ракеты.

Но еще я знаю, что украинцы сидят в убежищах с 24 февраля прошлого года (и далеко не все выходят оттуда или добегают до них живыми), знаю, кто все это начал (да все знают) и как это все закончить (тоже - не Бином Ньютона). Так что я в этой ситуации на стороне Украины. С 2014 года, причем.

Крымом все началось, там все и закончится.
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25.09.2023 23:05 Ответить
украинцы сидят в убежищах с 24 февраля прошлого года (и далеко не все выходят оттуда или добегают до них живыми)

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25.09.2023 23:29 Ответить
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25.09.2023 23:40 Ответить
Верю, не врете. Я еще в 11-ом году убедился , шо ваш железный купол - на высоте. Видел как летели 3 ракеты, в 5 утра, по-моему в Ашдоде. Одна рвонула в небе, вторая развернулась на 180* и ушла в место пуска. Третья плюхнулась в 100 метрах от меня(за чертой города) и не разорвалась.
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25.09.2023 23:31 Ответить
стоп на карті тривог ми що будемо їх попереджати про атаку ?
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25.09.2023 23:05 Ответить
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25.09.2023 23:14 Ответить
эти камни не освящены в церкви гундяя и поэтому не могут считаться камнями с неба.
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25.09.2023 23:25 Ответить
Стесняюсь спросить насчет флуда, мол, зачем долбодятла включать?
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25.09.2023 23:33 Ответить
а ты не стесняйся, камни же не скрепные.
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25.09.2023 23:34 Ответить
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25.09.2023 23:41 Ответить
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25.09.2023 23:26 Ответить
Не переймайтеся, крисчани і не ховайтеся, які бомбосховища, то ж камінчики з неба, яких ви так просили, а попереду ще посипеться каміння і дощі із щебня, точно як було в нас.
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25.09.2023 23:33 Ответить
эти камни не скрепные, они не освящены в церкви гундяя, поэтому радоваться им запрещено на федеральном уровне.
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25.09.2023 23:37 Ответить
Дорогие рассияне, этим камням радоваться нельзя, так как они не скрепные ввиду того что не освящены в церкви Гундяя. Срочно все в укрытие!
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25.09.2023 23:36 Ответить
Пане Модератор , вгамуйте вже флудливого психа.
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25.09.2023 23:54 Ответить
тебя послали, ыыхыхы
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26.09.2023 12:49 Ответить
Спакойной ночі крим)))
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26.09.2023 01:02 Ответить
Мне одному показалось, что Пэ-Вэ-О пошло куда-то в космос?...
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26.09.2023 06:07 Ответить
владимир александрович сказал ***** недавно ,,убирайте свои дырявые корыта , или то что от них осталось в новоросийск , ,,камни,, с неба уже падают даже не через день а каждую ночь --- убирайтесь твари в родную говень пока мост еще позволяет , на надувных матрасах драпать уже вода в проливе холодная можно и простудиться
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26.09.2023 06:19 Ответить
Пора уже покончить с этим гадюшником. Там не должно быть ни авиации ни бастионов ни кораблей - только придурки в тельняжках и бескозырках в окопах.
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26.09.2023 08:30 Ответить
 
 