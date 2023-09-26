Кремлевский пропагандист Кеосаян проклинает премьер-министра союзной Армении Пашиняна: "А теперь, ребята, все дружно в него плюнем". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем и подверг критике его действия в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире своего пропагандистского шоу Кеосаян начал проклинать главу армянского правительства, желая ему всяческих унижений.

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"Российская государственная пропаганда последними словами проклинает лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала союзника из ОДКБ. Теперь плюет в его лидера и его народ. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя заключать никаких договоренностей с Россией. Кончится тем, что вас сначала максимально цинично и подло бросят, а потом еще и спустят на вас стаю таких человекоподобных", - говорится в комментарии к опубликованному в сети фрагменту программы кремлевского пропагандиста.

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