Кремлевский пропагандист Кеосаян проклинает премьер-министра союзной Армении Пашиняна: "А теперь, ребята, все дружно в него плюнем". ВИДЕО
Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем и подверг критике его действия в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире своего пропагандистского шоу Кеосаян начал проклинать главу армянского правительства, желая ему всяческих унижений.
"Российская государственная пропаганда последними словами проклинает лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала союзника из ОДКБ. Теперь плюет в его лидера и его народ. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя заключать никаких договоренностей с Россией. Кончится тем, что вас сначала максимально цинично и подло бросят, а потом еще и спустят на вас стаю таких человекоподобных", - говорится в комментарии к опубликованному в сети фрагменту программы кремлевского пропагандиста.
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Лузери русняві.
... и весело побежим на тусовку с пирожиным
женей справедливым
Це його особистий стиль спілкування зі світом - він усім загрожує від імені росії. Україні, Казахстану, країнам Балтії, Європі, Америці, звісно. Всіх він погрожує стерти в попіл. Щоправда, самого його на жодному фронті ще не бачили, ні на українському фронті ні на карабахському.
А навіщо йому воювати, якщо йому за язик і так непогано платять
https://youtu.be/0BpzIZEGhsg
До речі, подейкують, що він дружині цього другана задєлав дитину. І назвали дитинку майкл чоулз:
Гей би національність зобов"язує
"Й я отвечу вам , если да , такі нєт" й вам обом на пару з маргатіною сімоняншею ... що по ночах снилося як :
"Па бокам мертвіци с косамі стоят ... и тішіна !!!!
Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что российские государственные СМИ развязали «гибридную войну» против Еревана и во главе этой кампании стоят пропагандисты армянского происхождения.
Он прокомментировал слова журналиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.
«Как оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов - армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?» - добавил руководитель аппарата Пашиняна. (berezoview)
Так само й кацапи з українськими прізвищами теж - волаються проти України більше всіх.
Армянську забув? Чи не знав?
А взагалі, якщо армянє, яких на масквє багато, не б*ють цим утиркам морди, значить, їм подобається.
Александр Пушкин
1830
а этот сраный Коксиапьян !
А.Грибоедов: