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Новости Видео Война за Нагорный Карабах
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Кремлевский пропагандист Кеосаян проклинает премьер-министра союзной Армении Пашиняна: "А теперь, ребята, все дружно в него плюнем". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Тигран Кеосаян назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна предателем и подверг критике его действия в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире своего пропагандистского шоу Кеосаян начал проклинать главу армянского правительства, желая ему всяческих унижений.

Читайте: Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в Испании, - Совбез Армении

"Российская государственная пропаганда последними словами проклинает лидера союзной Армении. С такой злобой даже Зеленского и Порошенко не проклинали. Сначала Россия сдала союзника из ОДКБ. Теперь плюет в его лидера и его народ. Никогда ни при каких обстоятельствах нельзя заключать никаких договоренностей с Россией. Кончится тем, что вас сначала максимально цинично и подло бросят, а потом еще и спустят на вас стаю таких человекоподобных", - говорится в комментарии к опубликованному в сети фрагменту программы кремлевского пропагандиста.

Также читайте: Шесть российских "миротворцев" погибли в Нагорном Карабахе, - Азербайджан

Читайте также: Союзники поставили задачу показать нашу уязвимость, - Пашинян раскритиковал Россию, обращаясь к армянам по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) пропаганда (3676) россия (95526) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127) Кеосаян Тигран (4)


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Топ комментарии
+31
А краще насеріть. Дружно собі в штані.
Лузери русняві.
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26.09.2023 10:58
+21
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26.09.2023 11:08
+14
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26.09.2023 11:25
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А краще насеріть. Дружно собі в штані.
Лузери русняві.
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26.09.2023 10:58 Ответить
Что сейчас будет! Что я с ним сделаю! - Гражданин, гражданин! - Не трогайте меня! - Здесь не ночной бар... - Что я с ним сделаю! - ...здесь молочное кафе. - Вы не знаете, это море крови! Сейчас будет убийство! - кричал Паниковский
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26.09.2023 11:42 Ответить
все дружно дагаваримся с болотей куйлом
... и весело побежим на тусовку с пирожиным
женей справедливым
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26.09.2023 12:06 Ответить
Шось цей півник забагато собі дозволяє 💀👈
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26.09.2023 11:00 Ответить
Не те, щоб багато собі дозволяє...
Це його особистий стиль спілкування зі світом - він усім загрожує від імені росії. Україні, Казахстану, країнам Балтії, Європі, Америці, звісно. Всіх він погрожує стерти в попіл. Щоправда, самого його на жодному фронті ще не бачили, ні на українському фронті ні на карабахському.
А навіщо йому воювати, якщо йому за язик і так непогано платять
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26.09.2023 11:14 Ответить
Бо має такого другана:

https://youtu.be/0BpzIZEGhsg

До речі, подейкують, що він дружині цього другана задєлав дитину. І назвали дитинку майкл чоулз:

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26.09.2023 11:15 Ответить
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26.09.2023 11:25 Ответить
А у Пескова на Симоньян не стоит ?
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26.09.2023 12:11 Ответить
На эту черную вдову?

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26.09.2023 19:06 Ответить
його стиль це сенс його існування...забери в нього "стиль" і залишиться порожнє місце...
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26.09.2023 11:19 Ответить
самиє ванючіє із армян ета двє кучі гавна-сімонян і кєосаян...
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26.09.2023 11:03 Ответить
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26.09.2023 11:08 Ответить
А давайте всі дружно кеосяну в рот накакаєм!
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26.09.2023 11:09 Ответить
Типу опустимося до його рівня? Дякую, а не ні.
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26.09.2023 14:25 Ответить
Значить, Пашинян все робить правильно!
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26.09.2023 11:09 Ответить
Але раніше робив не правильно
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26.09.2023 11:12 Ответить
Це скільки б м'яса було б.
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26.09.2023 11:13 Ответить
Это все? Этот олигофрен оказался способным не на многое - просто копи-паст от соловьева. Я-то думал услышать какую-нибудь особо интеллектуальную ругань, а это что-то взятое из помойки и выложенное "как есть". За что только олигофрен деньги получает?
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26.09.2023 11:13 Ответить
Настав час цього покидька з його ***** повісити
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26.09.2023 11:15 Ответить
То есть кацапы обосрались и кинули армян, но плевать надо в президента Пашиняна )))
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26.09.2023 11:19 Ответить
бог не фраер он всё видит!все эти проклятия вернутся к этому иуде сторицей!
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26.09.2023 11:20 Ответить
Тигран Кеосаян , а не хочеш сам туда поїхати і повоювати
Гей би національність зобов"язує
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26.09.2023 11:23 Ответить
По выпуску кремлёвских шутов, расея занимает лидирующее место в системе образования.
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26.09.2023 11:24 Ответить
Папашка його зняв "Нєулафімиє мстітєлі" й там був такий герой Буба Касторський (Боріс Січкін) .... Так ось він йще в 70х дьоргнув до США й він би цьому безталаному синулі більш талановитого батька ... відповів би :

"Й я отвечу вам , если да , такі нєт" й вам обом на пару з маргатіною сімоняншею ... що по ночах снилося як :
"Па бокам мертвіци с косамі стоят ... и тішіна !!!!
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26.09.2023 11:26 Ответить
Ара-бандєровці, чи ще нє?
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26.09.2023 11:26 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что российские государственные СМИ развязали «гибридную войну» против Еревана и во главе этой кампании стоят пропагандисты армянского происхождения.
Он прокомментировал слова журналиста Георга Хачатуряна в эфире НТВ о том, что армянские демонстранты, прорвавшиеся 20 сентября в здание правительства, якобы наткнулись там на американских десантников, приехавших на учения.
«Как оказалось, что самые большие пропагандисты российских телеканалов - армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян и другие?» - добавил руководитель аппарата Пашиняна. (berezoview)
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26.09.2023 11:28 Ответить
Манкурти вислужуються перед фюрером, щоб зняти з себе підозру.
Так само й кацапи з українськими прізвищами теж - волаються проти України більше всіх.
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26.09.2023 14:27 Ответить
Так а кто кого предал? Рашка предала Армянию, пообещав ей что будет ее защищать от Азербайджана и Турции. А приехал Ердоган всадить ***** в спину и ***** сдал молча Армянию как бутылки в стеклотару.
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26.09.2023 11:31 Ответить
Пока армянские гандоны по роств топят за сво им незаметно вставили сзади!
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26.09.2023 11:33 Ответить
Зрадники свого народу завжди з великим подобострастьем вилізують нових хозяїів і уніжають свій народ щоб хозяїну сподобатися і щоб він дав цій собакі більше жратви а не підсрачник, але жди мерзота підсрачник вже в путі.
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26.09.2023 11:34 Ответить
іпанько, окрім поляпати язиком нічого не може. Краще ляпай свою жінку язиком по пісьці, бо видно що недотрахана, зла постійно. Як і ти шакал сраний.
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26.09.2023 11:37 Ответить
Тьфу ***, це вже якась сцена з життя тварин виходить!
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26.09.2023 11:56 Ответить
не обижайте животных таким сравнением
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26.09.2023 12:10 Ответить
Це чувирло, разом з його чувирліхою пошлють за кораблем і кацапські недобитки, і армяшки. Таких хмлуїв не любить ніхто, використають як гандона і спустять в унітаз.
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26.09.2023 11:39 Ответить
Класс,руцкий армян поливает дерьмом армянского армяна за то,что тот не хочет считать себя рабом руцких.
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26.09.2023 11:42 Ответить
Ох уж эти хачики. Они и маму родную и дочку продадут за полкопейки. Да, не путайте хачиков с армянами. На первый взглад вроде быодно и тоже, а разница огромная. Вот сравните хачика этого вонючего Кеосояна с Армянином с Большой буквы Сергеем Нигояном.
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26.09.2023 11:56 Ответить
Ну так проявил бы порядочность...
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26.09.2023 20:57 Ответить
ползи домой в карабамбах
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26.09.2023 22:22 Ответить
Я вдома, хлебушек пушкінський 😎
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29.09.2023 13:06 Ответить
з цими тваринами за парєбріком все ясно: не варті уваги. але для чого нам це регулярно транслюють??
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26.09.2023 12:09 Ответить
Вот что значит трахать боброедку - Керосинян делиться мечтами, как бы он ее наказал.
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26.09.2023 12:22 Ответить
А чому нарускам?
Армянську забув? Чи не знав?
А взагалі, якщо армянє, яких на масквє багато, не б*ють цим утиркам морди, значить, їм подобається.
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26.09.2023 12:34 Ответить
Пашиняна цим не налякаєш він вже сидів після 2008 року 7 років. Колись ця чота знімала фільм про х.... на Кримському мосту. Марго Боброїдка включила в бюджет жон та дітей цього альфонса і виплатила заборгованність по аліментах. Грошей не вистачило, то х ..... розпорядився добавити стільки ж само. Сам альфонсо-оракул навіть вчився на артиста у ВГІКу, бухав і постійно зі всіма сварився, бився "до крові". Альфонс, одним словом.
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26.09.2023 12:43 Ответить
Они плюют в него с тех пор как он пришел к власти. Просто Украина предпочитала этого не замечать.
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26.09.2023 12:55 Ответить
Go f yourself russian pig
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26.09.2023 13:36 Ответить
Подача пропаганди нагадує ранні телевізійні казки, коли сказочніца сидить у теремку і розповідає те, що дуже хочеться, але ніколи не буде.
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26.09.2023 14:50 Ответить
Эшо адын "новый ггусский гандон" дряхлого жалкого ***** . АРХ М
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26.09.2023 15:35 Ответить
«Ты трус, ты раб, ты армянин!»
Александр Пушкин
1830
а этот сраный Коксиапьян !
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26.09.2023 16:03 Ответить
«Что за подлое отродье эти армяне!»
А.Грибоедов:
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26.09.2023 16:07 Ответить
І що? Звідки ти виліз, дебілушка?
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26.09.2023 21:01 Ответить
кеосаян - редкостная тварь, мерзавец, чует свой конец
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26.09.2023 16:30 Ответить
 
 