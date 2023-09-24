Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в Испании, - Совбез Армении

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде (Испания).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Пашиняна и Алиева. – Ред.) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

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17 сентября Пашинян заявил журналистам, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на встрече в Гранаде.

"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это означало бы, что мы считаем, что этот документ отвечает сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян.