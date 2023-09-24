Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в Испании, - Совбез Армении
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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде (Испания).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Пашиняна и Алиева. – Ред.) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.
В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.
17 сентября Пашинян заявил журналистам, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на встрече в Гранаде.
"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это означало бы, что мы считаем, что этот документ отвечает сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян.
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"Здається, у гібридній війні, розв'язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", - написав Арутюнян.
Джерело: глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян у Facebook
Здається, путін досі не зрозумів, що він накоїв, і не скрізь, а саме там, у Закавказзі. Його відкинули обидві сторони конфлікту, а це означає, що Росія втрачає Південний Кавказ як зону свого впливу. А якщо заворушився Південний Кавказ, то недалеко й до Кавказу Північного. І замість Росії прийде Туреччина. Ось так за 20 років можна легко і граючи втратити те, що великою кров'ю Імперія завойовувала 200 років
Тепер, намагаються таке ж, втюхати в Україні!
А Стефанчука, мабуть, на цю Оманщину і голоси знайдуться у ВРУ !!
Це ж не агентів московитів у ВРУ НИЩИТИ, нехай собі сидять та гадять Україні, це ж не ЙОМУ із сім'єю, гадять московіти!!
Ось так, малята в Україні! Українці життя кладуть в штурмових ротах на Півдні, а у ВРУ, немічні та паразитуючи керманичі, ради з ворогом у ВРУНЕможуть дати!