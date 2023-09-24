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Пашинян и Алиев встретятся 5 октября в Испании, - Совбез Армении

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пашинян,алієв

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Брюссель для подготовки встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Гранаде (Испания).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров (Пашиняна и Алиева. – Ред.) в Гранаде 5 октября", - заявили в пресс-службе Совбеза Армении.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

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17 сентября Пашинян заявил журналистам, что соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на встрече в Гранаде.

"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это означало бы, что мы считаем, что этот документ отвечает сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян.
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Уряд Вірменії звинуватив російські ЗМІ в розв'язанні гібридної війни!
"Здається, у гібридній війні, розв'язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", - написав Арутюнян.
Джерело: глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян у Facebook
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24.09.2023 16:38 Ответить
псина в кремле заскулила, 30 лет на крови и смерти гешефт имели
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24.09.2023 16:45 Ответить
Ну, Іспанія трохи далеко і від Єревану і від Баку. Але їдуть туди. Головне, що не до Москви.
Здається, путін досі не зрозумів, що він накоїв, і не скрізь, а саме там, у Закавказзі. Його відкинули обидві сторони конфлікту, а це означає, що Росія втрачає Південний Кавказ як зону свого впливу. А якщо заворушився Південний Кавказ, то недалеко й до Кавказу Північного. І замість Росії прийде Туреччина. Ось так за 20 років можна легко і граючи втратити те, що великою кров'ю Імперія завойовувала 200 років
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24.09.2023 16:52 Ответить
30 років цю роль виконував по заказу масквабада мінськ всупереч резолюціям ООН, поки армяне не прижилися на окупованих терріторіях. /добували золото і мідь, вирубували тисячілітні ліси, знищували міста і села, геноцидили і депортували азербайджанців, організували наркотрафик з ірану і т.інше./
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24.09.2023 16:56 Ответить
Вірмени завжди жили на цих землях, задовго до появи алтайських кочуючих племен. Навіть гугл покаже старі християнські храми та монастирі, які, до речі, зараз активно знищуються диктаторським алієвським режимом. Не треба казочки розповідати тут.
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25.09.2023 22:32 Ответить
Ось так х...Стан за допомоги синка КДБшніка алієва хоче скинути демократично обране правітельство вирменіі.Хоч і карабах це азербайжан.А прийде на місце Пашиняна очередной "януковіч"чи ще хтось.
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24.09.2023 16:58 Ответить
Дуже радий ха армян і азербайджанців.. дружбу вам на віки... головне касапоту подалі і поглибше посилайте...
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24.09.2023 17:03 Ответить
Московіти разом з дивними представниками Заходу, більше 32 років «мирно» водили за носа, дві країни мішєбратіяв….
Тепер, намагаються таке ж, втюхати в Україні!
А Стефанчука, мабуть, на цю Оманщину і голоси знайдуться у ВРУ !!
Це ж не агентів московитів у ВРУ НИЩИТИ, нехай собі сидять та гадять Україні, це ж не ЙОМУ із сім'єю, гадять московіти!!

Ось так, малята в Україні! Українці життя кладуть в штурмових ротах на Півдні, а у ВРУ, немічні та паразитуючи керманичі, ради з ворогом у ВРУНЕможуть дати!
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24.09.2023 17:12 Ответить
Излишне премудрые мальчики-армянчики поверили в удачу как всегда. Усидеть на всех стульях. Надо сказать, что иногда получалось и по разными местам и странам. Что в карты, что в шахматы играют хорошо. Но в этот раз чуть лопухнулись. По кацапам. Если прогонят Пашиняна, армянам капец станет. В смысле война пойдёт сильная. Но турки тут сыграли отлично. И сыграют ещё раз запросто. Как бы не пришлось потом по всему миру разбегаться армянам. А в любимой Франции все места давно заняты своими же.
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24.09.2023 19:42 Ответить
Іспанія це якесь місто чи село на кордоні Вірменії і Азербайджану?
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25.09.2023 01:39 Ответить
 
 