Пашинян та Алієв зустрінуться 5 жовтня в Іспанії, - Радбез Вірменії
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Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян вирушить із робочим візитом до Брюсселя для підготовки зустрічі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Гранаді (Іспанія).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Брюсселі 26 вересня запланована зустріч Григоряна з радниками президента Франції, канцлера Німеччини, глави Євроради і помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим для підготовки зустрічі лідерів (Пашиняна і Алієва. - Ред.) у Гранаді 5 жовтня", - заявили у пресслужбі Радбезу Вірменії.
У Гранаді 5 жовтня передбачена п'ятистороння зустріч за участю прем'єр-міністра Вірменії, президента Азербайджану, президента Франції, канцлера Німеччини та голови Євроради.
17 вересня Пашинян заявив журналістам, що угоду про мир з Азербайджаном не буде підписано на зустрічі в Гранаді.
"На жаль, ні. Якби було передбачено підписання документа, це б означало, що ми вважаємо, що цей документ відповідає збалансованому інтересу Вірменії, і ми готові його підписати", - сказав Пашинян.
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"Здається, у гібридній війні, розв'язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", - написав Арутюнян.
Джерело: глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян у Facebook
Здається, путін досі не зрозумів, що він накоїв, і не скрізь, а саме там, у Закавказзі. Його відкинули обидві сторони конфлікту, а це означає, що Росія втрачає Південний Кавказ як зону свого впливу. А якщо заворушився Південний Кавказ, то недалеко й до Кавказу Північного. І замість Росії прийде Туреччина. Ось так за 20 років можна легко і граючи втратити те, що великою кров'ю Імперія завойовувала 200 років
Тепер, намагаються таке ж, втюхати в Україні!
А Стефанчука, мабуть, на цю Оманщину і голоси знайдуться у ВРУ !!
Це ж не агентів московитів у ВРУ НИЩИТИ, нехай собі сидять та гадять Україні, це ж не ЙОМУ із сім'єю, гадять московіти!!
Ось так, малята в Україні! Українці життя кладуть в штурмових ротах на Півдні, а у ВРУ, немічні та паразитуючи керманичі, ради з ворогом у ВРУНЕможуть дати!