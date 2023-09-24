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Пашинян та Алієв зустрінуться 5 жовтня в Іспанії, - Радбез Вірменії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пашинян,алієв

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян вирушить із робочим візитом до Брюсселя для підготовки зустрічі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Гранаді (Іспанія).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Брюсселі 26 вересня запланована зустріч Григоряна з радниками президента Франції, канцлера Німеччини, глави Євроради і помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим для підготовки зустрічі лідерів (Пашиняна і Алієва. - Ред.) у Гранаді 5 жовтня", - заявили у пресслужбі Радбезу Вірменії.

У Гранаді 5 жовтня передбачена п'ятистороння зустріч за участю прем'єр-міністра Вірменії, президента Азербайджану, президента Франції, канцлера Німеччини та голови Євроради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Азербайджан передав Вірменії проєкт мирного договору, - Баку

17 вересня Пашинян заявив журналістам, що угоду про мир з Азербайджаном не буде підписано на зустрічі в Гранаді.

"На жаль, ні. Якби було передбачено підписання документа, це б означало, що ми вважаємо, що цей документ відповідає збалансованому інтересу Вірменії, і ми готові його підписати", - сказав Пашинян.

Автор: Ірина Дашківська
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Уряд Вірменії звинуватив російські ЗМІ в розв'язанні гібридної війни!
"Здається, у гібридній війні, розв'язаній російськими ЗМІ проти Вірменії, обіцянки були як у відомій казці: тому, хто скаже найбільшу брехню, дістанеться половина палацу/Кремля", - написав Арутюнян.
Джерело: глава уряду апарату прем'єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян у Facebook
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24.09.2023 16:38 Відповісти
псина в кремле заскулила, 30 лет на крови и смерти гешефт имели
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24.09.2023 16:45 Відповісти
Ну, Іспанія трохи далеко і від Єревану і від Баку. Але їдуть туди. Головне, що не до Москви.
Здається, путін досі не зрозумів, що він накоїв, і не скрізь, а саме там, у Закавказзі. Його відкинули обидві сторони конфлікту, а це означає, що Росія втрачає Південний Кавказ як зону свого впливу. А якщо заворушився Південний Кавказ, то недалеко й до Кавказу Північного. І замість Росії прийде Туреччина. Ось так за 20 років можна легко і граючи втратити те, що великою кров'ю Імперія завойовувала 200 років
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24.09.2023 16:52 Відповісти
30 років цю роль виконував по заказу масквабада мінськ всупереч резолюціям ООН, поки армяне не прижилися на окупованих терріторіях. /добували золото і мідь, вирубували тисячілітні ліси, знищували міста і села, геноцидили і депортували азербайджанців, організували наркотрафик з ірану і т.інше./
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24.09.2023 16:56 Відповісти
Вірмени завжди жили на цих землях, задовго до появи алтайських кочуючих племен. Навіть гугл покаже старі християнські храми та монастирі, які, до речі, зараз активно знищуються диктаторським алієвським режимом. Не треба казочки розповідати тут.
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25.09.2023 22:32 Відповісти
Ось так х...Стан за допомоги синка КДБшніка алієва хоче скинути демократично обране правітельство вирменіі.Хоч і карабах це азербайжан.А прийде на місце Пашиняна очередной "януковіч"чи ще хтось.
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24.09.2023 16:58 Відповісти
Дуже радий ха армян і азербайджанців.. дружбу вам на віки... головне касапоту подалі і поглибше посилайте...
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24.09.2023 17:03 Відповісти
Московіти разом з дивними представниками Заходу, більше 32 років «мирно» водили за носа, дві країни мішєбратіяв….
Тепер, намагаються таке ж, втюхати в Україні!
А Стефанчука, мабуть, на цю Оманщину і голоси знайдуться у ВРУ !!
Це ж не агентів московитів у ВРУ НИЩИТИ, нехай собі сидять та гадять Україні, це ж не ЙОМУ із сім'єю, гадять московіти!!

Ось так, малята в Україні! Українці життя кладуть в штурмових ротах на Півдні, а у ВРУ, немічні та паразитуючи керманичі, ради з ворогом у ВРУНЕможуть дати!
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24.09.2023 17:12 Відповісти
Излишне премудрые мальчики-армянчики поверили в удачу как всегда. Усидеть на всех стульях. Надо сказать, что иногда получалось и по разными местам и странам. Что в карты, что в шахматы играют хорошо. Но в этот раз чуть лопухнулись. По кацапам. Если прогонят Пашиняна, армянам капец станет. В смысле война пойдёт сильная. Но турки тут сыграли отлично. И сыграют ещё раз запросто. Как бы не пришлось потом по всему миру разбегаться армянам. А в любимой Франции все места давно заняты своими же.
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24.09.2023 19:42 Відповісти
Іспанія це якесь місто чи село на кордоні Вірменії і Азербайджану?
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25.09.2023 01:39 Відповісти
 
 