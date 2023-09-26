Оккупанту оторвало ногу вследствие атаки бойцов 93-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Аэроразведчики подразделения SIGNUM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ударили дроном-камикадзе по вражескому квадроциклу. Вследствие этого оккупант потерял ногу, а другие захватчики получили контузию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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