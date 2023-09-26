Оккупанту оторвало ногу вследствие атаки бойцов 93-й ОМБр. ВИДЕО 18+
Аэроразведчики подразделения SIGNUM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ударили дроном-камикадзе по вражескому квадроциклу. Вследствие этого оккупант потерял ногу, а другие захватчики получили контузию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+33 Психіатрична Лікарня 2
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+21 Вженепю Бонема
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показать весь комментарий26.09.2023 21:08
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АфганістаніУкраїні"...
гигигигигиги!!!!1
Приповзло на Українську землю, в ній же і залишиться.
А з тим свинопсом його родичі вчинили правильно - просто відтягли в кущі щоб він в холодочку здох.
Так що його виводок отримає пачку пєльмєнєй, тобто не тягар, а прібиль.
"На картине запечатлен момент битвы самок скрепозавра за единственного самца. В связи со стремительным отрицательным развитием pоссии, в ней случился острый дефицит особей мужского пола, большинство скрепозавров вымерли от излишнего потребления технического спирта, часть же отдали свои никчемные жизни, сражаясь за величие pоссии. Каждая особь мужского пола является ценной единицей и самки яростно сражаются за них. На картине изображён не просто самец скрепозавра, это ветеран спецоперации, герой ветеран пенсионер и соответственно - завидный жених, мечта любой скрепозаврихи, поэтому битва будет кровопролитной." (Семён Скрепецкий.)
От тільки не можу зрозуміти нахіба викладати ці відео з розчленуванням та трупами. Завжди думав, що аудиторія цензор - перш за все думаюча , а ці розчленування і трупняк - а-ля Невзоров - для палкого до гострих відчуттів плебсу.
- Это нога у кого надо, нога."
("Берегись автомобиля" )
А я молоденький мальчишка лет семнадцать-двадцать-тридцать-сорок восемь,
Лежу с оторваной ногой, челюсть рядом, зубы сбоку,
Нос в отрванных руках!!
Без ноги в самий раз буде по Самарі розсікати і
казати як він хероїчно з нациками воював 🤣