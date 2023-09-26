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Оккупанту оторвало ногу вследствие атаки бойцов 93-й ОМБр. ВИДЕО 18+

Аэроразведчики подразделения SIGNUM 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ударили дроном-камикадзе по вражескому квадроциклу. Вследствие этого оккупант потерял ногу, а другие захватчики получили контузию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

ликвидация (3538) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+33
рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою для укріплення психіки.
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26.09.2023 21:11
+21
Купила мама коника, а коник без ноги
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26.09.2023 21:12
+20
всё по плану - одна нога здесь, другая там.... там тарам там тарам.
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26.09.2023 21:08
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не довіз свиней
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26.09.2023 21:01 Ответить
Остановились голяшку оторванную зажарить.
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26.09.2023 21:45 Ответить
Шкода , шо окупантів не прикончили там на місці 😠
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26.09.2023 21:03 Ответить
в кінці кіна був консиліум
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26.09.2023 21:11 Ответить
...с диагнозом "Не жилец!"...
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27.09.2023 09:38 Ответить
Потягли живцем прикопувать
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26.09.2023 21:03 Ответить
Ротація не вдалася..
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26.09.2023 21:03 Ответить
Ему нужно обратиться в бюро находок.
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26.09.2023 21:05 Ответить
не аккуратно покатался...))
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26.09.2023 21:08 Ответить
всё по плану - одна нога здесь, другая там.... там тарам там тарам.
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26.09.2023 21:08 Ответить
рекомендовано до перегляду особам з нестійкою психікою для укріплення психіки.
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26.09.2023 21:11 Ответить
Рекомендовано для мобіків з МСК та СПБ що виконують "інтернаціональний долг в Афганістані Україні"...
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27.09.2023 04:19 Ответить
Рученьки, ніжоньки - повідриваю , за рідну неньку, тай заспіваю
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26.09.2023 21:11 Ответить
Купила мама коника, а коник без ноги
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26.09.2023 21:12 Ответить
який гарнючий орк повзе
гигигигигиги!!!!1
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27.09.2023 08:49 Ответить
"Окупант роз%^баний без ніг повзе." Падлюка.

Приповзло на Українську землю, в ній же і залишиться.
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26.09.2023 21:16 Ответить
Він не кінцівку, йому 3,14...
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26.09.2023 21:17 Ответить
Ну чому? Зеленкою намажуть і поскаче на одній "на Київ за 3 дні".
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26.09.2023 21:36 Ответить
Ні, там при такій травмі до шоку секунд 30 є, щоб турнікет затягти. А вони його мандрувати та консіліум розвели. Піздарікі кацапу!
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26.09.2023 21:39 Ответить
З такою травмою він за 30-40 секунд повністю стече кров'ю. На зупинку кровотечі у них було секунд 15. Його не тягти кудись треба було, а перетиснути судини коліном, поки турнікет з аптечки дістаеться.
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26.09.2023 21:47 Ответить
Людино добра,ну що ви таке кажете,коліном йому треба горло передавить ))
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26.09.2023 21:51 Ответить
Я просто описав, як можна врятувати людину з такою травмою.
А з тим свинопсом його родичі вчинили правильно - просто відтягли в кущі щоб він в холодочку здох.
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26.09.2023 22:01 Ответить
Які турнікети у кацапів? Жгут Есмарха, якщо повезе.
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27.09.2023 09:46 Ответить
Все вірно орки з пораненим роблять,хай і далі так буде..Підсказувати їм не треба
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27.09.2023 14:21 Ответить
жаль что не башку оторвало!хотя они и без башки живут,думать то нечем!
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26.09.2023 21:19 Ответить
Нехай виживе і усю решту життя буде тягарем і прикладом конченого ублюдка для своєї сім'ї і рашки!
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26.09.2023 21:20 Ответить
Він не вижив. З такою травмою він за півхвилини стік кров'ю.
Так що його виводок отримає пачку пєльмєнєй, тобто не тягар, а прібиль.
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26.09.2023 21:50 Ответить
Для цього потрібно тушку вивезти… А вони такими дрібничками не займаються! Так що «нікто нє узнаєт, ґдє магілка твая…»
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27.09.2023 14:37 Ответить
прибери оце )(уйло
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26.09.2023 21:27 Ответить
Done
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26.09.2023 22:01 Ответить
поповз за ордером вiд київської квартири.
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26.09.2023 21:24 Ответить
А говорят що "патєрь нєт". Тут цілу ногу загубів.
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26.09.2023 21:27 Ответить
"Самки скрепозавра сражаются за самца или - Последний мужик на деревне"

"На картине запечатлен момент битвы самок скрепозавра за единственного самца. В связи со стремительным отрицательным развитием pоссии, в ней случился острый дефицит особей мужского пола, большинство скрепозавров вымерли от излишнего потребления технического спирта, часть же отдали свои никчемные жизни, сражаясь за величие pоссии. Каждая особь мужского пола является ценной единицей и самки яростно сражаются за них. На картине изображён не просто самец скрепозавра, это ветеран спецоперации, герой ветеран пенсионер и соответственно - завидный жених, мечта любой скрепозаврихи, поэтому битва будет кровопролитной." (Семён Скрепецкий.)
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26.09.2023 21:28 Ответить
Між бабами требо ще поставити ладу калину. Вони її не менш цінують
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27.09.2023 07:22 Ответить
Тільки кінцівки? він білєт виграв! У ВІП, бо у фан-зоні коротиша затопчуть...
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26.09.2023 21:28 Ответить
дуже прикро... що немає добавки туди в кучу, в кущі ...
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26.09.2023 21:32 Ответить
Гарно в свиновозку влучили
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26.09.2023 21:37 Ответить
Кацап, позбавлений башки, помирає від голоду
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26.09.2023 21:41 Ответить
Шойгу! где напалм?
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26.09.2023 21:59 Ответить
Дуже класно і надихаюче виглядає робота наших штурмових груп, артилерії і дронщиків.
От тільки не можу зрозуміти нахіба викладати ці відео з розчленуванням та трупами. Завжди думав, що аудиторія цензор - перш за все думаюча , а ці розчленування і трупняк - а-ля Невзоров - для палкого до гострих відчуттів плебсу.
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26.09.2023 21:59 Ответить
Нічого не знаємо - він такий і був...
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26.09.2023 22:30 Ответить
чому не добили всю трійцю , якщо наш дрон знімав все це
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26.09.2023 22:30 Ответить
Туризм в некоторые страны может быть экстремальным. 😁
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26.09.2023 23:41 Ответить
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26.09.2023 23:54 Ответить
Продолжение будет?
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27.09.2023 01:08 Ответить
"- Нога?
- Это нога у кого надо, нога."
("Берегись автомобиля" )
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27.09.2023 09:14 Ответить
Как пелось в старой студенческой песне:
А я молоденький мальчишка лет семнадцать-двадцать-тридцать-сорок восемь,
Лежу с оторваной ногой, челюсть рядом, зубы сбоку,
Нос в отрванных руках!!
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27.09.2023 09:22 Ответить
Йок нога
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27.09.2023 09:55 Ответить
Тре було на візок та на шашель пішов би, поки теплий
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27.09.2023 11:57 Ответить
Пикник на обочине
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27.09.2023 13:20 Ответить
Ну а шо, з ногою то нє скрєпно )
Без ноги в самий раз буде по Самарі розсікати і
казати як він хероїчно з нациками воював 🤣
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27.09.2023 14:27 Ответить
 
 