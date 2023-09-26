Бойцы дроном уничтожили новейший российский танк Т-72Б3М на Луганщине. ВИДЕО

Около населенного пункта Краснопоповка в Луганской области наши воины украинским дроном поразили российский танк Т-72Б3М образца 2022 года. Техника получила удар в уязвимое место между корпусом и башней, в результате чего танк выгорел дотла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Эти машины разработаны как более массовая и экономичная альтернатива основному танку Т-90А. Интересно, что именно Т-72 возглавляют список потерь армии РФ среди танков с начала полномасштабного вторжения оккупантов. Также примечательно, что за текущий сентябрь 23% потерь приходятся на новые "непобедимые" Т-90.

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