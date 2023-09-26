Пограничники тремя снарядами поразили врага на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничная аэроразведка нанесла удар по позициям врага на Бахмутском направлении. Операторы БПЛА выследили перемещение пехоты противника и тремя снарядами поразили их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки один оккупант был ранен.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.09.2023 21:33 Ответить Мне нравится 1
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