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Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили российскую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Аэроразведчики из 27-й бригады Национальной гвардии уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С".

Об этом сообщили на фейсбук-странице МВД, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Артиллеристы уничтожили позицию вражеских аэроразведчиков в районе Курдюмовки вблизи Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

САУ (208) аэроразведка (23)


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Гарна робота-виконавцям респект...
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26.09.2023 17:47 Ответить
Добре квіточка горить
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26.09.2023 18:19 Ответить
Отримай рашист гранату
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26.09.2023 19:08 Ответить
Такой зАвАдной механик... був.
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26.09.2023 20:06 Ответить
росийские Мех води
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27.09.2023 00:31 Ответить
Да-а-а... Такого гада завалить!
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26.09.2023 21:41 Ответить
Механик завел вас туда куда нада ))
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27.09.2023 00:27 Ответить
Дуже небезпечна арта.Нацгвардійцям Респект!
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27.09.2023 12:41 Ответить
 
 