Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили российскую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО
Аэроразведчики из 27-й бригады Национальной гвардии уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С".
Об этом сообщили на фейсбук-странице МВД, передает Цензор.НЕТ.
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