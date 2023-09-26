Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили российскую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Аэроразведчики из 27-й бригады Национальной гвардии уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С".

Об этом сообщили на фейсбук-странице МВД, передает Цензор.НЕТ.

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