Артиллерия 115-й ОМБр накрывает пункт дислокации оккупантов. ВИДЕО
Артиллеристы 115-й отдельной механизированной бригады атаковали пункт дислокации оккупантов. Расположен он на одном из направлений фронта в заброшенных домах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоуничтожение тайника российских захватчиков опубликовано на странице бригады.
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Nataliia Mykhailova #463829
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