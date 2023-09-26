Артиллерия 115-й ОМБр накрывает пункт дислокации оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 115-й отдельной механизированной бригады атаковали пункт дислокации оккупантов. Расположен он на одном из направлений фронта в заброшенных домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоуничтожение тайника российских захватчиков опубликовано на странице бригады.

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