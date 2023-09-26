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Новости Видео Война
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Артиллерия 115-й ОМБр накрывает пункт дислокации оккупантов. ВИДЕО

Артиллеристы 115-й отдельной механизированной бригады атаковали пункт дислокации оккупантов. Расположен он на одном из направлений фронта в заброшенных домах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоуничтожение тайника российских захватчиков опубликовано на странице бригады.

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Автор: 

уничтожение (6923) ВСУ (6587)


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26.09.2023 23:30 Ответить
Всьо , кацапам хана 🔥🔥🔥
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27.09.2023 00:24 Ответить
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27.09.2023 00:25 Ответить
щоб так вся росія закрылась под "Всё!"
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27.09.2023 01:09 Ответить
ХАЙ БОГ🙏 БЛАГОСЛОВИТЬ 🔱💛💙 ДАСТЬ ❤️ ПЕРЕМОГУ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦 СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ✌️
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27.09.2023 08:24 Ответить
 
 