Бойцы взяли в плен четырех оккупантов: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВИДЕО

Военнослужащие 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии РФ. Среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"

Об этом, разместив соответствующее видео, сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что раненым военнопленным была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечены надлежащие условия содержания, а также в дальнейшем они были переданы соответствующим службам, пополнив обменный фонд.

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