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Новости Видео Война
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Бойцы взяли в плен четырех оккупантов: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВИДЕО

Военнослужащие 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии РФ. Среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"

Об этом, разместив соответствующее видео, сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что раненым военнопленным была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечены надлежащие условия содержания, а также в дальнейшем они были переданы соответствующим службам, пополнив обменный фонд.

Читайте: ВСУ закрепляются на рубежах возле Вербового на Запорожье, россияне - стоят в обороне, за сутки ликвидирован 171 оккупант, - Силы обороны Таврического направления

Автор: 

Азов (794) пленные (2143)


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Топ комментарии
+13
Чогось згадалось. Раніше, 14-22 роки - Стоял на блокпосту, кашеварил, выносил раненых, помогал бабушкам переходить через окопы-. Зараз - Сидел в блиндаже, охранял собачью будку, изучал устройство автомата бо не показали в учебке, ниразу не стрелял, стрелял но в небо-. А хто, курва, наших бійців вбиває?
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28.09.2023 10:58
+5
На жаль приходиться возитись з цим біосміттям... Матер'ял для обміну потрібен...
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28.09.2023 10:58
+4
Я бы ето говно не с собой в машине вез а привязал бы за ноги пускай за машиной бежали бы или волочились. Кто добежал тому значит повезло
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28.09.2023 11:04
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На жаль приходиться возитись з цим біосміттям... Матер'ял для обміну потрібен...
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28.09.2023 10:58 Ответить
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28.09.2023 12:13 Ответить
Хлопці, та дівчата! Великий поет до цього віршика не має ніякого відношення.

Я добре знайомий з творчістю Шевченка, тому відразу, коли побачив оце на бігборді( навіть таке було ), сказав, що такого вірша в Шевченка немає.
Погуглив, і знайшов пару матеріалів про те, чия це "творчість".
Ось один матеріал:https://tvoemisto.tv/news/virsh_stolychnogo_propagandysta_vydaly_za_tvorinnya_shevchenka__yogo_masovo_poshyryly_v_sotsmerezhah_144947.html Вірш столичного пропагандиста видали за творіння Шевченка - його масово поширили в соцмережах .
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28.09.2023 12:36 Ответить
звичайно ж має
це з неопублікованного - з архівів петербурзькой академії мистецтв
все засекречено - але не все
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28.09.2023 12:50 Ответить
Звичайно, що до "секретів" такого рівня літературознавці України доступу не мають.

Мабуть Таксюр доступ мав, а прочитавши - привласнив вірш, про що й написав отут:
https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html Міраж - Ян Таксюр | Литератор, сатирик, публицист . - Плагіатор, що казати.
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28.09.2023 13:18 Ответить
Чогось згадалось. Раніше, 14-22 роки - Стоял на блокпосту, кашеварил, выносил раненых, помогал бабушкам переходить через окопы-. Зараз - Сидел в блиндаже, охранял собачью будку, изучал устройство автомата бо не показали в учебке, ниразу не стрелял, стрелял но в небо-. А хто, курва, наших бійців вбиває?
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28.09.2023 10:58 Ответить
лаконічно ...
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28.09.2023 11:00 Ответить
..даже не дернулись твари мокшанские ,будет обменный фонд..
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28.09.2023 11:02 Ответить
Я бы ето говно не с собой в машине вез а привязал бы за ноги пускай за машиной бежали бы или волочились. Кто добежал тому значит повезло
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28.09.2023 11:04 Ответить
Опять та же песня, не виноватая я, он сам пришел...
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28.09.2023 11:06 Ответить
Москвичив в полон не брати!!
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28.09.2023 11:15 Ответить
дивишся я к з ними панькаються і думаєш оці зусилля, час, ресурси витрачені на ворога могли б бути витрачені на НАШИХ! Я розумію Женевська конвенція і все таке, але...може хай кацапський "красний крест" отут своїх лікує?
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28.09.2023 11:33 Ответить
І ніхто не стріляв же ж... Виродки ссикливі ((
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28.09.2023 11:35 Ответить
представники підрозділу "Шторм-Z" Джерело: - це шо якась дипломатична місія. Це тепер так підарів будемо називати?
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28.09.2023 11:47 Ответить
Рожи у кацапов мутные!
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28.09.2023 12:36 Ответить
меня тоже угораздило родиться в кировской области, правда, район другой - Кайский... родители врачами работали после вуза в этой жопе мира.... зоны и зоны, тайга, лесоповал.... жуткие места, а счас ещё и лес вырубили
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28.09.2023 15:58 Ответить
 
 