Бойцы взяли в плен четырех оккупантов: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВИДЕО
Военнослужащие 12-й бригады спецназначения НГУ "Азов" во время штурмов вражеских позиций взяли в плен 4 военнослужащих армии РФ. Среди пленных: командир отделения 228 мотострелкового полка, бойцы рядового состава, а также представители подразделения "Шторм-Z"
Об этом, разместив соответствующее видео, сообщили в телеграм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что раненым военнопленным была предоставлена необходимая медицинская помощь, обеспечены надлежащие условия содержания, а также в дальнейшем они были переданы соответствующим службам, пополнив обменный фонд.
Топ комментарии
+13 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий28.09.2023 10:58
+5 Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий28.09.2023 10:58
+4 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий28.09.2023 11:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я добре знайомий з творчістю Шевченка, тому відразу, коли побачив оце на бігборді( навіть таке було ), сказав, що такого вірша в Шевченка немає.
Погуглив, і знайшов пару матеріалів про те, чия це "творчість".
Ось один матеріал:https://tvoemisto.tv/news/virsh_stolychnogo_propagandysta_vydaly_za_tvorinnya_shevchenka__yogo_masovo_poshyryly_v_sotsmerezhah_144947.html Вірш столичного пропагандиста видали за творіння Шевченка - його масово поширили в соцмережах .
це з неопублікованного - з архівів петербурзькой академії мистецтв
все засекречено - але не все
Мабуть Таксюр доступ мав, а прочитавши - привласнив вірш, про що й написав отут:
https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html Міраж - Ян Таксюр | Литератор, сатирик, публицист . - Плагіатор, що казати.