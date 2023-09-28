Бійці полонили чотирьох окупантів: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВIДЕО
Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли у полон 4 військовослужбовців армії РФ. Серед полонених: командир відділення 228-го мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"
Про це, розмістивши відповідне відео, повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пораненим військовополоненим була надана необхідна медична допомога, забезпечені належні умови утримання, а також надалі вони були передані відповідним службам, поповнивши обмінний фонд.
Топ коментарі
+13 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар28.09.2023 10:58
+5 Ivan Ivan #403337
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+4 Alex Nosov #582146
показати весь коментар28.09.2023 11:04
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Я добре знайомий з творчістю Шевченка, тому відразу, коли побачив оце на бігборді( навіть таке було ), сказав, що такого вірша в Шевченка немає.
Погуглив, і знайшов пару матеріалів про те, чия це "творчість".
Ось один матеріал:https://tvoemisto.tv/news/virsh_stolychnogo_propagandysta_vydaly_za_tvorinnya_shevchenka__yogo_masovo_poshyryly_v_sotsmerezhah_144947.html Вірш столичного пропагандиста видали за творіння Шевченка - його масово поширили в соцмережах .
це з неопублікованного - з архівів петербурзькой академії мистецтв
все засекречено - але не все
Мабуть Таксюр доступ мав, а прочитавши - привласнив вірш, про що й написав отут:
https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html Міраж - Ян Таксюр | Литератор, сатирик, публицист . - Плагіатор, що казати.