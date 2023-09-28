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Бійці полонили чотирьох окупантів: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВIДЕО

Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли у полон 4 військовослужбовців армії РФ. Серед полонених: командир відділення 228-го мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"

Про це, розмістивши відповідне відео, повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пораненим військовополоненим була надана необхідна медична допомога, забезпечені належні умови утримання, а також надалі вони були передані відповідним службам, поповнивши обмінний фонд.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 92 ОШБр уразили САУ, ЗРК та гаубицю російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

Азов (778) полонені (2267)


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Топ коментарі
+13
Чогось згадалось. Раніше, 14-22 роки - Стоял на блокпосту, кашеварил, выносил раненых, помогал бабушкам переходить через окопы-. Зараз - Сидел в блиндаже, охранял собачью будку, изучал устройство автомата бо не показали в учебке, ниразу не стрелял, стрелял но в небо-. А хто, курва, наших бійців вбиває?
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28.09.2023 10:58
+5
На жаль приходиться возитись з цим біосміттям... Матер'ял для обміну потрібен...
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28.09.2023 10:58
+4
Я бы ето говно не с собой в машине вез а привязал бы за ноги пускай за машиной бежали бы или волочились. Кто добежал тому значит повезло
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28.09.2023 11:04
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На жаль приходиться возитись з цим біосміттям... Матер'ял для обміну потрібен...
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28.09.2023 10:58 Відповісти
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28.09.2023 12:13 Відповісти
Хлопці, та дівчата! Великий поет до цього віршика не має ніякого відношення.

Я добре знайомий з творчістю Шевченка, тому відразу, коли побачив оце на бігборді( навіть таке було ), сказав, що такого вірша в Шевченка немає.
Погуглив, і знайшов пару матеріалів про те, чия це "творчість".
Ось один матеріал:https://tvoemisto.tv/news/virsh_stolychnogo_propagandysta_vydaly_za_tvorinnya_shevchenka__yogo_masovo_poshyryly_v_sotsmerezhah_144947.html Вірш столичного пропагандиста видали за творіння Шевченка - його масово поширили в соцмережах .
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28.09.2023 12:36 Відповісти
звичайно ж має
це з неопублікованного - з архівів петербурзькой академії мистецтв
все засекречено - але не все
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28.09.2023 12:50 Відповісти
Звичайно, що до "секретів" такого рівня літературознавці України доступу не мають.

Мабуть Таксюр доступ мав, а прочитавши - привласнив вірш, про що й написав отут:
https://taksyur.com/stikhi/17-mirazh.html Міраж - Ян Таксюр | Литератор, сатирик, публицист . - Плагіатор, що казати.
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28.09.2023 13:18 Відповісти
Чогось згадалось. Раніше, 14-22 роки - Стоял на блокпосту, кашеварил, выносил раненых, помогал бабушкам переходить через окопы-. Зараз - Сидел в блиндаже, охранял собачью будку, изучал устройство автомата бо не показали в учебке, ниразу не стрелял, стрелял но в небо-. А хто, курва, наших бійців вбиває?
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28.09.2023 10:58 Відповісти
лаконічно ...
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28.09.2023 11:00 Відповісти
..даже не дернулись твари мокшанские ,будет обменный фонд..
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28.09.2023 11:02 Відповісти
Я бы ето говно не с собой в машине вез а привязал бы за ноги пускай за машиной бежали бы или волочились. Кто добежал тому значит повезло
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28.09.2023 11:04 Відповісти
Опять та же песня, не виноватая я, он сам пришел...
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28.09.2023 11:06 Відповісти
Москвичив в полон не брати!!
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28.09.2023 11:15 Відповісти
дивишся я к з ними панькаються і думаєш оці зусилля, час, ресурси витрачені на ворога могли б бути витрачені на НАШИХ! Я розумію Женевська конвенція і все таке, але...може хай кацапський "красний крест" отут своїх лікує?
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28.09.2023 11:33 Відповісти
І ніхто не стріляв же ж... Виродки ссикливі ((
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28.09.2023 11:35 Відповісти
представники підрозділу "Шторм-Z" Джерело: - це шо якась дипломатична місія. Це тепер так підарів будемо називати?
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28.09.2023 11:47 Відповісти
Рожи у кацапов мутные!
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28.09.2023 12:36 Відповісти
меня тоже угораздило родиться в кировской области, правда, район другой - Кайский... родители врачами работали после вуза в этой жопе мира.... зоны и зоны, тайга, лесоповал.... жуткие места, а счас ещё и лес вырубили
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28.09.2023 15:58 Відповісти
 
 