Бійці полонили чотирьох окупантів: "Мы сидели в окопе - стрелкотня началась, бомбежка, а потом ваши пришли". ВIДЕО

Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" під час штурмів ворожих позицій взяли у полон 4 військовослужбовців армії РФ. Серед полонених: командир відділення 228-го мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z"

Про це, розмістивши відповідне відео, повідомили у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пораненим військовополоненим була надана необхідна медична допомога, забезпечені належні умови утримання, а також надалі вони були передані відповідним службам, поповнивши обмінний фонд.

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