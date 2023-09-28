Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов. ВИДЕО
Украинские артиллеристы нанесли точный удар по технике оккупантов, которая была замаскирована в перелеске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что в зону удара попал российский оккупант, который шел по дороге.
"Украинские воины обнаружили замаскированную технику противника в посадке и нанесли сокрушительный удар. К своему несчастью, рядом проходил российский военнослужащий, который буквально через мгновение разложился на молекулы", - говорится в комментарии к видео.
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На ТВ предложат дать ему звание "хероя рассии" - один, своим телом, как Александр Матросов, уничтожил вражескую, американо-британскую ракету, с экипажем на борту!
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
треба було цю пісеньку до відео підставить, мабуть...
ні орка ні ЛАДИ