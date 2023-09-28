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Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы нанесли точный удар по технике оккупантов, которая была замаскирована в перелеске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях видно, что в зону удара попал российский оккупант, который шел по дороге.

"Украинские воины обнаружили замаскированную технику противника в посадке и нанесли сокрушительный удар. К своему несчастью, рядом проходил российский военнослужащий, который буквально через мгновение разложился на молекулы", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Два оккупанта смотрят на украинский дрон-камикадзе за мгновение до смерти. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) артиллерия (636)


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Топ комментарии
+22
Єта русафобія агалтелая
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28.09.2023 09:27
+19
жирно конешно для одного кацапа,ну да ладно
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28.09.2023 09:36
+16
"в радіоактивний пепел"
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28.09.2023 09:28
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Єта русафобія агалтелая
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28.09.2023 09:27 Ответить
краще педофобія ніж педофілія.
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28.09.2023 17:33 Ответить
"в радіоактивний пепел"
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28.09.2023 09:28 Ответить
Я би сказав, враховуючи тип снаряду, перетворився на дуршлаг ))
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28.09.2023 09:28 Ответить
ибо ***** шастать
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29.09.2023 08:21 Ответить
жирно конешно для одного кацапа,ну да ладно
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28.09.2023 09:36 Ответить
Кацап - то випадковий і приємний бонус))) читайте опис - хлопці виявили і знищили замасковану техніку кцпів, а отой Ванья - то вже в подарунок)))
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29.09.2023 00:28 Ответить
А може він залетів на Місяць.
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28.09.2023 09:36 Ответить
"вввааааххх! толко пар пашёль!" ))
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28.09.2023 09:37 Ответить
Кацап змішався згрунтовою дорогою.
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28.09.2023 09:41 Ответить
"І маладая нє узна-а-аєт ,какой у парня бил канєц...".
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28.09.2023 09:43 Ответить
..вопрос: а не зажирно,таким боезапасом мокшу уничтожать???Пейзаж был красивым ....
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28.09.2023 09:49 Ответить
Ответ: уничтожили что-то большое и железное, набитое взрывоопасным. А москалик мимо проходил. В то время, в том месте. Теперь сопровождает экипаж железяки на концерт кобзона.
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28.09.2023 10:31 Ответить
большинство снарядов как с ********* так и с нашей стороны никого не уничтожают и тратятся зря для пристрелки, для запугивания, для того, шоб ****** угомонились.
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28.09.2023 11:29 Ответить
Ответ : нужно внимательнее читать новость
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28.09.2023 15:02 Ответить
Ну ви хоч опис до відео читайте - виявили та знищили замасковану кцпську техніку, а кацап - то бонус.
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29.09.2023 00:33 Ответить
Адронний колайдер куритиь )))
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28.09.2023 09:51 Ответить
Очередной повод для гордости кацапов.
На ТВ предложат дать ему звание "хероя рассии" - один, своим телом, как Александр Матросов, уничтожил вражескую, американо-британскую ракету, с экипажем на борту!
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28.09.2023 10:16 Ответить
Це явище має наукову назау - "анігіляція кацапа"...
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28.09.2023 10:21 Ответить
*********...
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28.09.2023 10:24 Ответить
Позбав боже я не маніяк. Але ну дуже легка смерть як для кацапа. Треба аби щоб гарно помучилося паскудне . І не одне тільки воно за всі ті муки, страждання та сльози наших матерів за синами-воїнами, жінок за коханими чоловіками, дітей за загиблими батьками.
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28.09.2023 10:35 Ответить
Этот контрацептив ,однозначно в списке пропавших безвести . На малекулярном уровне растворился !
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28.09.2023 10:40 Ответить
Нє, так ладукаліну не заробиш.
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28.09.2023 10:40 Ответить
Белих джігулей не будеть...тела неть..
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28.09.2023 11:05 Ответить
Цікаво. Є цікавіше - взлітають десь на метрів 20-30, а потім йде оркопад - https://www.youtube.com/watch?v=xXf7uLPFasQ https://www.youtube.com/watch?v=xXf7uLPFasQ

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28.09.2023 11:28 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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28.09.2023 11:54 Ответить
Більш точної асоціації і уявити годі.
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28.09.2023 16:20 Ответить
Ви в мене з язика зняли)))
треба було цю пісеньку до відео підставить, мабуть...
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29.09.2023 00:39 Ответить
Х. як, и ты уже в следующей жизни, лежишь прикованный к постели не один десяток лет, и постоянно обращаясь к Богу спрашиваешь-за что? А он тебе через эту боль и страдание отвечает-потому что ты **** в прошлой жизни был убийцей ни в чём не повинных людей, которые тебе ничего не делали плохого для того что бы ты разрушал их дома и убивал их детей.
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28.09.2023 13:55 Ответить
там немає молекул, там лише гівно)
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28.09.2023 14:03 Ответить
...молекули гівна.
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29.09.2023 00:40 Ответить
В комі (є така ж..па в раші) за загиблого "героя" матері дали...... КОТА!??? Мабуть мішки з картоплею закінчились. Ну а за цього нічого не дадуть -атоми й молекули не підпадають ні під 200 ні під 300.
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28.09.2023 14:37 Ответить
відішь кацапа? і я нє віжу. А он бьіл!
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28.09.2023 15:50 Ответить
Це як раз той пі-дар про якого Вольнов в своїх пранках свиноматкам рашистським розповідав)))
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28.09.2023 16:12 Ответить
"Он испарился." ну чи якось так.
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28.09.2023 16:37 Ответить
два в одному.
ні орка ні ЛАДИ
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28.09.2023 16:59 Ответить
А ви опис до відео хоч прочитали?????? кацап - то бонус до знищеної замаскованої кцпської техніки
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29.09.2023 00:43 Ответить
слева пол-пети и справа пол-пети
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28.09.2023 18:54 Ответить
То був ванья.
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29.09.2023 00:44 Ответить
Пощезли б вони всі одзразу!
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28.09.2023 21:42 Ответить
телепортація до пекла
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28.09.2023 22:03 Ответить
Помер Фєдот, то й кєр йоиу в рот
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29.09.2023 01:46 Ответить
Орк схлопнувся в сингулярність😂
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29.09.2023 02:20 Ответить
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29.09.2023 02:59 Ответить
 
 