Окупант зникає після влучання українських артилеристів. ВIДЕО
Українські артилеристи завдали влучного удару по техніці окупантів, яка була замаскована у переліску.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах видно, що в зону удару потрапив російський окупант, який йшов дорогою.
"Українські воїни виявили замасковану техніку противника у посадці і завдали ніщивного удару. На своє нещастя, поруч проходив російський військовослужбовець, який буквально за мить розклався на молекули", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+22 Tomas Betancur
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+19 Yurka Gagarin
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+16 GoodWin
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На ТВ предложат дать ему звание "хероя рассии" - один, своим телом, как Александр Матросов, уничтожил вражескую, американо-британскую ракету, с экипажем на борту!
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
треба було цю пісеньку до відео підставить, мабуть...
ні орка ні ЛАДИ