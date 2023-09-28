Окупант зникає після влучання українських артилеристів. ВIДЕО

Українські артилеристи завдали влучного удару по техніці окупантів, яка була замаскована у переліску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, опублікованому у соцмережах видно, що в зону удару потрапив російський окупант, який йшов дорогою.

"Українські воїни виявили замасковану техніку противника у посадці і завдали ніщивного удару. На своє нещастя, поруч проходив російський військовослужбовець, який буквально за мить розклався на молекули", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два окупанти дивляться на український дрон-камікадзе за мить до смерті. ВIДЕО